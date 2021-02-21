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Первушин: «Нам хочется не просто доигрывать, а поиграть»

21 февраля 2021, 14:38

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о состоянии команды.

Запоминающиеся сборы, получали много информации, которая постоянно менялась, очень сложно было и футболистам, и тренерам. Будем участвовать в чемпионате и в Кубке с чистого листа. Есть еще время укомплектоваться. Мы не знаем, когда будем еще играть в РПЛ, поэтому надо зарекомендовать себя ребятам, показать уровень. Чтобы быть похожими на команду, потребуется 3-4 игры. Нам хочется не просто доигрывать, а поиграть.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
21 февраля в 15:31
Тамбов - это реалии нашего футбольного хозяйства России !!! А самое главное что ничему все эти факты гибели таких клубов как Амкар Сатурн Москва ну и т.д не учат и самое главное ничего с тех пор не меняется. И это очень прискорбно !!! Гибель всего Российского футбола да и всего спорта происходит на наших глазах.
drug01
drug01
21 февраля в 15:31
Желание играть только на победу....
Leha-ha50
Leha-ha50
21 февраля в 15:25
Поиграть можно в картишки ....в дурачка, а тут играть надо. Игрокам надо показать себя, не отправляться же всем вместе с командой в ПФЛ. Так, что игроки будут рвать и метать, чтобы засветится и получить приглашение от клубов РПЛ.
Смотрим на прощальную гастроль Тамбова.
Всем здоровья.
Василий 50
Василий 50
21 февраля в 15:23
    112910415
    112910415
    21 февраля в 14:46
    а велели доигрывать !
    shlomo
    shlomo
    21 февраля в 14:44
    Да уж.....играть это совсем другое, а не то что показывают даже лучшие клубы РПЛ...
    sihafazatron
    sihafazatron
    21 февраля в 14:44
    даже есть вариант на трофей и попадание у еврокубки)))
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