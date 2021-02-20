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«Уфа» договорилась со «Спартаком» об аренде Урунова до конца сезона

20 февраля 2021, 18:26

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что клуб согласовал аренду полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Договорились об аренде Урунова до конца сезона. Благодарны «Спартаку», что они пошли нам навстречу. Зарплату полностью платим мы.

Напомним, что вчера «Спартак» исключил Урунова из заявки на оставшуюся часть сезона в РПЛ.

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
20 февраля в 21:16
Интересно узнать сумму)
Ravshan878
Ravshan878
20 февраля в 19:29
Парин перспективный. Думаю он в УФЕ раскроется.Удачи и без травмы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 февраля в 19:27
Все по Умы...Взяли же по глупости.....Фомина надо было брать , а не Урунова. Газизов начудил.
Добряк
Добряк
20 февраля в 18:34
Скорее всего бесплатная аренда. Либо Спартак получает урину Урунова...
makkie
makkie
20 февраля в 18:28, ред.
Урунову нужна практика, всё логично.
Другое дело, что скорее всего Спартак будет его продавать летом - Уфе нужно подсуетиться, а то в Герту за 5 млн отдадим 😂
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