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«Химки» и «Крылья Советов» готовы провести матч Кубка, несмотря на мороз

21 февраля 2021, 15:48
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Министр спорта Московской области Роман Терюшков и генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщили, что подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов» готовы провести встречу 1/8 финала Кубка России, несмотря на холодную погоду.

Согласно информации Гидрометцентра, в этот день в Химках температура может опуститься ниже 15 градусов.

«Мы готовы играть, команда уже в Москве. Но надеемся, что будет потеплее, чем минус 15», - отметил Калакуцкий.

«Мы готовы, поле готово — у нас нет планов [переносить матч]. Мы говорили с директором, если будет минус 15 градусов, готовы играть. Другой позиции у нас нет», — сказал Терюшков.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 февраля в 06:04
торжествует лояльность
nautilus163
nautilus163
21 февраля в 19:49
Крылья, сейчас это красиво комбинационноигровая команда. Если судьишка не запорет матч, то даст бой химкам!
mihaluch
mihaluch
21 февраля в 17:03
Матч состоится при любой погоде.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 февраля в 16:47
Хотелось бы маленькой сенсации в этом матче. Контрольный матч Крыльев Советов с курортниками внушил определенный оптимизм. Хотя, "Химкам" на мой взгляд вполне по силам побороться за Кубок. Тем более с вылетом "Зенита" шансы возрастают. А по морозу, согласен претензии в первую очередь к людям, составляющим календарь. А лишние переносы и перелеты тоже никому не нужны.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 февраля в 16:45
Это по нашему
Василий 50
Василий 50
21 февраля в 16:44
Ну и дураки
Остапчук 67
Остапчук 67
21 февраля в 16:33
Бросили бы жребий...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ shlomo (раскрыть)
21 февраля в 16:33
Все делается в интересах Стасика. А то , что сборники на таких полях могут поломаться или заболеть , об этом никто не думает.
drug01
drug01
21 февраля в 16:32
Надо играть болельщики ждут игру
beefs
beefs
21 февраля в 16:31
ребята, большой респект вашим стораниям...
Ironigor
Ironigor
21 февраля в 16:01
Настоящие мужчины, красивой игры и без травм самое главное !!!
ДАША Д
ДАША Д
21 февраля в 15:56
Короновирус выдержали, и мороз выдержат.
shlomo
shlomo
21 февраля в 15:54
Ну с одной стороны все правильно...любой перенос это уже чревато выпасть из графика, а вот с другой стороны..... каждый год, когда РПЛ составляет такие графики игр они что "питаются надеждой", что февраль в России будет теплее чем февраль в Греции???...вот, честное слово...выпустить их на поле при такой температуре, и чтобы они пару часов "подышали" таким воздухом, может тогда "примороженные мозги" начнут работать и соображать....удачи командам, постарайтесь без травм провести игру...
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