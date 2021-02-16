Алаба — самый дорогой свободный агент в истории. Десятки миллионов евро мимо кассы «Баварии»

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сегодня, 21:07

Кто еще заодно с Давидом?

1. (Австрия) — 55 миллионов евро в 2021 году

Сегодня Алаба официально объявил о том, что давно не является секретом: австрийский защитник покидает «Баварию» после 13 лет в мюнхенском клубе. Чемпионы Германии и победители Лиги чемпионов уже нашли Давиду замену в лице Дайота Упамекано из «Лейпцига», а сам Алаба пока не определился с будущим местом работы:

Я принял решение попробовать что-то новое после этого сезона. Я уйду из клуба. Это было непростое решение, я здесь уже 13 лет, «Бавария» очень важна для меня. В какой клуб перейду? Я еще не решил.

🗣️ @David_Alaba: «Ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, nach dieser Saison etwas Neues zu machen und den #FCBayern zu verlassen. Das war keine leichte Entscheidung, ich bin seit 13 Jahren hier und der Verein liegt mir sehr am Herzen.» pic.twitter.com/3uVHHieyqL — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 16, 2021

По слухам, у Давида Алабы есть устная договоренность с Флорентино Пересом о переходе в мадридский «Реал», однако пока подписи под контрактом с новым клубом не поставлены, случиться может всякое. Австриец соблазнен предложением «Королевского клуба», но и в АПЛ поиграть ему тоже хочется, поэтому тамошние богатые ребята не оставляют шансов заарканить Давида. Пока мы только знаем, кто отпустит без компенсации самого дорогого свободного агента в истории, но еще интереснее узнать, кто его подпишет.

2. (Польша) — 50 миллионов евро в 2014 году

«Бавария» связана и с предыдущим рекордсменом, только в более приятном статусе выгодоприобретателя. Роберт Левандовски начал рваться в Мюнхен из Дортмунда еще в 2013-м, у поляка уже был согласованный контракт с «Баварией». Однако «Боруссия», не сумев удержать Марио Гетце (отправился по тому же маршруту), заблокировала трансфер Левандовского и отказалась от компенсации в размере 30 миллионов евро, чтобы не остаться совершенно «голой» накануне старта нового сезона Бундеслиги и Лиги чемпионов. Роберт на прощание забил 28 голов за «Боруссию», а перед сезоном-2014/15 надел футболку «Баварии», которую не снимает по сей день.

3-5. (Нидерланды) — 40 миллионов евро в 2018 году

Стефан Де Врей вырос в большого защитника в «Лацио». В Риме пестовали его талант, не переставали верить в голландца, когда он почти на год оказался вне футбола из-за травмы колена, а впоследствии восхищались его профессионализмом. «Орлы» рассчитывали, что Де Врей останется в Риме надолго, однако в феврале 2018-го стало окончательно ясно: многомесячные утомительные переговоры зашли в тупик, Стефан не собирается продлевать контракт с «Лацио». Спортивный директор Игли Таре даже отозвал последнее предложение, когда узнал, что представители защитника договариваются с «Интером», где Де Врей в итоге и оказался.

3-5. (Германия) — 40 миллионов евро в 2018 году

Еще одна весьма удачная сделка для «Баварии». В сезоне-2017/18 «Шальке» под руководством Доменико Тедеско зажег в Бундеслиге и финишировал на второй строчке, но еще в середине успешного сезона стало известно, что лидер «кобальтовых» Горецка не собирается оставаться в Гельзенкирхене. Воспитанником «Бохума» интересовались «Ливерпуль» и «Барселона», но Леон выбрал «Баварию». И точно не прогадал, ведь в Мюнхене нарастил мускулы в прямом и переносном смыслах: хавбек прибавил во всех игровых компонентах, завоевал россыпь трофеев и стал звездой триумфальной команды наравне с Киммихом, Левандовским, Мюллером и Нойером. Сейчас «Трансфермаркт» оценивает Горецку уже в 70 миллионов евро.

3-5. (Уэльс) — 40 миллионов евро в 2019 году

Аарон Рэмзи провел в «Арсенале» 11 лет, был не прочь остаться в клубе даже после ухода Арсена Венгера, но руководство «канониров» повело себя странно. Сначала валлиец получил желаемое — ему предложили контракт, достойный одного из лидеров команды, на уровне Месута Озила. Рэмзи уже интересовался, когда и где можно будет поставить подпись, но тут в верхах «Арсенала» передумали и решили, что Аарон согласится и на меньшее. Такой подход оскорбил полузащитника, и он еще в начале сезона-2018/19 объявил о своем грядущем уходе из клуба. Рэмзи хотели подписать «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», который и выиграл борьбу за хавбека.

6-7. (Германия) — 35 миллионов евро в 2006 году

Номинально Алаба — самый дорогой свободный агент в истории, но 15 лет назад были другие деньги, так что 35-миллионный Баллак, возможно, даже дороже. Кстати, его тоже потеряла «Бавария». Отыграв четыре сезона в Мюнхене, Михаэль захотел перемен, а тут как раз подоспело роскошное предложение от Романа Абрамовича, который звал призера чемпионатов мира в «Челси». За «синих» Баллак отбегал четыре сезона, был ключевой фигурой в полузащите, а покинул «Стэмфорд Бридж» в 2010 году в том же статусе, в каком и приходил. Трансферная стоимость почти 34-летнего Баллака все еще была высока — 20 млн евро.

6-7. (Франция) — 35 миллионов евро в 2019 году