Федотов — о пенальти в ворота «Спартака»: «Арбитр забыл правила футбола»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».
Пенальти в ворота «Спартака» назначен неверно. Мяч шёл по плечу Мозеса, по его рукаву, арбитр забыл правила футбола. Если бы мяч попал куда-то ниже подмышечной впадины, то это было бы нарушение, а здесь следовало продолжить игру.
Федотов отучись заново, купи очки и лупу и заново посмотри данный эпизод!
Федотов отучись заново, купи очки и лупу и заново посмотри данный эпизод!
Начали здорово, а потом из-за этой пенки надломились...
Обидно(
Начали здорово, а потом из-за этой пенки надломились...
Обидно(