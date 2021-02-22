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Защитник «Зенита» Прохин перешёл в «Сочи» на правах аренды

22 февраля 2021, 17:59

«Зенит» объявил о переходе защитника Данилы Прохина в «Сочи» на правах аренды.

«Данила Прохин проведет ближайшие сезоны в „Сочи“. Футбольные клубы „Зенит“ и „Сочи“ достигли соглашения о переходе центрального защитника на правах аренды до конца сезона-2021/2022 с целью получения игровой практики», — сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Прохин — воспитанник «Зенита». За главную команду он провел 11 матчей.

Ранее о трансфере сообщал главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 февраля в 09:10
интересная практика !
главное, полностью законная ...
Grabovsky
Grabovsky
23 февраля в 05:36
И так цз нету. Пз.... Сломаются ярик с ловрен и усе
pomor45
pomor45 ответ rahmiddin (раскрыть)
22 февраля в 21:13, ред.
Зачем доказывать то, что не отрицается. Почему не протестуют другие элитарные клубы? Да потому, что присматриваются к эксперименту, чтобы применить у себя без лишних издержек на отработку модели. Время показало, что дубли в ФНЛ, тем более ПФЛ, может использоваться только для просмотра молодёжи и отбора наиболее перспективных. Подтягивание отобранных игроков через аренду в РПЛ и даже продажу будет более эффективной моделью по сравнению с дублем (полноценным фармом), хотя и не позволяет так оперативно переводить игроков из состава в состав, т.к. команды разные (усечённый такой фарм получается). Единственное что бы я запретил, так это препятствовать арендованному игроку играть против арендодателя через условия договора, в т.ч. и требование выкупа права использовать такого игрока.
pomor45
pomor45
22 февраля в 20:56
Федотов хороший воспитатель, не автобусник. Можно надеятся, что парень подрастёт и через сезон вернётся в основной состав Зенита.
rahmiddin
rahmiddin
22 февраля в 19:54
фарм клуб не нужны доказательство
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
22 февраля в 19:08
Кричали ,что 2 игрока только могут переходить вроде из клуба в клуб.Тут за год уже два состава перебежали...
Я порой дурею от наших.Издали закон сразу после того,Как две команды передали!"!!!!
Ну ну
makkie
makkie
22 февраля в 18:50, ред.
Интересно, где он там практику получать будет, если у Сочи и так защита укомплектована?
И почему опять все молчат, когда игроки Зенита в Сочи пачками идут? Где Галицкий?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 18:40
Пускай опыта набирается...
ermak6848
ermak6848
22 февраля в 18:36
успехов
ДАША Д
ДАША Д
22 февраля в 18:08
Усилили фарм-клуб.
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