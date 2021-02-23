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Тотти: «В „Роме“ я был последним из могикан»

23 февраля 2021, 13:00

Легенда «Ромы» Франческо Тотти рассказал о некоторых деталях своего ухода из римского клуба.

Я всегда представлял себя частью «Ромы». Но меня прижали к стене, заставляя принять решение, которое я бы никогда не принял. Но я сделал выбор, решил остаться в мире футбола.

Как фанат «Ромы» я злюсь, когда вижу последние результаты клуба. Надеюсь, что команда финиширует как можно выше. Я страдаю из-за этого. Я мог бы сделать больше, чем другие руководители, но я был последним из могикан. Я никогда не участвовал в принятии решений. Сейчас клуб по-прежнему иностранный, тренер и спортивный директор — иностранцы. Сейчас «Роме» был бы полезен человек, который знает всю культуру изнутри.

Ранее была информация, что «Рома» предложила Тотти вернуться в клуб.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
23 февраля в 13:27
Думаю, что "изгнание" Тотти - это большая ошибка руководства. Парень - легенда Ромы, его авторитет среди болельщиков и многих игроков непререкаем. Он верой и правдой многие лета трудился на благо клуба и расставаться с ним явно не стоило. Надеюсь , что у руководства в итоге возобладает здравый смысл и оно вернет Франческо в клуб, а он в свою очередь будет с удвоенной энергией работать на благо Ромы.
Всем здоровья.
beefs
beefs
23 февраля в 13:05
успехов в дальнейшей деятельности...
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 13:05
Точно сказал, таких преданных уже не будет
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