Роналду забил 25 голов 14-й сезон подряд

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23 февраля 2021, 08:55

Нападающий «Ювентуса» отметился дублем в матче 23-го тура Серии А против «Кротоне» (3:0), забив уже 25 голов в этом сезоне.

Таким образом, португалец забивает 25 и более голов уже 14 сезонов подряд.

2007/08: 42 гола

2008/09: 26 голов

2009/10: 33 гола

2010/11: 53 гола

2011/12: 60 голов

2012/13: 55 голов

2013/14: 51 гол

2014/15: 61 гол

2015/16: 51 гол

2016/17: 42 гола

2017/18: 44 гола

2018/19: 28 голов

2019/20: 37 голов

2020/21: 25 голов

Кроме того, Роналду забивал всем нынешним командам Серии А.