Индзаги: «„Лацио“ постарается показать свой лучший футбол против „Баварии“»

Главный тренер «Лацио» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Завтрашний матч — кульминация пятилетней работы с этим замечательным коллективом. Мы постараемся показать свой лучший футбол и получить от этого удовольствие.