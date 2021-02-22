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Симеоне: «„Челси“ изменился с приходом Тухеля. Это мощная команда»

22 февраля 2021, 22:27
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне порассуждал о предстоящем матче с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси» сильно изменился под руководством Томаса Тухеля. Это мощная команда с отличными игроками, они вложили очень хорошие деньги. Уровень трех вратарей, которые у них есть, показывает потенциал команды. Их нападающие могли бы играть в любой команде Европы.

Суарес? Его присутствие придает команде уверенности. Это прирожденный бомбардир. Он не забивал в гостях в Лиге чемпионов? Давайте оставим этот вопрос до Лондона.

Мы будем стремиться побеждать сильных соперников, у которых есть отличные игроки. Они знают, как мы мыслим, но мы не изменимся.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
23 февраля в 00:30
интересно будет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 00:01
Челси уже давно не проигрывает!
Zola
Zola
22 февраля в 23:46
Завтра поглядим.
Остапчук 67
Остапчук 67
22 февраля в 23:12
Настораживает поражение в Примере.
sv_1969
sv_1969
22 февраля в 23:10
Дело говорит
beefs
beefs
22 февраля в 22:54
ну что же скоро увидим кто круче...
drug01
drug01
22 февраля в 22:51
ЗАЧЕМ лукавить надо побеждать
goalaktika
goalaktika
22 февраля в 22:38
Может изменился, но не так уж и сильно)) Дежурные слова перед матчем и не более того
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 22:31
Привычная похвала соперника перед матчем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 22:31
Так и есть...
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