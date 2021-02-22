Матч «Химки» — «Крылья» проходит без использования офсайдных линий VAR

Матч 1/8 финала Кубка России между «Химками» и «Крыльями Советов» проходит без использования офсайдных линий VAR из-за снегопада. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
Службы стадиона в соответствии с расписанием провели очистку поля от снега, но продолжающийся снегопад не позволяет выполнить качественную калибровку офсайдных линий, необходимую для автоматического определения положения вне игры. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил Международного совета футбольных ассоциаций и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.