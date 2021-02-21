«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по матчу с «Динамо»

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21 февраля 2021, 12:27

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

«Спартак» уступил «Динамо» со счетом 0:2. Первый гол динамовцы забили с пенальти, назначение которого вызвало споры.