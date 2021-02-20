«Уфа» договорилась со «Спартаком» об аренде Урунова до конца сезона

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что клуб согласовал аренду полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
Договорились об аренде Урунова до конца сезона. Благодарны «Спартаку», что они пошли нам навстречу. Зарплату полностью платим мы.
Напомним, что вчера «Спартак» исключил Урунова из заявки на оставшуюся часть сезона в РПЛ.
Другое дело, что скорее всего Спартак будет его продавать летом - Уфе нужно подсуетиться, а то в Герту за 5 млн отдадим 😂
Другое дело, что скорее всего Спартак будет его продавать летом - Уфе нужно подсуетиться, а то в Герту за 5 млн отдадим 😂