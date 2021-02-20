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Федотов — о пенальти в ворота «Спартака»: «Арбитр забыл правила футбола»

20 февраля 2021, 20:19
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

Пенальти в ворота «Спартака» назначен неверно. Мяч шёл по плечу Мозеса, по его рукаву, арбитр забыл правила футбола. Если бы мяч попал куда-то ниже подмышечной впадины, то это было бы нарушение, а здесь следовало продолжить игру.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
21 февраля в 11:31
У Ловрена мяч, после отскока от перекладины, тоже прокатился по руке. Однако Федотов это не комментирует.))
tims
tims
21 февраля в 04:40
Федотов сам себе противоречит... Хотел бы ему напомнить, что короткий рукав футболки в своей большей части закрывает часть плеча, которая находится как раз ниже подмышечной впадины. Но арбитр принял во внимание еще и движение Мойзеса плечом. Стопроцентный пенальти... Не стОит "Спартаку" начинать год с нытья по поводу неправедного судейства. Замечаний к которому у всех команд (за исключением, возможно, "Зенита") будет достаточно... В данной игре, на мой взгляд, красно-белым просто не повезло. "Динамо" ничего особенного не продемонстрировало и на заслуженную победу не наиграло...
Байкал-38
Байкал-38
21 февраля в 04:24
БЫВШИЙ арбитр Федотов сам позабыл правила футбола и превратился в злобного тролля (с уклоном боления за один клуб).
Федотов отучись заново, купи очки и лупу и заново посмотри данный эпизод!
ABir
ABir
21 февраля в 03:16
Без этого весьма невнятного пенальти результат встречи мог быть и не в пользу Динамо. Левников имел всего один шанс в этой игре и использовал его на 200%
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 февраля в 23:29
Что хотели увидеть ,то и увидели ! Но вообще-то ,западло ставить такие пенальти !
cska1948
cska1948
20 февраля в 21:53
Определяющим в этом моменте для Левникова было движение рукой Мозеса.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
20 февраля в 21:37
Ну это кто, за кого болеет...Спартачам так левак,Динамикам жеклезобетон...
ошалевший
ошалевший
20 февраля в 21:30
шиманьски как спецом не удалил,не увидел,зато понсе и мозеса разглядел сразу
Futurista
Futurista
20 февраля в 20:57
Спорить бесполезно...все очень субьективно...главный субьект на поле это судья...
ХУБУЛ
ХУБУЛ
20 февраля в 20:55
Скорее было чем нет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
20 февраля в 20:54
их за это ругают
волгодон 2
волгодон 2
20 февраля в 20:39
Черный Толян я смотрю совсем помешался)
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
20 февраля в 20:38
Так и есть вообще-то.
311
311
20 февраля в 20:35
Чистая рука, о чем спор вообще?)
Ironigor
Ironigor
20 февраля в 20:35
И ещё один вопрос, почему я не могу задать вопрос к вам , пока не закончится время бана ??? Какой тогда смысл, если уже прошло время бана ???
Трезвый повар
Трезвый повар
20 февраля в 20:32
Тут пишут что Ловрен бежал в ворота и задел мяч рукой)) Играют Спартак и Динамо а в пропущенном голе виноват игрок Зенита))
Ironigor
Ironigor
20 февраля в 20:32
Добрый вечер. У меня вопрос к модераторам , к материалу Крал не поможет Спартаку , я вообще не остовлял никаких сообщений. И это не первый раз когда в материале где я не остовлял никаких комментариев вы меня баните, я никогда не пишу комментарий с одни словом и никогда никого не оскорблял и не пишу матом .!!! Пожалуйста разберитесь. И ещё, я делаю ставки в конкурсе прогнозы на матчи , выигрываю, а выигрышные очки почему-то мне не начисляются. С.у Игорь.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 20:28
Там было явное движение рукой , по мне так это пенальти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 февраля в 20:26
Не прав Федот однозначно. Ловрен бежал в ворота, прыгал и если бы не его рука, мяч был бы в воротах. Так что гол бесспорный. Жаль, что в прошлом приличный судья Федотов стал коньюнктурщиком
Cat01
Cat01
20 февраля в 20:24
Надо посмотреть правила игры
makkie
makkie
20 февраля в 20:23
Да, пенальти вообще не в кассу по такому матчу.
Начали здорово, а потом из-за этой пенки надломились...
Обидно(
112910415
112910415
20 февраля в 20:22
он больше так не будет
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