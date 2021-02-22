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«Енисей» арендовал защитника ЦСКА Елеева

22 февраля 2021, 13:54

Защитник ЦСКА Максим Елеев перешёл в «Енисей» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

Воспитанник «армейской» академии продолжит свою карьеру в Красноярске. Максим Елеев перешел в аренду в «Енисей» на 1,5 года, до окончания сезона-2021/22. При этом «армейский» клуб имеет право отозвать игрока из аренды в любое из предстоящих трансферных окон.

Предыдущую часть сезона-2020/21 Елеев провел в аренде в «Акроне», где принял участие в 22 матчах ФНЛ.

Ранее «Тамбов» арендовал опорного полузащитника ЦСКА Тиграна Аванесяна.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 февраля в 16:16
пусть растёт и набирается опыта)))) удачи
drug01
drug01
22 февраля в 14:18
Желаем удачи и здоровья
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 13:55
Пусть играет парень!
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