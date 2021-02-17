«Тамбов», скорее всего, снимется с чемпионата России

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17 февраля 2021, 19:14

«Тамбов», скорее всего, не сможет продолжить сезон в РПЛ . Об этом сообщил близкий к тамбовскому клубу источник.

«Тамбов», скорее всего, снимается. Вероятность этого огромная. Есть определенные договоренности между РФС и губернатором Тамбовской области, пока они не выполняются со стороны губернатора. Он должен был подписать документ о выделении денег на развитие детско-юношеского футбола, но почему-то до сих пор не подписывает их. Вроде всё сделано, договоренности есть, и все ждут только этого письма. Всё дело в губернаторе Тамбовской области.