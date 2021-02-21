«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по матчу с «Динамо»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо».
«Спартак» уступил «Динамо» со счетом 0:2. Первый гол динамовцы забили с пенальти, назначение которого вызвало споры.
«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо». Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить.
А вот бомжи опять хнычут, проиграли с левого пеналя. Пеналь конечно не очевидный, даже скорее всего его не было. Но, а как же гол Зенита в том же матче? Повернется язык признать его правильным?
То на то и вышло.
А вот бомжи опять хнычут, проиграли с левого пеналя. Пеналь конечно не очевидный, даже скорее всего его не было. Но, а как же гол Зенита в том же матче? Повернется язык признать его правильным?
То на то и вышло.
Были и Аленичев и Кононов и Цорн и Газизов и Судьи и Зенит и Погода и Ветер и "Не наш день".....
А потом случайно прошел мимо зеркала....и задумался......
Сказал: "Нет...показалось"...
И ушёл дальше искать причину неудачь...)))
Были и Аленичев и Кононов и Цорн и Газизов и Судьи и Зенит и Погода и Ветер и "Не наш день".....
А потом случайно прошел мимо зеркала....и задумался......
Сказал: "Нет...показалось"...
И ушёл дальше искать причину неудачь...)))
Было бы ещё понятно если бы проиграли 1:0 и этот пенальти был единственным голом
Было бы ещё понятно если бы проиграли 1:0 и этот пенальти был единственным голом
Те из них что не забивает соперник - правильные и честноназначенные....
Те из них что не забивает соперник - правильные и честноназначенные....
Надо сосредоточиться на РПЛ и своей игре, а жалобы оставить для других.
Надо сосредоточиться на РПЛ и своей игре, а жалобы оставить для других.
На все обращения будет один ответ..."Сами просили судить вас как Зенит...Зенит проиграл с левого пенальти...вот и вам такой же исход"
На все обращения будет один ответ..."Сами просили судить вас как Зенит...Зенит проиграл с левого пенальти...вот и вам такой же исход"
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с кубком?
— А?
— Как с кубком-то там?
— Чё с кубком?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Леонид Арнольдыч
— Какой Леонид Арнольдыч?
— Федун
— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.
— Кто?
— Ты.
— Чё с кубком?
— Какими кубком?
— Ну кубок в России.
— Где?
— В России
— Ты пьяный или кто, сынок?
— Я Леонид Арнольдыч Федун
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с кубком?
— А?
— Как с кубком-то там?
— Чё с кубком?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Леонид Арнольдыч
— Какой Леонид Арнольдыч?
— Федун
— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.
— Кто?
— Ты.
— Чё с кубком?
— Какими кубком?
— Ну кубок в России.
— Где?
— В России
— Ты пьяный или кто, сынок?
— Я Леонид Арнольдыч Федун