Первушин: «Нам хочется не просто доигрывать, а поиграть»

Главный тренер «Тамбова» рассказал о состоянии команды.

Запоминающиеся сборы, получали много информации, которая постоянно менялась, очень сложно было и футболистам, и тренерам. Будем участвовать в чемпионате и в Кубке с чистого листа. Есть еще время укомплектоваться. Мы не знаем, когда будем еще играть в РПЛ , поэтому надо зарекомендовать себя ребятам, показать уровень. Чтобы быть похожими на команду, потребуется 3-4 игры. Нам хочется не просто доигрывать, а поиграть.