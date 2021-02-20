Гендиректор «Уфы»: «Аренда Урунова будет с правом выкупа»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о деталях арендного соглашения полузащитника «Спартака» с башкирским клубом.

Аренда будет с правом выкупа, сумму не будем разглашать. Мы попытаемся его выкупить в конце сезона, если всё будет хорошо.