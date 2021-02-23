Тотти: «В „Роме“ я был последним из могикан»

Легенда «Ромы» рассказал о некоторых деталях своего ухода из римского клуба.

Я всегда представлял себя частью «Ромы». Но меня прижали к стене, заставляя принять решение, которое я бы никогда не принял. Но я сделал выбор, решил остаться в мире футбола.

Как фанат «Ромы» я злюсь, когда вижу последние результаты клуба. Надеюсь, что команда финиширует как можно выше. Я страдаю из-за этого. Я мог бы сделать больше, чем другие руководители, но я был последним из могикан. Я никогда не участвовал в принятии решений. Сейчас клуб по-прежнему иностранный, тренер и спортивный директор — иностранцы. Сейчас «Роме» был бы полезен человек, который знает всю культуру изнутри.