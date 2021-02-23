Буффон: «Меня не удивляют успехи „Интера“ под руководством Конте»

Голкипер «Ювентуса» прокомментировал победу над «Кротоне» (3:0) в матче 23-го тура Серии А, а также высказался о лидерстве «Интера», который под руководством экс-наставника «бьянконери» опережает туринский клуб на 8 очков.

Конечно, нам было необходимо победить. Мы делаем это непредсказуемым образом. В первые полчаса мы были достаточно хороши, было важно поддерживать боевой дух и концентрацию на протяжении всех 90 минут, не делая передач в никуда.

Успехи «Интера»? Это, конечно, не удивляет. Я был удивлён, когда они не показывали класса, которым обладает их тренер и состав. Их ценность как минимум не уступает нашей.