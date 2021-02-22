Индзаги: «„Лацио“ постарается показать свой лучший футбол против „Баварии“»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Завтрашний матч — кульминация пятилетней работы с этим замечательным коллективом. Мы постараемся показать свой лучший футбол и получить от этого удовольствие.
«Бавария» выиграла Лигу чемпионов, а затем и клубный чемпионат мира ФИФА. Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть. По ходу нашего путешествия мы провели немало финалов, так что знаем, как готовиться к такого рода матчам.
....Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть...
Всё-таки, для победы над сильным соперником, надо искать слабые стороны этого соперника, которые, безусловно есть, даже, если это "Бавария".
....Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть...
Всё-таки, для победы над сильным соперником, надо искать слабые стороны этого соперника, которые, безусловно есть, даже, если это "Бавария".