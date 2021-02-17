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«Тамбов», скорее всего, снимется с чемпионата России

17 февраля 2021, 19:14

«Тамбов», скорее всего, не сможет продолжить сезон в РПЛ. Об этом сообщил близкий к тамбовскому клубу источник.

«Тамбов», скорее всего, снимается. Вероятность этого огромная. Есть определенные договоренности между РФС и губернатором Тамбовской области, пока они не выполняются со стороны губернатора. Он должен был подписать документ о выделении денег на развитие детско-юношеского футбола, но почему-то до сих пор не подписывает их. Вроде всё сделано, договоренности есть, и все ждут только этого письма. Всё дело в губернаторе Тамбовской области.

Напомним, что на вчерашнем заседании клубы РПЛ обсудили ситуацию в «Тамбове».

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CSKA2012
CSKA2012
17 февраля в 23:58, ред.
А вообще снимайте клуб , слишком много лишних движений. Один фиг вылетят в ФНЛ . А там и оформят спокойно банкротство.
CSKA2012
CSKA2012
17 февраля в 23:57
Губер тридарас ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 февраля в 23:54
Serg_Diamond
Serg_Diamond
17 февраля в 23:14
но это не точно
SHMEL
SHMEL
17 февраля в 22:53
Надоел уже этот тамбов и новости о нем.
steelhead
steelhead
17 февраля в 22:29
То есть, прямым текстом говорят, что деньги вместо детей пустить на бездельников с огромными зарплатами и откаты руководству клуба? Они уже совсем страх потеряли, 7и.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 февраля в 22:28
А где бандиты Тамбовские , которые Путина в президенты вытащили ? Пусть теперь Путин Тамбов вытаскивает !
pomor45
pomor45 ответ Fred Devil (раскрыть)
17 февраля в 22:07
Пока всё дело в губернаторе футбола хорошего в России ждать не приходится.
13 RUS
13 RUS
17 февраля в 22:03
Топи этих рфсников губер, красава, пусть отвечают за свои королевские правления
Fred Devil
Fred Devil
17 февраля в 21:58
Скоро половина РПЛ накроется медным тазом, с такой футбольной экономикой бюджетного финансирования. Почитайте, например, как живёт и развивается португальская лига, за счёт чего живут бедные команды и почему не банкротятся. Там нет попрошаек.
Gahi
Gahi
17 февраля в 21:39
Как сообщил нам близкий источник клуба "Как волка ни корми, а он всё в лес глядит". Сколько об этом можно говорить будем не будем?
Паровозов
Паровозов
17 февраля в 21:28
С Локо кубковый матч сыграют сначала.
311
311
17 февраля в 21:10
Никому фарм-клуб оказался не нужен!)
Крикун
Крикун
17 февраля в 20:59
Снимайте Тамбов и гоните Цорна, ой Прядкина из РПЛ!
МапС
МапС
17 февраля в 20:25, ред.
Надо быть решительнее, чё сопли жевать?!

Caniggia
Caniggia
17 февраля в 20:24
Идея, доигрывать чемпионат молодёжным составом, изначально выглядела экономически и спортивно неоправданной. Ну и сам факт, что дом у Тамбова "...Мой адрес Советский Союз" и непонятно какой регион представляет команда, абсолютно не вписывается в статус высшего футбольного российского сообщества, подрывая имидж РПЛ, каким бы испорченным он не был. Лучше горькая правда, но с надеждой на светлое будущее. Увы, но надо признать, что замечательный город Тамбов, не может позволить себе иметь футбольную команду в РПЛ в сегодняшних российских реалиях.
An Jo
An Jo
17 февраля в 20:01
Что то Тамбов превратился в Месси - "снимусь - не снимусь - всё снимаюсь - О, бабла поднесли, не снимусь - а, мало занесли, снимаюсь - чьорт, на соккере про нас забыли, снимаюююююсь..."
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 20:00
Пусть сезон доиграют и снимаются,а то не справедливо получается!
За адекватность
За адекватность
17 февраля в 19:55
Зашел на источник информации. "Официальных комментариев со стороны "Тамбова", Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области на момент публикации материала получить не удалось." Условно бабушки на лавочке у подъезда обсуждали, наш источник услышал, и нам сообщил, а мы опубликовали. Ох уж эти СМИ с их "источниками".
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
17 февраля в 19:49
Губернатор понимает, что эти деньги скорее всего бросят в топку сгорающего ПФК "Тамбов", вот и не подписывает.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 февраля в 19:48
Вся эта история с Тамбовом превратилась в нескончаемую тягомотину. То снимутся, то дайте игроков , тогда доиграем, погасите долги и мы выкарабкаемся. Денег дали , игроков дают, а воз и ныне там. Стадиона как не было , так и нет, а это значит надо за аренду платить. Губернатор виляет ....ни да , ни нет. Полная неразбериха с этим Тамбовом .
Когда же они там окончательно определятся???
Всем здоровья.
particular
particular
17 февраля в 19:45
Понятно... Деньги, запланированные на детско-юношеский спорт задумали слить на Тамбов... Оригинально... А губеру потом отчитываться... Для него эти спортивные бонзы - пыль, его по партийной линии поставят в позу... Да, и вообще, - ему лучше продинамить энергетику этого процесса, чем подставляться...
А там и само всё рухнет...
cska1948
cska1948
17 февраля в 19:42
А какое отношение деньги на развитие детско-юношеского футбола Тамбовской обл. имеют к ПФК "Тамбов"?
ermak6848
ermak6848
17 февраля в 19:40
Всё мусолят - а решения Нет...
d_fincher
d_fincher
17 февраля в 19:36
Пусть его Зенит купит на сдачу от Суторминых. Газпром-Лига станет еще безумнее, хотя куда уж еще.
Boricku
Boricku
17 февраля в 19:36, ред.
судя по статье, вся вина губера втом, что он не подписал документ о выделении денег на развитие детско-юношеского футбола, но почему-то до сих пор не подписывает их. Какое это имеет отношение к команде РПЛ. Статья, лишь бы новость запостить.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
17 февраля в 19:34
А деньги уже попилили
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
17 февраля в 19:26, ред.
Если команда сыграла более 50% матчей, то никаких претензий быть не может. Всё результаты в силе остаются а в несыгранных матчах Тамбову ноль, а сопернику три.
shlomo
shlomo
17 февраля в 19:25
Ну что....выше головы не прыгнешь....
Zak11
Zak11
17 февраля в 19:25
Был Тамбовский волк, а стал Тамбовский долг
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