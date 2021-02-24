Бьелса высказался о ситуации касательно продления контракта с «Лидсом»

объяснил, что он имел в виду, заявив, что останется в «Лидсе» до тех пор, пока его «работа не будет выполнена».

Я просто хотел поразмыслить о том, что, когда остается играть треть лиги, многие матчи могут оказать влияние на окончательные решения.

Я ни в коем случае не хочу ставить себя в выгодное положение перед клубом. Если «Лидс» предложит мне продление, а я его отложу, это будет выглядеть так, будто клуб больше заинтересован во мне, чем я в них, а это не так.