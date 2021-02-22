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Аспиликуэта рассказал, как «Челси» нужно нейтрализовать Суареса

22 февраля 2021, 20:52
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта порассуждал о предстоящем матче с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико» – очень крепкая команда, лидер чемпионата Испании. Мы знаем, что сыграем с очень сильным соперником, обладающим большим опытом в этом турнире. Эта команда работает со своим тренером много лет. Мы играем на выезде, но мы хотим показать свой футбол.

Луис Суарес? Лучший способ нейтрализовать его – держать подальше от ворот. Для этого нужна коллективная работа. Я играл против него, когда он был в «Ливерпуле» и «Барселоне».

Мы знаем его статистику, это отличный нападающий. Поэтому мы постараемся сдерживать его с помощью командной игры и делать так, чтобы он был подальше от наших ворот.

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Comentarios
Comentarios
23 февраля в 04:23
Ща перешли на схему в 5 защитников.. мож и получится сдержать..
Caniggia
Caniggia
22 февраля в 21:32
Держать подальше от ворот - это как? Выталкивать его пинками и толчками из штрафной?
Сантус
Сантус
22 февраля в 21:29
Все рецепты у Леванте....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 февраля в 21:19
На словах все герои
25процентный клоун
25процентный клоун
22 февраля в 21:06
Отличный нападающий??? Он лучший в мире
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 21:03
....Луис Суарес? Лучший способ нейтрализовать его – держать подальше от ворот....

Интересно за что и как они будут его держать подальше от ворот...

Единственный способ его нейтрализовать, это не дать возможности ему приёма мяча, но если мяч оказался у Л.Суареса, ему достаточно мгновения, чтобы оценить ситуацию и этот мяч оказался в воротах соперника..Л.Суарес, профи - высочайшего класса, так что, если партнёры по команде "доставят" ему мяч, хотя он и сам может его отобрать у соперника, нейтрализовать Луиса будет, не так-то просто.
alexgurzan
alexgurzan ответ sv_1969 (раскрыть)
22 февраля в 21:03
.
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 20:54
Знать как, это не значит, что удастся нейтрализовать...
sv_1969
sv_1969
22 февраля в 20:53
Он же покусает
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