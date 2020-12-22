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Семак: «Здорово выпить чаю из сервиза императорского фарфора»

сегодня, 12:17

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих любимых места в Санкт-Петербурге в рамках программы подготовки города к Евро-2020, который пройдет в следующем году.

В список лучших мест Петербурга для туристов Семак включил Новую Голландию, Марсово Поле и Летний сад, а также Исаакиевский собор.

Здорово выпить чаю из сервиза императорского фарфора, глядя на Исаакиевский собор. Конечно, это классика Санкт-Петербурга. Тем, кто приедет в Петербург во время чемпионата Европы, советую увидеть этот собор. С удовольствием поднимаюсь на колоннаду, откуда открывается красивейший вид вне зависимости от того, в какую сторону ты смотришь. Думаю, вам обязательно нужно подняться туда, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета.

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4RT
4RT
сегодня в 14:40
Эстет ёпть...
Futurista
Futurista
сегодня в 13:44, ред.
Забыл Сережа как хлебал из граненого стакана с подстаканником глядя в окно на степь из плацкартного купе...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:36
После ЛигоЧемпионской кампании Сергею Богдановичу дозволено только давиться чефиром без сахара из жестяной кружки с легким налетом ржавчины, придающей этому напитку изысканный кисловатый вкус.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:30, ред.
Какие туристы?
Для начала надо справиться с пандемий в Питере.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 13:10
Заслужил! Спасибо за еврокубки, Сергей Богданович!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:27
А еще лучше нечаянно уронить чашечку из сервиза на пол...
drug01
drug01
сегодня в 12:19
Так продолжать хочу тоже,,
beefs
beefs
сегодня в 12:19
Семак готовится стать гидом..
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