«С возвращением!» «Уфа» подтвердила аренду Урунова

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20 февраля 2021, 18:43

Пресс-служба «Уфы» в твиттере подтвердила, что полузащитник «Спартака» проведёт оставшуюся часть сезона РПЛ в аренде в башкирском клубе.

Остон Урунов, с возвращением в ФК «Уфа»! Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов на правах аренды, с правом последующего выкупа, продолжит карьеру в «Уфе». Желаем Остону больших успехов и много побед!