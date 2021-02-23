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Луис Альберто: «Я многому научился у Хави и Иньесты»

23 февраля 2021, 10:45

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто рассказал о том, как он исполняет роль плеймейкера в римском клубе.

Как плеймейкер, вы больше думаете на поле, чем играете ногами. По очень простой причине: мы очень часто оказываемся медленнее других игроков.

Я многому научился из времён расцвета Хави и Иньесты в «Барселоне» и сборной Испании. Задолго до того, как они получали мяч, они анализировали ситуацию и видели партнёров вокруг. Это очень важно.

Я много смотрю по сторонам во время матча, чтобы видеть, где находятся партнёры по команде. Нужно уметь читать ситуацию и смотреть на 180 градусов. Это то, что экономит нам полторы секунды, необходимые для того, чтобы добиться наилучшего результата.

Ранее Луис Альберто назвал переход в «Лацио» лучшим решением в своей жизни.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
23 февраля в 10:58
Это хорошо удачи
beefs
beefs
23 февраля в 10:47
футбол - это школа...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
23 февраля в 10:46
Это ещё кто?
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