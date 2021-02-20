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«С возвращением!» «Уфа» подтвердила аренду Урунова

20 февраля 2021, 18:43

Пресс-служба «Уфы» в твиттере подтвердила, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов проведёт оставшуюся часть сезона РПЛ в аренде в башкирском клубе.

Остон Урунов, с возвращением в ФК «Уфа»!

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов на правах аренды, с правом последующего выкупа, продолжит карьеру в «Уфе».

Желаем Остону больших успехов и много побед!

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38. (раскрыть)
20 февраля в 21:37
Последим за парнем, тогда и вернемся к этому разговору.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 февраля в 20:54
Конечно поглядим! Но я редко ошибаюсь, тем более парня ослепили деньги, а после этого редко кто думает об будущем! Отсюда и мой прогноз. А таланта и стержня у Урунова точно не хватит, что бы стать хотя бы хорошим игроком уровня топ РПЛ (Зенит, Спартак, ЦСКА, Краснодар, Локо).
Одним словом дальше Газизова не уедет!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38. (раскрыть)
20 февраля в 20:32
Посмотрим. Лично мне он нравился , когда за Уфу играл.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 февраля в 19:42
Вопрос только где заиграет?!
Сразу вспомнился другой узбек Спартака Жафар Ирисметов.
Урунов скорее всего повторит его судьбу и будем потом вспоминать, что был в Спартаке такой узбек, но в отличии от первого ещё тупенький, раз позорился на весь мир.
да и в Спартаке он вряд ли появился бы, если не Газизов.
Мой прогноз: Агенты попытаются и возможно продадут его в низы топ чемпионатов, но через пару-тройку лет после этого в лучшем случае Уфа или другой клуб в зоне вылета, либо ФНЛ, ну на худой конец чемпионаты постсоветского пространства или чемпионат Узбекистана.
Ravshan878
Ravshan878
20 февраля в 19:35
Остон вернулся родной дом. Парни удачи и без травмы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 февраля в 19:13
Он и в Уфе не будет играть
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38. (раскрыть)
20 февраля в 19:06
Думаю , парень заиграет. Ошибка - переход в Спартак , там и так был полный комплект, а тут еще Урунова хитрый Шамилька подсунул.
В Уфе может и заиграть.
beefs
beefs
20 февраля в 19:00
вот и закатилась звезда...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
20 февраля в 18:56
Урунов в Спартаке запомнился как раз счастливым... от покупок и понтов, а вот как игрок оказался полный ноль.
А вот насчёт побед это как посмотреть, если в играх, то да, если в турнирах, то какая разница между Уфой и Спартаком? Никакой!
RIR68
RIR68
20 февраля в 18:55
легенда клуба вернулась сыграть последний матч перед пенсией! Юран раскрыл афёру!!!
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ makkie (раскрыть)
20 февраля в 18:53
Ну как грустный - приехал в Мск, прибарахлился в ЦУМе, все, хватит
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
20 февраля в 18:52
А ты специально фамилию игрока коверкаешь?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ КЭТиК (раскрыть)
20 февраля в 18:51
В смысле? У кого арендовать надо Газизова? Ну если только у Газизова можно арендовать Газизова, но это уже .......
makkie
makkie
20 февраля в 18:51
Вряд ли у Остона будет много побед с Уфой ))
Но зато практику будет получать, а не на лавке с кислой миной сидеть.
Увы, но в Спартаке Урунов был как отрезанный ломоть, вечно грустный ходил.
Байкал-38.
Байкал-38.
20 февраля в 18:48
Уринов это товар, который хотели очень дорого продать, но пока только дорого продали, но неликвид вернули как товар плохого качества.
КЭТиК
КЭТиК
20 февраля в 18:47
И Газизова надо арендовать.
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