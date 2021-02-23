Жоау Фелиш: «Мне нравится, как играет Маунт»

Нападающий «Атлетико» перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» рассказал, что его сравнивали с полузащитником .

Мне нравится, как играет Маунт, как он двигается с мячом. Я играл с Крисом Уиллоком в «Бенфике» три или четыре года назад, и он сказал мне, что в «Челси» есть парень, который, по его мнению, похож на меня. Он сказал, что это Мэйсон Маунт.

Несколько лет спустя Маунт начал играть за первую команду «Челси», и мне нравится, как он выступает. Крис рассказал мне о нём до того, как он появился в Премьер-Лиге, поэтому я ждал, что вскоре он заиграет на высоком уровне.