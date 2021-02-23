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Буффон: «Меня не удивляют успехи „Интера“ под руководством Конте»

23 февраля 2021, 01:50
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб КротонеКротонеМатч завершен

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Кротоне» (3:0) в матче 23-го тура Серии А, а также высказался о лидерстве «Интера», который под руководством экс-наставника «бьянконери» Антонио Конте опережает туринский клуб на 8 очков.

Конечно, нам было необходимо победить. Мы делаем это непредсказуемым образом. В первые полчаса мы были достаточно хороши, было важно поддерживать боевой дух и концентрацию на протяжении всех 90 минут, не делая передач в никуда.

Успехи «Интера»? Это, конечно, не удивляет. Я был удивлён, когда они не показывали класса, которым обладает их тренер и состав. Их ценность как минимум не уступает нашей.

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КЭТиК
КЭТиК
23 февраля в 06:41
Всё дело в тренере
Василий 50
Василий 50
23 февраля в 02:42
Ты о "Ювентусе" думай, а то живешь только личной статистикой.
Gahi
Gahi
23 февраля в 01:59
Последний тур чемпионата расставит всех по своим местам.
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