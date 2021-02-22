Защитник «Зенита» Прохин перешёл в «Сочи» на правах аренды

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22 февраля 2021, 17:59

«Зенит» объявил о переходе защитника в «Сочи» на правах аренды.

«Данила Прохин проведет ближайшие сезоны в „Сочи“. Футбольные клубы „Зенит“ и „Сочи“ достигли соглашения о переходе центрального защитника на правах аренды до конца сезона-2021/2022 с целью получения игровой практики», — сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Прохин — воспитанник «Зенита». За главную команду он провел 11 матчей.

Ранее о трансфере сообщал главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.