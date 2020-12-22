Семак: «Здорово выпить чаю из сервиза императорского фарфора»

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сегодня, 12:17

Главный тренер «Зенита» рассказал о своих любимых места в Санкт-Петербурге в рамках программы подготовки города к Евро-2020, который пройдет в следующем году.

В список лучших мест Петербурга для туристов Семак включил Новую Голландию, Марсово Поле и Летний сад, а также Исаакиевский собор.