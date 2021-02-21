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«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по матчу с «Динамо»

21 февраля 2021, 12:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

«Спартак» уступил «Динамо» со счетом 0:2. Первый гол динамовцы забили с пенальти, назначение которого вызвало споры.

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо». Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить.

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Все комментарии
ABir
ABir
21 февраля в 18:47
Не помню не одного протеста, который бы привёл к отмене результата матча
vadim---1988
vadim---1988 ответ Aris (раскрыть)
21 февраля в 18:25
так результата(особенно в последних матчах) у него нет, поэтому и остаются "пляски"...
vadim---1988
vadim---1988 ответ makkie (раскрыть)
21 февраля в 18:23
    gentlewolf
    gentlewolf
    21 февраля в 17:28
      RIR68
      RIR68
      21 февраля в 16:34
      А спартак-то - ненастоящий!!!
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      21 февраля в 16:18
      Правильно,что,,Спартак,,в очередной раз проглотит горькую пилюлю,и не будет обращаться в РФС,всё равно бесполезно....Меня только один вопрос интересует...а,как же Var,как же просмотр эпизода?Или это детские забавы?Сидят у монитора два дяди,получают зарплату,ни за что не отвечают.Хорошо устроились.
      морозз
      морозз
      21 февраля в 16:09
      Всё правильно, это только Миллер с Гинером ночуют в офисе ЭСК РФС
      abrek123
      abrek123
      21 февраля в 15:34
      Вообще зачем куда-то обращаться в нашем чемпе,хоть один прецедент был ?????Где отменили или изменили результат матча даже где признавали ошибки ,я что-то таких вспомнить вообще не могу..Так что толку от жалоб вообще любых ноль...
      SHMEL
      SHMEL
      21 февраля в 15:19
      Там в принципе и нет оснований для обращения, проиграли по всем статьям, пенальти очевидный.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Байкал-38. (раскрыть)
      21 февраля в 14:25, ред.
      Федун долго искал причину неудачь...
      Были и Аленичев и Кононов и Цорн и Газизов и Судьи и Зенит и Погода и Ветер и "Не наш день".....

      А потом случайно прошел мимо зеркала....и задумался......
      Сказал: "Нет...показалось"...
      И ушёл дальше искать причину неудачь...)))
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      21 февраля в 14:16
      Спартак признал правоту судьи? Это что то новенькое!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      21 февраля в 14:14
      Рациональное зерно в ответе есть.
      oFANATo
      oFANATo
      21 февраля в 14:01
      Так глупо обращаться в ЭСК РФС после того как проиграли 2:0.
      Было бы ещё понятно если бы проиграли 1:0 и этот пенальти был единственным голом
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      21 февраля в 14:00, ред.
      Не все...
      Те из них что не забивает соперник - правильные и честноназначенные....
      Брулин
      Брулин
      21 февраля в 13:58
      Пора заканчивать эту истерию уже, ошибки во все стороны идут
      makkie
      makkie
      21 февраля в 13:54
      А смысл, если результат не изменится?
      Надо сосредоточиться на РПЛ и своей игре, а жалобы оставить для других.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      21 февраля в 13:42
      Насколько мне память не изменяет абсолютно все пенальти в ворота Зенита "левые"?
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      21 февраля в 13:36
      За кулисами пообещали ответку в рпл
      1-я конная
      1-я конная ответ Бубнин (раскрыть)
      21 февраля в 13:25
      Не скажи. Кубок интересен тем командам, которые хотят играть в ЕК, но попасть туда заняв 1-4 место не могут. Так что для Федуна это очень интересный кубок
      Aris
      Aris
      21 февраля в 13:16
      Нужен тренер, а не артист балета! Тренеру нужно платить за результат на футбольном поле, а не за клоунады ... у кромки.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      21 февраля в 13:15
      А смысл ??
      На все обращения будет один ответ..."Сами просили судить вас как Зенит...Зенит проиграл с левого пенальти...вот и вам такой же исход"
      Бубнин
      Бубнин
      21 февраля в 13:08
      "Обсуждали и сошлись во мнении, что Кубок этот нам на фиг не нужен."
      311
      311
      21 февраля в 13:04
      После матча Федун пообещал сняться с кубка!)
      9hy7h9nkaqau
      9hy7h9nkaqau
      21 февраля в 12:56
      Самим забивать надо. Уже третью игру в подрят ЗЕРО....
      cska1948
      cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
      21 февраля в 12:46
      Не думаю, что в этом сезоне для СпаМа это "какой-то " кубок! Или кто-то уже СпаМу гарантировал место в ЕК?
      VAN ARM
      VAN ARM
      21 февраля в 12:36
      это что то новое в политике клуба)) а как же снимаемся и уходим))
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      21 февраля в 12:36
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        21 февраля в 12:30
        Федун ещё 10 раз передумает...
        sihafazatron
        sihafazatron
        21 февраля в 12:27
        Слили разговор Федуна и Тедеско:

        — Да?

        — Алё!

        — Да да?

        — Ну как там с кубком?

        — А?

        — Как с кубком-то там?

        — Чё с кубком?

        — Чё?

        — Куда ты звонишь?

        — Тебе звоню.

        — Кому?

        — Ну тебе.

        — Кому тебе?

        — А вот тебе вот.

        — Ты кто такой?

        — Леонид Арнольдыч

        — Какой Леонид Арнольдыч?

        — Федун

        — Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.

        — Кто?

        — Ты.

        — Чё с кубком?

        — Какими кубком?

        — Ну кубок в России.

        — Где?

        — В России

        — Ты пьяный или кто, сынок?

        — Я Леонид Арнольдыч Федун
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