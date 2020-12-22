Семак: «Здорово выпить чаю из сервиза императорского фарфора»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих любимых места в Санкт-Петербурге в рамках программы подготовки города к Евро-2020, который пройдет в следующем году.
В список лучших мест Петербурга для туристов Семак включил Новую Голландию, Марсово Поле и Летний сад, а также Исаакиевский собор.
Здорово выпить чаю из сервиза императорского фарфора, глядя на Исаакиевский собор. Конечно, это классика Санкт-Петербурга. Тем, кто приедет в Петербург во время чемпионата Европы, советую увидеть этот собор. С удовольствием поднимаюсь на колоннаду, откуда открывается красивейший вид вне зависимости от того, в какую сторону ты смотришь. Думаю, вам обязательно нужно подняться туда, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета.
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