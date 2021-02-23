Роналду забил 25 голов 14-й сезон подряд

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 23-го тура Серии А против «Кротоне» (3:0), забив уже 25 голов в этом сезоне.
Таким образом, португалец забивает 25 и более голов уже 14 сезонов подряд.
2007/08: 42 гола
2008/09: 26 голов
2009/10: 33 гола
2010/11: 53 гола
2011/12: 60 голов
2012/13: 55 голов
2013/14: 51 гол
2014/15: 61 гол
2015/16: 51 гол
2016/17: 42 гола
2017/18: 44 гола
2018/19: 28 голов
2019/20: 37 голов
2020/21: 25 голов
Кроме того, Роналду забивал всем нынешним командам Серии А.
Лучший бомбардир в истории "Реала".
Не "домосед" а играет в лучших лигах Европы.
Несмотря на "солидный" возраст, как для игрока его амплуа, в отличной физической форме, которой могут позавидовать многие более молодые игроки.
Оставил "яркий след" в истории Мирового футбола, вписав своё имя "Золотыми буквами" в историю Мирового футбола, продолжая далее играть на достаточно хорошем уровне...
Яркий пример того, как "идти" к поставленной цели, добиваясь конечного результата!
Лучший бомбардир в истории "Реала".
Не "домосед" а играет в лучших лигах Европы.
Несмотря на "солидный" возраст, как для игрока его амплуа, в отличной физической форме, которой могут позавидовать многие более молодые игроки.
Оставил "яркий след" в истории Мирового футбола, вписав своё имя "Золотыми буквами" в историю Мирового футбола, продолжая далее играть на достаточно хорошем уровне...
Яркий пример того, как "идти" к поставленной цели, добиваясь конечного результата!