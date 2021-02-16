Клубы РПЛ обсудили ситуацию в «Тамбове»

Представители клубов РПЛ на сегодняшнем заседании обсудили ситуацию в «Тамбове».
Лига, выполняя взятые на себя обязательства, поддержала досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ.
Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников
Клуб из Тамбова также уведомил лигу о снятии команды с Молодёжного первенства России. После 14 туров тамбовчане занимают в группе А седьмое место с 14 очками.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1234456/tambov-spartak
Пока одни пытаются спасти, другие...
Ничего личного только факты.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1234456/tambov-spartak
Пока одни пытаются спасти, другие...
Ничего личного только факты.