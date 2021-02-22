«Енисей» арендовал защитника ЦСКА Елеева

Защитник ЦСКА перешёл в «Енисей» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

Воспитанник «армейской» академии продолжит свою карьеру в Красноярске. Максим Елеев перешел в аренду в «Енисей» на 1,5 года, до окончания сезона-2021/22. При этом «армейский» клуб имеет право отозвать игрока из аренды в любое из предстоящих трансферных окон.



Предыдущую часть сезона-2020/21 Елеев провел в аренде в «Акроне», где принял участие в 22 матчах ФНЛ .