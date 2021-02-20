Федотов — о пенальти в ворота «Спартака»: «Арбитр забыл правила футбола»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

Пенальти в ворота «Спартака» назначен неверно. Мяч шёл по плечу Мозеса, по его рукаву, арбитр забыл правила футбола. Если бы мяч попал куда-то ниже подмышечной впадины, то это было бы нарушение, а здесь следовало продолжить игру.