Защитник «Зенита» Прохин перешёл в «Сочи» на правах аренды

«Зенит» объявил о переходе защитника Данилы Прохина в «Сочи» на правах аренды.
«Данила Прохин проведет ближайшие сезоны в „Сочи“. Футбольные клубы „Зенит“ и „Сочи“ достигли соглашения о переходе центрального защитника на правах аренды до конца сезона-2021/2022 с целью получения игровой практики», — сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Прохин — воспитанник «Зенита». За главную команду он провел 11 матчей.
Ранее о трансфере сообщал главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.
главное, полностью законная ...
главное, полностью законная ...
Я порой дурею от наших.Издали закон сразу после того,Как две команды передали!"!!!!
Ну ну
Я порой дурею от наших.Издали закон сразу после того,Как две команды передали!"!!!!
Ну ну
И почему опять все молчат, когда игроки Зенита в Сочи пачками идут? Где Галицкий?
И почему опять все молчат, когда игроки Зенита в Сочи пачками идут? Где Галицкий?