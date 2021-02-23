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Роналду забил 25 голов 14-й сезон подряд

23 февраля 2021, 08:55
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб КротонеКротонеМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 23-го тура Серии А против «Кротоне» (3:0), забив уже 25 голов в этом сезоне.

Таким образом, португалец забивает 25 и более голов уже 14 сезонов подряд.

2007/08: 42 гола

2008/09: 26 голов

2009/10: 33 гола

2010/11: 53 гола

2011/12: 60 голов

2012/13: 55 голов

2013/14: 51 гол

2014/15: 61 гол

2015/16: 51 гол

2016/17: 42 гола

2017/18: 44 гола

2018/19: 28 голов

2019/20: 37 голов

2020/21: 25 голов

Кроме того, Роналду забивал всем нынешним командам Серии А.

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Ironigor
Ironigor
23 февраля в 11:31
Рон работяга , он сам делает себя, всё заслуженно !!!
SHMEL
SHMEL
23 февраля в 10:25
Выдающееся достижение.
Q-J-G
Q-J-G
23 февраля в 09:15
Португалия, Англия, Испания, Италия...
Лучший бомбардир в истории "Реала".
Не "домосед" а играет в лучших лигах Европы.

Несмотря на "солидный" возраст, как для игрока его амплуа, в отличной физической форме, которой могут позавидовать многие более молодые игроки.

Оставил "яркий след" в истории Мирового футбола, вписав своё имя "Золотыми буквами" в историю Мирового футбола, продолжая далее играть на достаточно хорошем уровне...

Яркий пример того, как "идти" к поставленной цели, добиваясь конечного результата!
112910415
112910415
23 февраля в 09:06
последняя гастроль артиста ...
яркая гастроль !
ДАША Д
ДАША Д
23 февраля в 09:05
Следующий рекорд 26 голов в 13 сезонах.
VAN ARM
VAN ARM
23 февраля в 09:03
не стоит пенальти считать за гол)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 февраля в 08:56
Всех причастных (и женщин в том числе) поздравляю с Днём СА и ВМФ!
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