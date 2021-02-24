Хавбек «Динамо» Зг: «„Краснодар“ опасен. Мы должны играть лучше»

Полузащитник загребского «Динамо» поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».

Да, прошлый матч был хорош, но мы должны быть ещё лучше, чтобы идти дальше. Прежде всего мы должны улучшить нашу реализацию. Мы не забили то, что могли. Соперник опасен, и он может иметь опасные моменты у наших ворот. Поэтому мы должны играть лучше. У меня тоже были 3-4 шанса отличиться, надеюсь, в этот раз забью. Вместе мы сделаем это. Нам будет легче играть. В первом матче было немного паники. Мы можем идти дальше в турнире.