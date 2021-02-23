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Суарес: «Руководители „Барсы“ говорили мне, что я слишком старый»

23 февраля 2021, 02:20

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес вновь высказался на тему своего ухода из «Барселоны».

С одной стороны, это событие было хорошей переменой, учитывая всё, что я пережил в «Барселоне» и то, как всё произошло (Прим. — новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил Суаресу по телефону, что не рассчитывает на Луиса). Я хотел этой перемены. Самое сложное – это когда есть семья, которая за шесть лет привыкла жить в одном месте.

Надо было объяснить этот переезд детям, у которых в Барселоне свои друзья, свои привычки. Это было самым сложным. Особенно в условиях пандемии и при всех сложностях с общением здесь, в Мадриде.

Но нужно видеть и положительную сторону. Я не был бы счастливым там, где на меня больше не рассчитывали. Сейчас моя семья знает, что я счастлив, и это главное.

Что мне не понравилось больше всего, так это то, что боссы «Барселоны» говорили мне: что я стар, что я больше не могу играть на топ-уровне и не соответствую уровню топ-команды. Это то, что мне очень не понравилось.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
23 февраля в 09:32
Злой и мотивированный Эль Пистолеро, это просто машина по забиванию мячей, и ещё учитывая Симеоне, так там вообще адская смесь.
League1
League1
23 февраля в 09:14
Меси вроде старше его, по стариковски ходит по полю.
112910415
112910415
23 февраля в 09:08
ошибочка вышла, сто раз пожалели
Legend 6
Legend 6 ответ Cympak-05 (раскрыть)
23 февраля в 08:22
Суарес и с лишним весом был бы лучше Гризманна, Мартина Б.
Королевский Реал
Королевский Реал
23 февраля в 08:05
Луис, скажу больше, то что ты стар и не соответствуешь уровню Барселоны, говорило не только руководство Барселоны, но и её фанаты.

Если бы ты перейдя в Атлетико перестал бы забивать, они бы и сейчас это утверждали.

Просто ты неожиданно для них, вдруг начал забивать и без якобы "создателя для тебя моментов" Месси и это их ашарашило.
Естественно признать это они не могут и по классике жанра, обвинили во всех грехах Бартомеу и Кумана.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 07:09
Руководители конечно лохонулись, теперь усиление ищут
Cympak-05
Cympak-05
23 февраля в 05:44
Конечно. Когда ты играл с лишним весом и никак не мог сбросить его. Смог же сбросить, что бы доказать руководству что не старый..... нужно было только желание. Сколько бы голов забил играй в форме. Хотя и так был одним из лучших на своей позиции
mphuZ
mphuZ
23 февраля в 03:45
Будет забавно, если уже 9 мая в матче против барсы на камп-ноу Атлетико оформит чемпионство))
dzvinka
dzvinka
23 февраля в 02:45
Луис, вдуй им
Остапчук 67
Остапчук 67
23 февраля в 02:45
Скоро это же тебе скажут и в "Атлетико".
Октябрь 1917
Октябрь 1917
23 февраля в 02:44
Помни о 2:8.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 февраля в 02:40
Суарес, тебя встряхнула эта ситуация - радуйся.
sv_1969
sv_1969
23 февраля в 02:33
Вот пусть локти кусают)))
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