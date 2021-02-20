«С возвращением!» «Уфа» подтвердила аренду Урунова

Пресс-служба «Уфы» в твиттере подтвердила, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов проведёт оставшуюся часть сезона РПЛ в аренде в башкирском клубе.
Остон Урунов, с возвращением в ФК «Уфа»!
Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов на правах аренды, с правом последующего выкупа, продолжит карьеру в «Уфе».
Желаем Остону больших успехов и много побед!
Остон Урунов, с возвращением в ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) February 20, 2021
Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов на правах аренды, с правом последующего выкупа, продолжит карьеру в «Уфе».
Желаем Остону больших успехов и много побед! pic.twitter.com/oDeNsKkVmj
Но зато практику будет получать, а не на лавке с кислой миной сидеть.
Увы, но в Спартаке Урунов был как отрезанный ломоть, вечно грустный ходил.
Но зато практику будет получать, а не на лавке с кислой миной сидеть.
Увы, но в Спартаке Урунов был как отрезанный ломоть, вечно грустный ходил.