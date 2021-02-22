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Матч «Химки» — «Крылья» проходит без использования офсайдных линий VAR

22 февраля 2021, 14:42
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Матч 1/8 финала Кубка России между «Химками» и «Крыльями Советов» проходит без использования офсайдных линий VAR из-за снегопада. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Службы стадиона в соответствии с расписанием провели очистку поля от снега, но продолжающийся снегопад не позволяет выполнить качественную калибровку офсайдных линий, необходимую для автоматического определения положения вне игры. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил Международного совета футбольных ассоциаций и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 15:56
И так бывает, иногда.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 15:23
Да тут похоже и без линий все ясно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 14:52
Надо было вообще перенести игру!
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