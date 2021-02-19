«Тамбов» рассчитается с игроками по зарплате в ближайшее время

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что в ближайшее время клуб выплатит футболистам задолженность по зарплате.

Нам открыли заявку, ребята отозвали свои заявления. С ними договаривался спортивный директор Павел Борисович Худяков, это его вопрос. Заявления остались в палате, они никуда не делись. Единственное, ребята написали обращения об отзыве обеспечительной меры в виде запрета на регистрацию новых игроков. Если всё пойдет по плану, планируем рассчитаться с ними в ближайшее время.

Давайте дождемся погашения долгов, тогда будем разговаривать. Клубу поможет частный инвестор, его помог найти Павел Борисович.