Гендиректор «Уфы»: «Аренда Урунова будет с правом выкупа»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о деталях арендного соглашения полузащитника «Спартака» Остона Урунова с башкирским клубом.
Аренда будет с правом выкупа, сумму не будем разглашать. Мы попытаемся его выкупить в конце сезона, если всё будет хорошо.
Напомним, что Урунов уже выступал за «Уфу» во второй половине прошлого сезона.
Будем надеяться , что парень заиграет как прежде и порадует болельщиков своей игрой.
Всем здоровья.
Будем надеяться , что парень заиграет как прежде и порадует болельщиков своей игрой.
Всем здоровья.