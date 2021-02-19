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«Тамбов» рассчитается с игроками по зарплате в ближайшее время

19 февраля 2021, 21:16

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что в ближайшее время клуб выплатит футболистам задолженность по зарплате.

Нам открыли заявку, ребята отозвали свои заявления. С ними договаривался спортивный директор Павел Борисович Худяков, это его вопрос. Заявления остались в палате, они никуда не делись. Единственное, ребята написали обращения об отзыве обеспечительной меры в виде запрета на регистрацию новых игроков. Если всё пойдет по плану, планируем рассчитаться с ними в ближайшее время.

Давайте дождемся погашения долгов, тогда будем разговаривать. Клубу поможет частный инвестор, его помог найти Павел Борисович.

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ermak6848
ermak6848
19 февраля в 22:10
Дай Бог по позже всё рассосётся
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
19 февраля в 21:48
А дальше аренда стадиона, перелеты, игра без зрителей в чужом городе и........новые долги.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 февраля в 21:46
Замануха. А дальше будут ещё доить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 21:39
Потом снова долги и всё по новой!
Cat01
Cat01
19 февраля в 21:25
А дальше будем думать
Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 21:21
А далее что???
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