Аспиликуэта рассказал, как «Челси» нужно нейтрализовать Суареса

Капитан «Челси» порассуждал о предстоящем матче с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико» – очень крепкая команда, лидер чемпионата Испании. Мы знаем, что сыграем с очень сильным соперником, обладающим большим опытом в этом турнире. Эта команда работает со своим тренером много лет. Мы играем на выезде, но мы хотим показать свой футбол.

Луис Суарес? Лучший способ нейтрализовать его – держать подальше от ворот. Для этого нужна коллективная работа. Я играл против него, когда он был в «Ливерпуле» и «Барселоне».

Мы знаем его статистику, это отличный нападающий. Поэтому мы постараемся сдерживать его с помощью командной игры и делать так, чтобы он был подальше от наших ворот.