Симеоне: «„Челси“ изменился с приходом Тухеля. Это мощная команда»

Главный тренер «Атлетико» порассуждал о предстоящем матче с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси» сильно изменился под руководством Томаса Тухеля. Это мощная команда с отличными игроками, они вложили очень хорошие деньги. Уровень трех вратарей, которые у них есть, показывает потенциал команды. Их нападающие могли бы играть в любой команде Европы.

Суарес? Его присутствие придает команде уверенности. Это прирожденный бомбардир. Он не забивал в гостях в Лиге чемпионов? Давайте оставим этот вопрос до Лондона.

Мы будем стремиться побеждать сильных соперников, у которых есть отличные игроки. Они знают, как мы мыслим, но мы не изменимся.