Тедеско: «Больше не комментирую решения арбитров»

Главный тренер «Спартака» отказался комментировать пенальти, которое было назначено в ворота его команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (2:0).

Эпизод с пенальти? Не хочу говорить об этом. Пенальти и пенальти. Больше не комментирую решения арбитров. Обидно, что вылетели из Кубка. Предполагалось, что матч будет непростой. Это дерби, тем более на выезде. Остался чемпионат, мы на 3-м месте. Хотим закрепиться там, либо подняться выше. Все предпосылки для этого есть.