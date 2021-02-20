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Тедеско: «Больше не комментирую решения арбитров»

20 февраля 2021, 22:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался комментировать пенальти, которое было назначено в ворота его команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (2:0).

Эпизод с пенальти? Не хочу говорить об этом. Пенальти и пенальти. Больше не комментирую решения арбитров. Обидно, что вылетели из Кубка. Предполагалось, что матч будет непростой. Это дерби, тем более на выезде. Остался чемпионат, мы на 3-м месте. Хотим закрепиться там, либо подняться выше. Все предпосылки для этого есть.

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Михаил Полунин
Михаил Полунин
21 февраля в 06:57
Спартак превратился в торговую лавку, которая беззастенчиво эксплуатирует то, что создавалось ранее...
Видимо активчик так себе...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 февраля в 04:37
Что оставит после себя Тедеско? Работать из под палки очень тяжело. Тедеско не хотел оставаться в Спартаке, Федуну надо было его отпускать.
mondial18
mondial18
20 февраля в 23:52
значит скоро свалит
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 февраля в 23:32
Ну и правильно ! Чего перед свиньями бисер метать !!!
Брулин
Брулин
20 февраля в 23:02
Тедеско , - " Чего доматались ? Пенальти и пенальти ...И вообще , я скоро домой уё..матываю " .
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
20 февраля в 22:59
Расслабься, не бери в голову, бери ниже.
Aris
Aris
20 февраля в 22:39
Вперед, в борьбу за 8-9 место! В декабре нужно было его отправить домой! Нужен тренер! Говорил и говорю. Для него Россия - нужно бабло и не более!
beefs
beefs
20 февраля в 22:34
ну что же бывает...
Romkurch
Romkurch
20 февраля в 22:33
Тедеско пора домой.
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