«Атлетико» с Симеоне впервые проиграл домашний матч плей-офф ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» одержал выездную победу над «Атлетико» (1:0). «Матрасники» были номинальными хозяевами встречи. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, матч был перенесён из Мадрида в Бухарест.

Таким образом, «Атлетико» потерпел первое домашнее поражение в рамках плей-офф Лиги чемпионов под руководством . Кроме того, мадридский клуб впервые в XXI веке не нанёс ни одного удара в створ в домашнем матче ЛЧ .