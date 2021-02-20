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Арбитр Федотов: «Третий гол „Арсенала“ в ворота „Зенита“ отменён правильно»

20 февраля 2021, 19:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с отменённым голом в ворота «Зенита» в матче против тульского «Арсенала» (1:2).

Третий гол «Арсенала» в ворота «Зенита» отменён правильно. Изначально боковой допустил ошибку, зазор между Луценко и игроком «Зенита» был большой. Но дальше методически он действовал верно – дождался конца атаки и засчитал гол, после чего вмешался VAR. Изначально для него Луценко не был в офсайде, но мы видим по линии, что зазор большой. Для помощника главного арбитра РПЛ это ошибка.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 февраля в 20:23
Какую линию фантазер Федотов видел, если ВАР ничего не показал. По моему гол чистый был
КЭТиК
КЭТиК
20 февраля в 19:57
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 февраля в 19:55
    Да там уже без разницы
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