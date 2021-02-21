«Химки» и «Крылья Советов» готовы провести матч Кубка, несмотря на мороз

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21 февраля 2021, 15:48

Министр спорта Московской области Роман Терюшков и генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщили, что подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов» готовы провести встречу 1/8 финала Кубка России, несмотря на холодную погоду.

Согласно информации Гидрометцентра, в этот день в Химках температура может опуститься ниже 15 градусов.

«Мы готовы играть, команда уже в Москве. Но надеемся, что будет потеплее, чем минус 15», - отметил Калакуцкий.

«Мы готовы, поле готово — у нас нет планов [переносить матч]. Мы говорили с директором, если будет минус 15 градусов, готовы играть. Другой позиции у нас нет», — сказал Терюшков.