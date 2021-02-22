Аспиликуэта рассказал, как «Челси» нужно нейтрализовать Суареса

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта порассуждал о предстоящем матче с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Атлетико» – очень крепкая команда, лидер чемпионата Испании. Мы знаем, что сыграем с очень сильным соперником, обладающим большим опытом в этом турнире. Эта команда работает со своим тренером много лет. Мы играем на выезде, но мы хотим показать свой футбол.
Луис Суарес? Лучший способ нейтрализовать его – держать подальше от ворот. Для этого нужна коллективная работа. Я играл против него, когда он был в «Ливерпуле» и «Барселоне».
Мы знаем его статистику, это отличный нападающий. Поэтому мы постараемся сдерживать его с помощью командной игры и делать так, чтобы он был подальше от наших ворот.
Интересно за что и как они будут его держать подальше от ворот...
Единственный способ его нейтрализовать, это не дать возможности ему приёма мяча, но если мяч оказался у Л.Суареса, ему достаточно мгновения, чтобы оценить ситуацию и этот мяч оказался в воротах соперника..Л.Суарес, профи - высочайшего класса, так что, если партнёры по команде "доставят" ему мяч, хотя он и сам может его отобрать у соперника, нейтрализовать Луиса будет, не так-то просто.
Интересно за что и как они будут его держать подальше от ворот...
Единственный способ его нейтрализовать, это не дать возможности ему приёма мяча, но если мяч оказался у Л.Суареса, ему достаточно мгновения, чтобы оценить ситуацию и этот мяч оказался в воротах соперника..Л.Суарес, профи - высочайшего класса, так что, если партнёры по команде "доставят" ему мяч, хотя он и сам может его отобрать у соперника, нейтрализовать Луиса будет, не так-то просто.