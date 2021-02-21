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Шунин: «Считаю, пенальти был, потому что Мозес нацеленно играл в мяч рукой»

21 февраля 2021, 15:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России.

Считаю, пенальти был, потому что Мозес нацеленно играл в мяч рукой, выставив её специально. Но дело даже не в этом. У нас были хорошие моменты, физически мы выглядели сильнее. Это и помогло нам дотерпеть, дожать соперника.

Но и у «Спартака» была пара моментов. Наверное, самый опасный — удар Понсе и добивание Мозеса. Всё произошло очень быстро: соперник ударил из-под ноги защитника, я успел сложиться и достать мяч ногой. Дальше нужно было как можно скорее встать и среагировать на добивание в другой угол. Удар Зобнина? На угловом я потерял мяч из виду и не видел, что Рома пробил пяткой. Реагировал уже на летящий в угол мяч.

У «Динамо» сильная школа, поэтому так много молодёжи в основе. Шварц дал каждому проявить себя на сборах. Тюкавин здорово выглядел, Кутицкий дебютировал в матче со «Спартаком». Саша заменил на правом фланге Паршивлюка и, по-моему, вообще ни разу не ошибся. А классный гол Кости показал: тренер в нужный момент освежил состав и сделал ставку на правильных игроков.

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Все комментарии
ABir
ABir
21 февраля в 18:21
Этот пенальти Левникова не позволил в честной борьбе определить победителя по справедливости
Romkurch
Romkurch
21 февраля в 18:14
Пенальти стопроцентный.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
21 февраля в 16:54
Это твои лично "новые правила".? От подмышечной впадины начинается рука, до нее плечо. Проведи вертикальную линии из подмышечной впадины вверх, она проходит через плечевой сустав. То-ест от шеи до плечевого сустава - это плечо, остальное рука. Игра рукой ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ была . что выразилось в движении всей рукой в сторону мяча. Плечом движение в сторону мяча сделать невозможно, а рукой можно и он сделал. Не надо отмазок.
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 16:13
"Одна рука", а сколько мнений...
Igo0rek
Igo0rek ответ abrek123 (раскрыть)
21 февраля в 16:04
Кто признают? Те кто не разбираются? По новым правилам - это игра плечом.
mihaluch
mihaluch
21 февраля в 15:59
Что там говорить Динамо сильнее.
abrek123
abrek123
21 февраля в 15:48
Да все кто видел эпизод признают что это пенальти, только эксперты супер тренеры которые позваны на матч тв боятся сказать как есть и мямлят себе под нос что ничего не знают, а ведь эти тренеры и детей тренируют и обучают их...Про гол Зенита вообще угар, как они боялись сказать что гол с нарушением,даже когда спрашивали как вы лично думаете после просмотра этих эпизодов)))
STVA 1
STVA 1
21 февраля в 15:48
Странно было другое услышать от Антона
NbKA555
NbKA555
21 февраля в 15:46
Да поставили и поставили .С выходом Соболева стала проявлятся игра...А так как будто еще на сборах где-то мыслями игроки!Ждем чемпионат и Промеса!Всем здоровья и хорошего настроения!
волгодон 2
волгодон 2
21 февраля в 15:43
едва проглядываемые нотки расизма от милиционера Шунина
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 15:36
назначили значит был...
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