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Индзаги: «„Лацио“ постарается показать свой лучший футбол против „Баварии“»

22 февраля 2021, 21:01
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Завтрашний матч — кульминация пятилетней работы с этим замечательным коллективом. Мы постараемся показать свой лучший футбол и получить от этого удовольствие.

«Бавария» выиграла Лигу чемпионов, а затем и клубный чемпионат мира ФИФА. Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть. По ходу нашего путешествия мы провели немало финалов, так что знаем, как готовиться к такого рода матчам.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 февраля в 09:17
лучшей проверки не придумаешь !
RMUKMU
RMUKMU
22 февраля в 23:06
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    22 февраля в 22:34
    Думаю Лацио удивит машину
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    22 февраля в 21:15
    Да уж постарайтесь
    ДАША Д
    ДАША Д
    22 февраля в 21:14
    Нужно ставить автобус.
    Q-J-G
    Q-J-G
    22 февраля в 21:14
    Настрой на этот матч Симоне Индзаги радует, но:

    ....Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть...

    Всё-таки, для победы над сильным соперником, надо искать слабые стороны этого соперника, которые, безусловно есть, даже, если это "Бавария".
    Colchoneros
    Colchoneros
    22 февраля в 21:07
    Поддержим Лацио!
    Q-J-G
    Q-J-G
    22 февраля в 21:06
    Против "Баварии" показать свой лучший футбол будет очень сложно, практически, невозможно...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    22 февраля в 21:02
    Баварию вам не одолеть!
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