«Уфа» договорилась со «Спартаком» об аренде Урунова до конца сезона

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20 февраля 2021, 18:26

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что клуб согласовал аренду полузащитника «Спартака» .

Договорились об аренде Урунова до конца сезона. Благодарны «Спартаку», что они пошли нам навстречу. Зарплату полностью платим мы.