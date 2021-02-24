«Интер» несколько месяцев не платит зарплату, задолженность — 25 млн евро

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24 февраля 2021, 14:11

Tuttosport сообщает, что «Интер» уже несколько месяцев не платит зарплату своим сотрудникам и футболистам. Задолженность за ноябрь и декабрь составляет 24.8 млн евро.

На прошлой неделе УЕФА в связи с негативными последствиями пандемии ввел освобождение от обязанности выплачивать зарплату сотрудникам за предыдущий год. УЕФА таким образом предлагает более простой способ получения лицензии для участия в еврокубках на следующий сезон.

Однако миланский клуб будет должен представить подробный план, гарантирующий выплату задолженности до 30 июня.

Напомним, что после 23-го тура Серии А «Интер» возглавляет таблицу.