ГлавнаяНовости

Гендиректор «Уфы»: «Аренда Урунова будет с правом выкупа»

20 февраля 2021, 18:31

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о деталях арендного соглашения полузащитника «Спартака» Остона Урунова с башкирским клубом.

Аренда будет с правом выкупа, сумму не будем разглашать. Мы попытаемся его выкупить в конце сезона, если всё будет хорошо.

Напомним, что Урунов уже выступал за «Уфу» во второй половине прошлого сезона.

Все новости
ОфициальноЦСКА отправил Котина в аренду
26 февраля Комментарии7
Официально«Урал» арендовал голкипера «Рубина» Коновалова
25 февраля ФотоКомментарии4
ОфициальноНападающий ЦСКА Н'Диай перешёл в «Велес» на правах аренды
25 февраля Комментарии6
Официально«Краснодар» арендовал голкипера «Ростова» Бабурина
25 февраля Комментарии7
Промес: «Принять российское гражданство? В сердце я уже русский»
25 февраля Комментарии5
Официально«Урал» отправил Бавина в аренду в «Тамбов»
25 февраля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 19:11
Надо выкупать, Парень очень талантливый , но переход в Спартак - это была ошибка . Парень явно повелся на доводы Газизова, а в итоге пол года потерял. Теперь надо набирать кондиции и показывать класс, который у парня есть, в чем мы убеждались, когда он играл за Уфу.
Будем надеяться , что парень заиграет как прежде и порадует болельщиков своей игрой.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 февраля в 18:33
Газизов вернул своего узбека...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100