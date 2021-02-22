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18 побед подряд впечатлили, но для величия «Манчестер Сити» нужен кубок чемпионов

вчера, 16:00
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Поражаемся форме недавнего середняка АПЛ.

Хосеп, когда его команда оказалась на промежуточном 12-м месте из-за переносов матчей, обсуждал с игроками, как бы попасть в Лигу Европы. После поражения от «Тоттенхэма» в конце ноября собрали лишь три победы в восьми турах. А затем случилось обыкновенное чудо.

15 побед в 17 турах, 13 побед подряд в АПЛ

Моуриньо переиграл Гвардиолу в Лондоне со счетом 2:0, а теперь сам на девятой строчке. А вот Хосеп – первый в таблице. В этом сезоне «Манчестер Сити» нырял глубоко, до 18-го тура ни разу не лидировали, так что работу проделали большую.

Ничьи с МЮ и ВБА сменили на победы над остальными соперниками. Только 4 успеха из 15 с минимальным перевесом в счете, как против «Арсенала». Гвардиола настроил свою команду на впечатляющую серию из 13 побед в АПЛ подряд. До рекорда МС еще далеко – 18 трехочковых, но задел прекрасный.

В таблице после 25 туров «горожане» опережают Сульшера и Роджерса на 10 пунктов, Мойеса – на 14. Клопп отстатет от Гвардиолы на 19 очков. В Англии будет новый чемпион, Юрген не сможет защитить титул. У МЮ прекрасные цифры в АПЛ, команда забила 53 мяча – у соседей на три меньше, но даже «красным дьяволам» титул с таким рывком Гвардиолы не светит.

В 25 матчах без поражений пропустили 7 мячей

Последним дважды забивал «горожанам» именно «Тоттенхэм» три месяца назад. В серии из 25 матчей без поражений во всех турнирах нашлось место 18 «сухарям». Впечатляющий результат для команды, которую оборона как раз подставляла. Метаморфозу разбирали отдельно – Рубен Диаш заиграл изумительно, Стоунз ему активно помогает, а Канселу и Зинченко дополнили успешную четверку.

Гвардиола обожает ротацию состава, поэтому Уокера и Ляпорта не забывает. Но наличие вариантов не делает «Манчестер Сити» хуже. «Арсенал», хотя Артета лично разрабатывал тактические схемы «горожан», нанес 1 удар в створ ворот соперника. «Эвертон», хотя Анчелотти не раз выигрывал Лигу чемпионов, выжал лишь 3 выстрела, хотя и забил один мяч. Только ВБА взял ничью, забив «Манчестер Сити».

Остальные шесть голов соперники забили в проигранных матчах, причем с разницей в два или более мячей. Команда Гвардиолы последний раз побеждала скромно и с ошибкой в защите — 2:1, аж в сентябре. В АПЛ у них 15 ляпов в обороне, а на втором месте «Челси» с 25 пропущенными. Сложно чище дейсововать в обороне, будучи атакующей командой, как «Манчестер Сити». Разумеется, что по владению мячом даже «Ливерпуль» уступает «горожанам».

У Де Брюйне 10 ассистов, но зависимости нет

Показательно, что команда с внушающим трепет соперникам количеством пограничных ролей не зависит сейчас от одного человека. Например, сейчас Зинченко это номинальной левый защитник в четверке, но одновременно левый хавбек, центральный полузащитник и порой даже ложный центрбек в фазе перехода на три в центре по ходу позиционной атаки. У Гюндогана или Бернарду тоже многослойные роли.

Де Брюйне вылетел из-за травмы почти на месяц, пропустив 7 матчей, но все эти поединки «Манчестер Сити» выиграл. Команда приобрела уверенность, ведь без лидера не было провала ни в одной фазе игры. Теперь Кевин вернулся, вариантов стало больше. Но Фоден, Канселу, Стерлинг, Родри и Марез в полном порядке. Фернандиньо тренер доверяет сильнее, чем родному сыну, а Эдерсон не огорчает наставника – 80.4 % сэйвов, лучший показатель АПЛ.

Причем заметьте, что успешный «Манчестер Сити» играет без номинальных центральных нападающих – у Жезуса лишь 4 гола в АПЛ, а у Агуэро после травм 142 минуты в чемпионате и ни одного атакующего действия. Хотя когда у Феррана Торреса 2 гола и 2 ассиста, и даже защитник Менди разок попал в ворота – штампуешь победы без остановки. Понятно, что форма Гюндогана – 11 голов в АПЛ, помогла пережить травму Де Брюйне и проблемы форвардов.

Но ведь всадник без головы пугает конкурентов в АПЛ. В центре атаки у Гвардиолы чаще всего играл Жезус – появился в 19 матчах чемпионата, однако лишь в половине туров его не было в основе, а на острие видели Бернарду, Торреса, Мареза, Агуэро, Стерлинга, Фодена и даже Де Брюйне. Осталось поставить Стоунза и Диаша в центр атаки – Гвардиола доведет количество форвардов вместе с ложными до десяти. Испанец любит этот прием, и он снова работает.

В ЛЧ пропустили 1 мяч, но не лидируют во всем

Есть у «Манчестер Сити» одна слабость – команда плохо реагирует, если ничего не получается. Бывают такие вечера, особенно в плей-офф Лиги чемпионов. Неудача бьет по голове, когда не срабатывают основной и запасной планы, нужно импровизировать, показывать характер, реализовать пенальти – Гвардиола был в шаге от решения отдать их исполнение Эдерсону.

«Манчестер Сити» — расчетливый, там все по плану. Английские соперники их боятся, но в ЛЧ ситуация другая. В Европе у Гвардиолы тоже ставка на идеальную игру в защите – 1 пропущенный мяч, но тотального перевеса по забитым голам, ударам, точности пасов или командным моментам у «горожан» нет. Есть рекорд по владению, но следом ведь идет «Барселона» — этот параметр не гарантирует «ушастого».

Хосеп послезавтра вернется в турнир, где его годами ждут разочарования. Помним, как жена Зинченко – Влада, что работает спортивной журналисткой, раскритиковала подход Гвардиолы после вылета от «Лиона». Скорее всего, Гвардиола даже согласился с той оценкой – его эксперимент провалился, но запомнил ту критику и боится повторить те ошибки.

Зинченко на праздновании 50-летия испанца 18 января подколол Хосепа, что теперь он старый дед, а тренер ответил: «Алекс, главное, чтобы я нравился твоей жене, и все будет хорошо». Допускаем, нынешнее состояние «Манчестер Сити» удовлетворит самого пылкого из критиков. Хотя история повторяется — мощной команде нужна победа в финале ЛЧ, чтобы получить путевку в вечность, что есть у «Реала», «Ливерпуля» или «Баварии».

Можно хоть каждый год выигрывать в Серии А, Лиге 1 или АПЛ, но пока ты не чемпион Европы и мира – в величии есть сомнения. Сам «Манчестер Сити», пройдя путь из середины таблицы к вершине, доказал, что не без изъянов. Но важнее умение работать над ошибками, ведь все не без греха. Гвардиола впечатлил, как и его команда – кристальной чистоты работа. Но самый важный турнир для МС – Лига чемпионов. А «Боруссия» М не подарок, как и будущие потенциальные соперники.

«Бавария», ПСЖ и «Манчестер Сити» — номинальные фавориты, но не стоит списывать и большие клубы с финальным опытом, и дерзкие команды, вроде «Аталанты». Лига чемпионов очень интересная, о чем напомним буквально завтра.

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allemz
allemz ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 23:31
Частично согласен, мораль никто не отменял, но футбол так или иначе живет в условиях рыночной экономики, игнорировать ее требования мы не можем. Ты видимо не знаком с инфраструктурой МС, ну да ведь зачем. Предлагаешь МС в современных условиях со слабыми финансами без шейхов заделаться клубом уровня ВХ, Аякса или Монако? На кой? Что за путь восхождения? Сколько уйдет лет: "10-45-70"? Аякс с инф-рой по результатам не топ-клуб, Монако не топ (да, условия рынка некогда великих превратили в денежную фарм-машину). Потому что Аякс также застрял в прошлом и кроме как взращивать талантов ничего не может, смекнули что проще продавать таланты чем строить целый конкурирующий топ-клуб, а где топ-клуб там борьба на международной арене во всех подсферах футбола. Просто не захотели меняться. Аякс большой клуб, но не топ, потому что мышление не изменилось, они как супермаркет с раскрученной политикой.
Ты вроде опытен в вопросах финансового устройства, но порой пугают твои доводы.

Я доволен дубайскими шейхами, инфраструктура наряду с Челси лучшая в Англии, женская команда лучшая, игроки покупаются молодые талантливые, а не звезды у кого ЛЧ за плечами как ПСЖ и Челси делали. Ни одного игрока дороже 70 лямов.
Мне всеравно что другие думают о моем любимом клубе, но ты не "все", верю что ты понимающий человек, поэтому дискутирую с тобой.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 21:47
А Его не будет Поспорю с любым и на что угодно
Qatar Airways
Qatar Airways ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:15
По больному режешь. Я согласен по Милану во многом с тобой. Он выпал из современного ритма и выпал именно из-за нехватки денег. Вернее, совокупности - денег и ума в руководстве. И того и другого не хватило, а теперь разгребать будет тяжело.
А по Сити...
Представь. Ты, я, ещё несколько ребят с Соккера, ходим в одну спортивную секцию. Накачиваем мячики, на глаз определяя уже нужное давление; натягиваем волейбольную сетку, автоматически выставляя её на нужной высоте; каждый скол на гирях и гантелях помним откуда появился...А потом приходит в нашу секцию совершенно не спортивный щупленький Коля/Петя/Вася, у которого папа главный инженер завода, при котором функционирует наша секция. Приносит с собой новый мячик, сверкающий свежей краской; новые гантели, на которых ни единого кусочка не отбито; снимает нашу волейбольную сетку и натягивает вместо неё фирменную, сделанную по всем правилам, включая размер ячеек.
Мы, конечно, примем его в секцию. Он будет числиться равным нам по бумагам. Но это будет тщедушный ботаник с папиными деньгами, а не спортсмен равного нам уровня...
С наступающим, дружище!
allemz
allemz ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 21:02
Это общее правило где-то задокументировано? Тебе ли надо объяснять в каком состоянии раньше была футбольная экономика в отличие от сегодняшней? Да и вообще откуда в тебе рядовое мышление: "Без денег, заслуги прошлого, топ-команда". Милан терпит крах потому что застрял в прошлом, не идет в ногу со временем. Это реалии финансов в футболе с течением времени. Симпатизирую Милану, но он не топ-клуб, потому что поведение и игра не похожи на топ-структуру. Расскажешь соперникам про инфраструктуру 90-х, результаты сегодня улучшатся? Все равно из симпатий желаю возрождения этого клуба.
Я перестал тебя понимать на уровне мыслей о футболе, а не конкретно лично.
Qatar Airways
Qatar Airways ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:35
Причём тут Ливерпуль, дружище? Я несколько другой команде симпатизирую :)
Правда, персонально за Клоппа ещё переживаю. Эх, если бы их соединить вместе. Мечты-мечты.
А моё мнение относительно Сити всегда такое было, разве нет? Сколько раз уже писал, что это не топ-клубы: ПСЖ, Сити, Атлетико, Арсенал...
Даже Челси пока ещё не наработал на это звание. Кто его знает, где синие окажутся после Абрамовича.
Ну а вам желаю удачи. Ты же меня не понимаешь, поэтому (на эмоциях пишешь, что пишешь). Я же не против пополнения в когорте сильнейших, просто делать это нужно по общим правилам, а не покупая место в элите. Создадите мощную структуру, которая без арабских денег будет функционировать на самом высоком уровне, - первый вас поздравлю.
Incredulous
Incredulous ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
При чём тут Зидан??? Ты где-то увидел, что я ставил в пример Зидана? Ну что у вас за привычка, в любом споре кричать: "А ты, а вот твой клуб..."
А теперь по сути: ты сам прекрасно знаешь, что Роналдиньо можно сказать сам себя убрал из состава, так как не удержался от соблазнов шикарной, мажорской жизни. На счёт Бускетса согласен, да тут Гвардиола разглядел его, ещё тренируя молодёжку. А вот приобретение Дани Алвеса не стоит приписывать Гвардиоле, так как Гвардиола стал у руля главной команды в конце мая 2008 года, а Алвес стал футболистом Барсы уже 7 июня. Ты же не станешь спорить с тем, что не возможно за неделю начать переговоры с другим клубом, договорится с этим клубом, договорится с агентом игрока, провернуть саму сделку и представить игрока. Пике никогда не был топ-защитником, и держался в Барсе только за счёт её атакующей философии, при которой до ворот каталонцев вообще мало кто добирался, а если и добирались, то 80% работы там выполнял Пуйоль. А вот основной костяк команды, на котором держалось всё, это Хави, Иньеста, Пуйоль, Месси, Вальдес были как до Гвардиолы, так и после.

На счёт Баварии ты только подтвердил мои слова: Хайнкес оставил после себя мощную, высокоорганизованную, сыгранную команду, которач по инерции и без тренера показывала бы высокие результаты ещё год-два, а вот Гвардиола после себя оставил руины от немецкой машины, так как полностью уничтожил то, что сотворил Хайнкес.

Ну а за АПЛ я уже написал всё. При таких возможностях, таких игроках и таких растратах, МанСити должен быть чем-то вроде ПСЖ во Франции, или МЮ при Фергюсоне.
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:10
Забей, когда МС на подъеме они все против, а когда наоборот "ну желаем успеха, надеемся на вашу победу". Масочники.
Типичная психология масс, не обращай внимания.
allemz
allemz ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 20:08
Юра, расслабься, Ливерпуль ничего не достигнет в этом сезоне, понимаю твоя ярую фанатичность, но оценивать на эмоциях - такое себе. Слишком быстро изменилось твое мнение.
allemz
allemz
вчера в 20:06
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ fanliverpoolfan28 (раскрыть)
    вчера в 19:20, ред.
    Дома Ювентус португальцам один мяч забьют без проблем.

    В 1/4 могут пройти Атлетико/Челси и Севилью/БД, от остальных вылетят без проблем.
    DXTK
    DXTK ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 19:07, ред.
    ....Гвардиола привил свою философию, которая прижилась , До этого Вся Барса кутила после победы в ЛЧ в 2006 году Райкард выпустил нити управления, Хосеп для начала убрал полсостава с роналдиньо во главе...... приобрел Алвеса, Кейта, из молодежки подтянул Бускетса, и вернул Пике в команду, , ключевые игроки между прочим которые внесли вклад в победы клуба....... + у него был Месси который только начинал блестать, ну и конечно ветераны Хави Иньеста Пуйоль и Вальдес.

    после Хайкенса в Баварии было трудно что-то показать, после Гвардиолы....... Анчелотти провалился даже в полуфинал ни разу не вышел, до этого выиграв 3 ЛЧ - два с миланом, 1 раз с реалом. А МС до Гвардиолы что хоть раз финал вышел? чтобы судить.....

    Пеп набрал 100 очков в 18 году, в 19 году первым собрал все внутренние кубки требл Титул Кубок Ангии Кубок Лиги + суперкубок. Пеп первым кто защитил титул со времен Фергюсона.......... Манчини брал АПЛ, но провалился в ЛЧ заняв 4 место в группе, а после вообще рассыпался, Пеллегрини раз взял АПЛ и кое как вышел в полуфинал в последнем сезоне, и оставил гаражан в разбитом состоянии и на 4 месте. на данный Момент Пеп лучший тренер Сити в 21 веке........... А ЛЧ не так просто выиграть..........

    Зидан от гениальности взял три ЛЧ подряд?....... че то сейчас даже 1/8 Реал не может пройти.....
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 18:52
    Хороший разбор и желаю удачи Сити.
    Incredulous
    Incredulous ответ ilyafrom (раскрыть)
    вчера в 18:38, ред.
    Гвардиола - приспособленец. Ему повезло быть у руля Барселоны, когда каталонцы за счёт сумасшедшего состава, могли разрывать всех и без тренера. Он пришёл в Баварию, которую полностью сделал Юпп Хайнкес. И теперь он в МанСити, где ему позволяют тратить по пол миллиарда в год, но при этом он абсолютно ничего не может добиться в ЛЧ. Максимум на что его хватает, так это ИНОГДА взять чемпионство в АПЛ, но даже тут его часто наказывают команды с бюджетом в десятки раз меньше. Это просто распиаренный тренер, который бежит туда, где побольше заплатят. Хочешь угадаю его следующий клуб. Я думаю, что всем здравомыслящим людям и так очевидно что это за клуб...
    DXTK
    DXTK ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 18:25, ред.
    ну если за всю историю то Райан Гиггз самый сильный воспитанник горожан, ......... но МЮ подсуетился и переманил себе.......... деньги уже тогда решали все.

    чтобы содержать академию и искать таланты.....нужный деньги на развите академии а уже с начала 90-х сити не имел средств, а к концу 90-х был на грани банкротства. находясь в 1 лиге или в 3 дивизионе.........

    в 21 веке крепкие и перспективные воспитанники........ Райт Филлипс, Каспер Шмейхель, сейчас Фил Фоден, Джейсон Санчо хоть он и в Боруссии играет.

    PS в Барселоне в начале 21 века Хави Иньеста Пуйоль Вальдес не блистали в клубе, как и сам клуб 6 лет ноль трофеев, это воспитанники....пока туда не пришел Роналдиньо Деку Жули, ЭтоО и тд..... Барса чтобы стать лучше также покупала игроков.......... Сити воспользовался возможностями ускоренными в топ клуб АПЛ.... сегодня у них есть школа академия и все зависит от тренеров (Гвардиолы) будут они подпускать их к первой команде или как с Санчо на выход укажут.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:12
    посмотрим, увидим ...
    слабо верится
    fanliverpoolfan28
    fanliverpoolfan28 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    вчера в 17:44
    юве не пройдет порту
    DXTK
    DXTK ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 17:44
    ЛЧ 2010/2011 пересмотри особенно финал и на состав Барселоны 7 воспитанников в основе, + 1 с замены вышел против МЮ.............
    Qatar Airways
    Qatar Airways ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 17:42
    Порту, Бавария, Милан, Барселона - все выигрывали ЛЧ в новом тысячелетии, когда костяк команды составляли собственные воспитанники экстра-класса.
    Топ-клуб не должен быть синонимом больших денег, есть ещё репутация, наработанная десятилетиями. Есть приверженность традициям. Есть воспитанники-звёзды. Этого всего лишены нынешние Сити с ПСЖ.
    За всю историю Сити какой самый сильный воспитанник был? Хоть кто-то, кроме самых ярых фанатов клуба, знают и помнят? Да никто! Вот этим топ-клуб и отличается от того, кому только предстоит стать таковым.
    Я не против Сити как топ-клуба, но пусть проходит всю дорогу от начала до конца, а не вспрыгивает на подножку поезда благодаря шальным деньгам.
    Аякс, Милан - топ-клубы; Сити и ПСЖ - нет. Пока нет.
    ilyafrom
    ilyafrom
    вчера в 17:41
    Гвардиола - победитель. Он хочет выиграть лч для себя, а не чтобы кому-то доказать. Так бы сам не ушел из барсы
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 17:23
    Покажи мне клуб, который за последние лет 20 выигрывал опираясь на воспитанников. Открою тебе еще одну тайну. На поле бегают люди, а не деньги. А выводы делай сам.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ fanliverpoolfan28 (раскрыть)
    вчера в 17:22, ред.
    Я считаю в 1/4 Ливерпуль встретится с Ювентусом.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 17:20
    ПСЖ, МС нельзя никого покупать, зато можно Барселоне, МЮ, Баварии тратить сколько хочешь.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 17:20
    МС достаточно хорош для АПЛ, но недостаточно хорош для ЛЧ!!!
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    вчера в 17:18
    Народ в Манчестер Сити верить начинает, раз в АПЛ лидирует, значит фавориты ЛЧ.
    fanliverpoolfan28
    fanliverpoolfan28 ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 17:11
    Барса не мало тратила денег за игроков по 100 млн евро и ничем не отличаются от Псж и Мс. Честно сказать.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 16:56
    А я не хочу чтобы вот этот Сити выиграл ЛЧ. В неудачах Сити и ПСЖ мне видится высшая справедливость.
    Улыбка ребёнка, преданность собаки, искренняя любовь родных - есть вещи, которые не купишь за деньги. И ЛЧ не должна покупаться за них. Как только Сити (ПСЖ тоже) будут опираться на воспитанников, создадут мощную базу для процветания клуба без нефтяных денег, тогда пусть хоть трижды подряд берут ушастого.
    Но пока победить в ЛЧ хотят только за счёт денег - пусть высшая справедливость этому препятствует.
    fanliverpoolfan28
    fanliverpoolfan28
    вчера в 16:52
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 16:45
      ...но для величия «Манчестер Сити» нужен кубок чемпионов...

      И для величия МС, и для Хосепа Гвардиолы-лично, нужен кубок чемпионов, чтобы доказать всем, что победа в ЛЧ с "Барселоной" (дважды) это не стечение обстоятельств, что в команде играли топ-игроки мирового уровня, когда главным тренером был Гвардиола...

      К сожалению, ни "Баварии", когда главным тренером был Гвардиола, ни МС, под его руководством, не удаётся выиграть Лигу чемпионов...

      Шансы очень хорошие выиграть ЛЧ-2020/2021, если судить по игре в АПЛ, по результатам команды в Премьер-Лиге, но ведь и соперники очень достойные, и в первую очередь, "Бавария"...

      Поэтому, несмотря на то, что для величия "Манчестер Сити" нужен кубок чемпионов, выиграть этот кубок, будет очень сложно. И команда, которая выиграет этот кубок, будет действительно сильнейшей европейской командой!
      волгодон 2
      волгодон 2
      вчера в 16:10
      время пришло
      shlomo
      shlomo
      вчера в 16:09
      Ну что, прошлый розыгрыш ЛЧ получился насыщенным на различные события, главным из которых стала пандемия коронавируса...а главный невезунчик последних лет МС при Гвардиоле "лезет из кожи вон", чтобы выиграть долгожданный Кубок (но максимум добирается до стадии четвертьфинала)....на сегодняшний день в тройке лидерах англичане и немцы....что касается МС, то уже далеко не первый год ходит в фаворитах ЛЧ, но это количество авансов все никак не спешит переходить в качество хотя бы одной вожделенной победы....на данный момент, как результат, манкунианцы уверенно лидируют в Премьер-лиге ( что заставляет многим наблюдателям досрочно короновать коллектив)....если в плей-офф в строй вернуться все из основы, то Сити запросто готов выиграть трофей....
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