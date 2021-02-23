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Жоау Фелиш: «Мне нравится, как играет Маунт»

23 февраля 2021, 12:08
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» рассказал, что его сравнивали с полузащитником Мэйсоном Маунтом.

Мне нравится, как играет Маунт, как он двигается с мячом. Я играл с Крисом Уиллоком в «Бенфике» три или четыре года назад, и он сказал мне, что в «Челси» есть парень, который, по его мнению, похож на меня. Он сказал, что это Мэйсон Маунт.

Несколько лет спустя Маунт начал играть за первую команду «Челси», и мне нравится, как он выступает. Крис рассказал мне о нём до того, как он появился в Премьер-Лиге, поэтому я ждал, что вскоре он заиграет на высоком уровне.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
23 февраля в 12:12
Болтовня перед игрой
shlomo
shlomo
23 февраля в 12:11
Мне тоже нравиться его игра...:)))
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