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Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров ЛЧ в истории

23 февраля 2021, 23:40
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио».

Таким образом, поляк забил свой 72-й гол в данном турнире. Он обогнал экс-игрока «Реала» и «Шальке» Рауля, на счету которого 71 мяч.

Лидируют в списке нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (134 мяча) и форвард «Барселоны» Лионель Месси (119).

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MaxRnD
MaxRnD
24 февраля в 11:36
Поляк мощен
galem72
galem72
24 февраля в 10:38
Жаль, что из-за противной "короны" Леванда лишился ЗМ. ((
shur
shur
24 февраля в 10:03
...классно поймал на ошибке защитника, а потом дело техники!!!
112910415
112910415
24 февраля в 08:32
на 3 месте ему суждено остаться надолго
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 февраля в 08:09
Левандовски очень крут, но первые двое просто космос.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 февраля в 07:43
    ДАША Д
    ДАША Д
    24 февраля в 06:28
    Двух лидеров не догнать.
    Альфамен
    Альфамен ответ Belgie2009 (раскрыть)
    24 февраля в 01:11
    Это не то,что не факт,а вообще маловероятно,что б игроки более 10 лет были на вершине.
    Belgie2009
    Belgie2009 ответ Rosomahа (раскрыть)
    24 февраля в 01:05
    Не факт что Холланд будет играть на высоком уровне каждый год как это делали МессиРон
    Rosomahа
    Rosomahа
    24 февраля в 00:56
    Рона и месси он не достанет, а вот интересно Холланд обгонит их обоих, учитывая его мощный график))
    shlifen
    shlifen ответ Байкал-38 (раскрыть)
    24 февраля в 00:43
    "Я лишь поддержал пользователя уровнять шансы в конкурсе, "

    Простите, что я влажу в вашу дискуссию, я правильно понимаю вы хотите уравнять: Людей пишущих объемные комментарии и людей пишущих три слова?? Людей пишущих весёлые комментарии (или же подбирающих видео/картинки по теме) и людей кто не делает вообще ничего?? Вы хотите уравнять шансы игрока "живущего" на сайте, и пользователя заходящего пару раз в месяц??

    Текущие правила КП, лично на мой взгляд, призваны поддерживать постоянный интерес у пользователей. И поскольку администрации сайта выгодно чтобы пользователи проводили время на сайте, то НА ЧАСТЬ этой выгоды они и предоставляют призы. Лично вы были бы рады если бы призы были ЗАСЛУЖЕННЫМИ, или такими, что просто ВЫДАЮТСЯ случайным людям??

    Какую систему награждения не выбирай - всегда кто-то будет говорить "Это не справедливо". Давайте возьмём для примера МЕНЯ. В прошлом месяце я выиграл свою группу собрав 57000 очков, и занял, если мне не изменяет память 5-6 место в группе Льва Яшина (собрал что-то около 10-11.000). Я проводил на сайте море времени, писал объемные комментарии и суммарно за месяц собрал 67560 очков для ставок. Казалось бы - вот он Я, худший пример системы где пользователь "живущий на сайте" просто не даёт шансов на победу остальным, и банально давит других кол-вом очков на ставки... Но погодите с выводами...

    А теперь по этому месяцу - попал я в группу Альберта Шестернёва (сами можете оценить состав участников). Времени на сайте стал проводить раза в 3-4 меньше (по причинам не зависящим от сайта), комментариев объёмных пишу раза в 4-5 меньше, и собственно на 23.02 собрал аж 20100 очков для ставок (примерно сравнимо с вашим результатом). НО ставлю я раз в 6-7 меньше чем в прошлом месяце (пока сделал АЖ 14 ставок), и знаете что - собрал 48143 очка за выигрыш. Уже сейчас понимаю, что соберу сравнимое с прошлым месяцем число очков - даже с учётом того что ВООБЩЕ НЕ СТАВИЛ СЕБЕ ЦЕЛИ ПОБЕДИТЬ или собрать много очков... Я просто скидывал очки на результаты которые казались мне реалистичными.

    Скажите, как уравнять меня с процентом угаданных ставок в районе 35-40, со мной же, но с процентом в 60?? Как уравнять меня с ROI в районе 2-10, со мной же с ROI 152 ?? Это я всё к чему? Если даже один и тот же игрок, может получить схожие результаты, применяя разную стратегию, то КАЖДЫЙ может избрать свою стратегию игры и благодаря ей выигрывать. Просто кто-то ищет причины проигрыша в "плохих группах" (назовите более сильную группу чем моя - но я не жалуюсь), в "лучших комментариях" (на своём примере показал, что это не сильно принципиально), в "клонах" (если думаете что это принесёт результат - ну попробуйте вести 3-4-5 аккаунтов и на всех зарабатывать очки для ставок) - а кто-то просто играет...
    Возьмите победителей по кол-ву побед, по проценту угаданных ставок, по ROI, по кол-ву очков - всё равно у кого-то будет больше шансов, а у кого-то меньше, кто-то будет доволен, а кто-то нет... Вы хотите "новых лиц" среди победителей? - а все ли "новые лица" играли достаточно хорошо чтобы попасть в группу Льва Яшина?? =)
    Если же вы ищете "уравниловки" в КП, то её нет и быть не может, так же как нельзя уравнять на 100%, лентяя и трудоголика, в результатах их труда... =)) Кто-то выиграет 30.000 на двух ставках, а кому-то понадобится 15 ставок для этого же результата... =)
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    24 февраля в 00:17
    Когда-то результат Рауля казался вечным
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    23 февраля в 23:59
    Красава, находится в этом списке среди этих игроков это уже воплощения всего о чём мечтал человек с детства.
    Caniggia
    Caniggia
    23 февраля в 23:55
    72 гола в ЛЧ - это, конечно, круто. Но до Месси ещё очень далеко, ну а до КР вообще, как до Луны.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 февраля в 23:54
    До лидера ему очень далеко.
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    23 февраля в 23:49
    Щас придут поклонники Месси и расскажут, что 72 это больше чем 134...
    particular
    particular
    23 февраля в 23:45
    Лёва, конечно, красавец, но Рон, безусловно, недосягаем...
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