Первушин: «Нам хочется не просто доигрывать, а поиграть»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о состоянии команды.
Запоминающиеся сборы, получали много информации, которая постоянно менялась, очень сложно было и футболистам, и тренерам. Будем участвовать в чемпионате и в Кубке с чистого листа. Есть еще время укомплектоваться. Мы не знаем, когда будем еще играть в РПЛ, поэтому надо зарекомендовать себя ребятам, показать уровень. Чтобы быть похожими на команду, потребуется 3-4 игры. Нам хочется не просто доигрывать, а поиграть.
Смотрим на прощальную гастроль Тамбова.
Всем здоровья.
Смотрим на прощальную гастроль Тамбова.
Всем здоровья.