18 побед подряд впечатлили, но для величия «Манчестер Сити» нужен кубок чемпионов

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вчера, 16:00

Поражаемся форме недавнего середняка АПЛ .

Хосеп, когда его команда оказалась на промежуточном 12-м месте из-за переносов матчей, обсуждал с игроками, как бы попасть в Лигу Европы. После поражения от «Тоттенхэма» в конце ноября собрали лишь три победы в восьми турах. А затем случилось обыкновенное чудо.

15 побед в 17 турах, 13 побед подряд в АПЛ

Моуриньо переиграл Гвардиолу в Лондоне со счетом 2:0, а теперь сам на девятой строчке. А вот Хосеп – первый в таблице. В этом сезоне «Манчестер Сити» нырял глубоко, до 18-го тура ни разу не лидировали, так что работу проделали большую.

Ничьи с МЮ и ВБА сменили на победы над остальными соперниками. Только 4 успеха из 15 с минимальным перевесом в счете, как против «Арсенала». Гвардиола настроил свою команду на впечатляющую серию из 13 побед в АПЛ подряд. До рекорда МС еще далеко – 18 трехочковых, но задел прекрасный.

В таблице после 25 туров «горожане» опережают Сульшера и Роджерса на 10 пунктов, Мойеса – на 14. Клопп отстатет от Гвардиолы на 19 очков. В Англии будет новый чемпион, Юрген не сможет защитить титул. У МЮ прекрасные цифры в АПЛ , команда забила 53 мяча – у соседей на три меньше, но даже «красным дьяволам» титул с таким рывком Гвардиолы не светит.

В 25 матчах без поражений пропустили 7 мячей

Последним дважды забивал «горожанам» именно «Тоттенхэм» три месяца назад. В серии из 25 матчей без поражений во всех турнирах нашлось место 18 «сухарям». Впечатляющий результат для команды, которую оборона как раз подставляла. Метаморфозу разбирали отдельно – Рубен Диаш заиграл изумительно, Стоунз ему активно помогает, а Канселу и Зинченко дополнили успешную четверку.

Гвардиола обожает ротацию состава, поэтому Уокера и Ляпорта не забывает. Но наличие вариантов не делает «Манчестер Сити» хуже. «Арсенал», хотя Артета лично разрабатывал тактические схемы «горожан», нанес 1 удар в створ ворот соперника. «Эвертон», хотя Анчелотти не раз выигрывал Лигу чемпионов, выжал лишь 3 выстрела, хотя и забил один мяч. Только ВБА взял ничью, забив «Манчестер Сити».

Остальные шесть голов соперники забили в проигранных матчах, причем с разницей в два или более мячей. Команда Гвардиолы последний раз побеждала скромно и с ошибкой в защите — 2:1, аж в сентябре. В АПЛ у них 15 ляпов в обороне, а на втором месте «Челси» с 25 пропущенными. Сложно чище дейсововать в обороне, будучи атакующей командой, как «Манчестер Сити». Разумеется, что по владению мячом даже «Ливерпуль» уступает «горожанам».

У Де Брюйне 10 ассистов, но зависимости нет

Показательно, что команда с внушающим трепет соперникам количеством пограничных ролей не зависит сейчас от одного человека. Например, сейчас Зинченко это номинальной левый защитник в четверке, но одновременно левый хавбек, центральный полузащитник и порой даже ложный центрбек в фазе перехода на три в центре по ходу позиционной атаки. У Гюндогана или Бернарду тоже многослойные роли.

Де Брюйне вылетел из-за травмы почти на месяц, пропустив 7 матчей, но все эти поединки «Манчестер Сити» выиграл. Команда приобрела уверенность, ведь без лидера не было провала ни в одной фазе игры. Теперь Кевин вернулся, вариантов стало больше. Но Фоден, Канселу, Стерлинг, Родри и Марез в полном порядке. Фернандиньо тренер доверяет сильнее, чем родному сыну, а Эдерсон не огорчает наставника – 80.4 % сэйвов, лучший показатель АПЛ .

Причем заметьте, что успешный «Манчестер Сити» играет без номинальных центральных нападающих – у Жезуса лишь 4 гола в АПЛ , а у Агуэро после травм 142 минуты в чемпионате и ни одного атакующего действия. Хотя когда у Феррана Торреса 2 гола и 2 ассиста, и даже защитник Менди разок попал в ворота – штампуешь победы без остановки. Понятно, что форма Гюндогана – 11 голов в АПЛ , помогла пережить травму Де Брюйне и проблемы форвардов.

Но ведь всадник без головы пугает конкурентов в АПЛ . В центре атаки у Гвардиолы чаще всего играл Жезус – появился в 19 матчах чемпионата, однако лишь в половине туров его не было в основе, а на острие видели Бернарду, Торреса, Мареза, Агуэро, Стерлинга, Фодена и даже Де Брюйне. Осталось поставить Стоунза и Диаша в центр атаки – Гвардиола доведет количество форвардов вместе с ложными до десяти. Испанец любит этот прием, и он снова работает.

В ЛЧ пропустили 1 мяч, но не лидируют во всем

Есть у «Манчестер Сити» одна слабость – команда плохо реагирует, если ничего не получается. Бывают такие вечера, особенно в плей-офф Лиги чемпионов. Неудача бьет по голове, когда не срабатывают основной и запасной планы, нужно импровизировать, показывать характер, реализовать пенальти – Гвардиола был в шаге от решения отдать их исполнение Эдерсону.

«Манчестер Сити» — расчетливый, там все по плану. Английские соперники их боятся, но в ЛЧ ситуация другая. В Европе у Гвардиолы тоже ставка на идеальную игру в защите – 1 пропущенный мяч, но тотального перевеса по забитым голам, ударам, точности пасов или командным моментам у «горожан» нет. Есть рекорд по владению, но следом ведь идет «Барселона» — этот параметр не гарантирует «ушастого».

Хосеп послезавтра вернется в турнир, где его годами ждут разочарования. Помним, как жена Зинченко – Влада, что работает спортивной журналисткой, раскритиковала подход Гвардиолы после вылета от «Лиона». Скорее всего, Гвардиола даже согласился с той оценкой – его эксперимент провалился, но запомнил ту критику и боится повторить те ошибки.

Зинченко на праздновании 50-летия испанца 18 января подколол Хосепа, что теперь он старый дед, а тренер ответил: «Алекс, главное, чтобы я нравился твоей жене, и все будет хорошо». Допускаем, нынешнее состояние «Манчестер Сити» удовлетворит самого пылкого из критиков. Хотя история повторяется — мощной команде нужна победа в финале ЛЧ , чтобы получить путевку в вечность, что есть у «Реала», «Ливерпуля» или «Баварии».

Можно хоть каждый год выигрывать в Серии А, Лиге 1 или АПЛ , но пока ты не чемпион Европы и мира – в величии есть сомнения. Сам «Манчестер Сити», пройдя путь из середины таблицы к вершине, доказал, что не без изъянов. Но важнее умение работать над ошибками, ведь все не без греха. Гвардиола впечатлил, как и его команда – кристальной чистоты работа. Но самый важный турнир для МС – Лига чемпионов. А «Боруссия» М не подарок, как и будущие потенциальные соперники.