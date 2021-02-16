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Клубы РПЛ обсудили ситуацию в «Тамбове»

16 февраля 2021, 15:53

Представители клубов РПЛ на сегодняшнем заседании обсудили ситуацию в «Тамбове».

Лига, выполняя взятые на себя обязательства, поддержала досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ.

Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников

Клуб из Тамбова также уведомил лигу о снятии команды с Молодёжного первенства России. После 14 туров тамбовчане занимают в группе А седьмое место с 14 очками.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 16:18
Тамбову нужно дать доиграть.
За адекватность
За адекватность
16 февраля в 16:14
"на сегодняшнем заседании обсудили ситуацию в «Тамбове»."
Cat01
Cat01
16 февраля в 16:11
Меньше слов больше дела
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 февраля в 16:02
И только «Спартак» подал иск против «Тамбова» на 2,6 млн рублей
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1234456/tambov-spartak

Пока одни пытаются спасти, другие...
Ничего личного только факты.
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