Суарес: «Руководители „Барсы“ говорили мне, что я слишком старый»

Нападающий «Атлетико» вновь высказался на тему своего ухода из «Барселоны».

С одной стороны, это событие было хорошей переменой, учитывая всё, что я пережил в «Барселоне» и то, как всё произошло (Прим. — новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил Суаресу по телефону, что не рассчитывает на Луиса). Я хотел этой перемены. Самое сложное – это когда есть семья, которая за шесть лет привыкла жить в одном месте.

Надо было объяснить этот переезд детям, у которых в Барселоне свои друзья, свои привычки. Это было самым сложным. Особенно в условиях пандемии и при всех сложностях с общением здесь, в Мадриде.

Но нужно видеть и положительную сторону. Я не был бы счастливым там, где на меня больше не рассчитывали. Сейчас моя семья знает, что я счастлив, и это главное.

Что мне не понравилось больше всего, так это то, что боссы «Барселоны» говорили мне: что я стар, что я больше не могу играть на топ-уровне и не соответствую уровню топ-команды. Это то, что мне очень не понравилось.