Луис Альберто: «Я многому научился у Хави и Иньесты»

Полузащитник «Лацио» рассказал о том, как он исполняет роль плеймейкера в римском клубе.

Как плеймейкер, вы больше думаете на поле, чем играете ногами. По очень простой причине: мы очень часто оказываемся медленнее других игроков.

Я многому научился из времён расцвета Хави и Иньесты в «Барселоне» и сборной Испании. Задолго до того, как они получали мяч, они анализировали ситуацию и видели партнёров вокруг. Это очень важно.

Я много смотрю по сторонам во время матча, чтобы видеть, где находятся партнёры по команде. Нужно уметь читать ситуацию и смотреть на 180 градусов. Это то, что экономит нам полторы секунды, необходимые для того, чтобы добиться наилучшего результата.