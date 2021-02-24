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Бьелса высказался о ситуации касательно продления контракта с «Лидсом»

24 февраля 2021, 16:25

Марсело Бьелса объяснил, что он имел в виду, заявив, что останется в «Лидсе» до тех пор, пока его «работа не будет выполнена».

Я просто хотел поразмыслить о том, что, когда остается играть треть лиги, многие матчи могут оказать влияние на окончательные решения.

Я ни в коем случае не хочу ставить себя в выгодное положение перед клубом. Если «Лидс» предложит мне продление, а я его отложу, это будет выглядеть так, будто клуб больше заинтересован во мне, чем я в них, а это не так.

Недавно сообщалось, что Бьелса рассчитывает подписать новый контракт с «Лидсом».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
25 февраля в 00:10
топовый тренер.
CITYZENS
CITYZENS
24 февраля в 20:11, ред.
удачи в делах
ДАША Д
ДАША Д
24 февраля в 16:41
Просто ждет улучшенного предложения.
1bear
1bear
24 февраля в 16:32
тренер неплохой,Лидс с маленьким бюджетом сделал боевой командой
Q-J-G
Q-J-G
24 февраля в 16:31
Удачи ему, с командой "Лидс" хороший тренер!
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