Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров ЛЧ в истории

Форвард «Баварии» отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио».

Таким образом, поляк забил свой 72-й гол в данном турнире. Он обогнал экс-игрока «Реала» и «Шальке» Рауля, на счету которого 71 мяч.

Лидируют в списке нападающий «Ювентуса» (134 мяча) и форвард «Барселоны» (119).