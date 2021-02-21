Скандальные решения рефери в матчах «Зенита» и «Спартака». Премию 3 миллиона рублей не заслужили

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сегодня, 10:30

Вернулся российский футбол – вернулись споры о судействе.

Сильному арбитру нужны честность и честь

Сразу пнем IFAB (организация, что меняет правила), ведь запутали болельщиков – с августа 2020-го года снова поменяли правила, а в комментариях многие делают отсылки к старым законам. Причем это повсеместная беда, в Италии и Англии тоже много жалоб.

Но это глобально, а есть еще локальный уровень – перепуганные рефери РФС . Жаль, ведь арбитр – важный участник игры. На неделе в концовке матча «Ипсвич Тауна» и «Нортгемптона» при счете 0:0 игрок хозяев Алан Джадж распластался по газону, выпрашивая пенальти.

Рефери матча Даррен Дрисдейл резко подскочил к футболисту с грозным лицом –держал в руках карточку, подошел к игроку вплотную и получился классический спортивный эпизод – столкнулись лбами, как часто бывает при взвешивании в боксе.

Футболисты отодвинули рефери от Джаджа, а ирония в том, что карточку за симуляцию получил человек с фамилией, что переводится как «судья». В динамике эпизод не смотрелся так грозно, как на фото, где у бритоголового бородатого рефери на лице оскал.

Позже судья успел показать красную карточку другому игроку «Ипсвича», но матч так и завершился нулевой ничьей. Конечно, обычно рефери не налетают на футболистов после симуляций, но по букве и духу закона Даррен прав.

Дрисдейл разозлился на обманщика, плюс Джадж что-то сказал рефери. Поскольку в Футбольной ассоциации Англии полный бардак, то рефери ждет разбирательство и наказание, хотя судья редко дает даже желтые карточки.

Судьям, кроме знаний правил, нужно быть порядочными и принципиальными людьми.

А Дрисдейл – бывший сержант Королевских Военно-Воздушных сил, офицер-десантник. Показал нетерпимость к лицемерию на поле, симуляция была явной. Случай очень актуален в связке с тем, как поступают многие российские рефери.

Где их принципиальность? Честность подразумевает, что выдержишь любое внешнее влияние, а вот наличие чести – что будешь играть на стороне футбольного закона, а не трястись за карьеру.

Васильев и Левников приняли спорные решения

Заодно их помощники с повторами. Видели и худшее судейство? Да, но арбитры повели себя странно. Гол в ворота «Арсенала» нельзя было засчитывать, ведь голкипер со второй попытки зафиксировал мяч. Читаем правила.

Вратарь считается контролирующим мяч рукой (-ами), когда:

• мяч находится между рук или между рукой и любой поверхностью (например, землей, собственным телом); или вратарь касается мяча любой частью рук.

Вратарь не может быть атакован соперником, когда контролирует мяч рукой (-ами).

Васильев мог засчитать гол, если бы Нигматуллин сам явно выбил круглого на ногу сопернику, но раз касался мяча двумя руками – атаковать голкипера нельзя.

И пенальти в ворота «Зенита» бредовое – защитник выбивал мяч головой с линии, круглый отлетел в руку, но снова цитируем правила:

Не является нарушением, если мяч касается руки игрока:

• непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу).

Ловрен не мог избежать встречи мяча и руки – прыгал, выше уровня плеча конечность не поднимал, не отставлял в сторону, это не пенальти по новым правилам.

Васильев на десерт упустил «накладку» в штрафной площади «Зенита», а Левников не принял столько же скандальных решений, как его коллега, но изменил дерби. Вспомните ход матча: «Спартак» активно начал, а затем «Динамо» получило пенальти.

Ключевой эпизод матча. В редакционной дискуссии пытались понять молодого рефери, ссылаясь на движение Мозеса рукой. Но ведь отец рефери – Николай Левников, объяснял, что игра рукой выше «линии подмышки» больше не считается нарушением:

С августа 2020-го года, если футболист использует плечо – «короткий рукав», для остановки мяча, то это по правилам. У Мозеса по новым законам было право двигать рукой. При этом помощники с VAR вмешались, выходит, посчитали решение Виктора именно явным нарушением правил.

А это не так, ведь эпизод пограничный. Левникова в РФС , скорее всего, оправдают, рассказав, что мяч попал на сантиметр ниже «короткого рукава», а Мозес лишил соперника голевого момента, сыграв плечом. Но это попытка оправдать решение, а не цитата из правил.

В следующий раз мяч так попадет в плечо, например, Паршивлюку – пострадает «Динамо». При этом отмечаем, что «Спартак» сыграл не лучше, чем «Зенит», их вылеты по делу. Но это не отменяет странное судейство, от которого публика устала.

РФС нужно резко ускорять судейскую реформу

Обнадежили слухи, что арбитров попросили составить список имущества включительно с доходами близких родственников. Обычно у каждого второго мутного депутата или полицейского жена – гений бизнеса, а спортивные авто записаны на маму.

Фанаты в курсе, какие дикие ошибки допускают судьи в АПЛ , но российские рефери не могут заявить: «Мы как британцы». Ведь разница между странами отражена в рейтинге восприятия коррупции. Великобритания на 11-м месте из 179 стран, а РФ на 129-м.

Россия в списке между Мали и Того, последнее место в Европе. Это не значит, что все футбольные рефери автоматически коррумпированные, но РФС в лице Дюкова не может никому доверять из людей со свистками. Судьи были до него и хотят остаться после.

Ангелочками прикинутся, водку под стол приберут, но от 3 миллионов рублей премии за сезон в чемпионате не откажутся. Там много наград придумали, и оклад за матч немаленький – 115 тысяч рублей главному и 57.5 тысяч арбитру VAR . Но неужели и весной будет болотная каша?

Васильев принял минимум три спорных решения, а пенальти от Левникова изменило футбольный характер дерби. Повезло, что дальше пошли команды, сыгравшие лучше – «Арсенал» и «Динамо», но так будет не всегда. Один из смыслов правосудия в последовательности.

Парфенову и Шварцу тоже нужно качественное судейство в будущем, а кто его гарантирует? Реформу судейства в РФС стоило начать лет десять назад. А теперь репутация у рефери не лучше, чем у англичан, что получают от 70 до 200 тысяч фунтов за сезон и стали героями насмешек.

В России многие ошибки именно странные, а не в невероятно запутанных эпизодах. Не понравилось, что после длинной паузы в сезон не вошли не только команды Семака и Тедеско, но и люди, чьи коллеги осенью доигрались до завершения карьеры.

Сарказм ведь в том, что судья Васильев в лучших традициях предшественников решил, что раз ошибся раз – нужно добавить ответный ход, чтобы не обвинили в предвзятости. А сын Левников не услышал рекомендации родного отца. Два матча – минимум четыре спорных эпизода.

Плюс было еще единоборство Ордеца и Ларссона в штрафной, но тут чисто пограничный случай, где нужен честный крутой рефери, что смотрит повтор и берет ответственность на себя. Увы, опытных людей не хватает, непоследовательные решения стали неприемлемой нормой.

Например, сейчас Кашшаи и звезды судейства из специальной комиссии втихую рекомендуют арбитрам больше не ставить пенальти за игру плечом. Не будут портить карьеру молодому сыну известного рефери, но затем Ракицкий или Дивеев в игре «Зенита» и ЦСКА сыграют аналогично, а пенальти уже не будет.