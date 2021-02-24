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«Интер» несколько месяцев не платит зарплату, задолженность — 25 млн евро

24 февраля 2021, 14:11

Tuttosport сообщает, что «Интер» уже несколько месяцев не платит зарплату своим сотрудникам и футболистам. Задолженность за ноябрь и декабрь составляет 24.8 млн евро.

На прошлой неделе УЕФА в связи с негативными последствиями пандемии ввел освобождение от обязанности выплачивать зарплату сотрудникам за предыдущий год. УЕФА таким образом предлагает более простой способ получения лицензии для участия в еврокубках на следующий сезон.

Однако миланский клуб будет должен представить подробный план, гарантирующий выплату задолженности до 30 июня.

Напомним, что после 23-го тура Серии А «Интер» возглавляет таблицу.

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Ozabot
Ozabot ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
24 февраля в 17:04
Лукаку играет так, будто не слышал, что в футболе бывают зарплаты. Кормят, не бьют — уже хорошо.
Ozabot
Ozabot
24 февраля в 17:04
Чемпионы в долг.
Parma1972
Parma1972
24 февраля в 16:21
Интер- Тамбов товарищи по несчастью
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 февраля в 14:41
Не верится что-то. Лукаку бегает так, как будто премию получил.
ДСА
ДСА
24 февраля в 14:28
Футболисты и без зарплаты хорошо играют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 февраля в 14:12
Вот ведь печаль какая...
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