Арбитр Федотов: «Третий гол „Арсенала“ в ворота „Зенита“ отменён правильно»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с отменённым голом в ворота «Зенита» в матче против тульского «Арсенала» (1:2).

Третий гол «Арсенала» в ворота «Зенита» отменён правильно. Изначально боковой допустил ошибку, зазор между Луценко и игроком «Зенита» был большой. Но дальше методически он действовал верно – дождался конца атаки и засчитал гол, после чего вмешался VAR . Изначально для него Луценко не был в офсайде, но мы видим по линии, что зазор большой. Для помощника главного арбитра РПЛ это ошибка.