Клубы РПЛ обсудили ситуацию в «Тамбове»

Представители клубов РПЛ на сегодняшнем заседании обсудили ситуацию в «Тамбове».

Лига, выполняя взятые на себя обязательства, поддержала досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ .

Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников

Клуб из Тамбова также уведомил лигу о снятии команды с Молодёжного первенства России. После 14 туров тамбовчане занимают в группе А седьмое место с 14 очками.