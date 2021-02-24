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Хавбек «Динамо» Зг: «„Краснодар“ опасен. Мы должны играть лучше»

24 февраля 2021, 15:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник загребского «Динамо» Ариян Адеми поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».

Да, прошлый матч был хорош, но мы должны быть ещё лучше, чтобы идти дальше. Прежде всего мы должны улучшить нашу реализацию. Мы не забили то, что могли. Соперник опасен, и он может иметь опасные моменты у наших ворот. Поэтому мы должны играть лучше. У меня тоже были 3-4 шанса отличиться, надеюсь, в этот раз забью. Вместе мы сделаем это. Нам будет легче играть. В первом матче было немного паники. Мы можем идти дальше в турнире.

Напомним, в первом матче «Краснодар» дома уступил «Динамо» Зг со счетом 2:3.

Ответный матч обслужит турецкая бригада арбитров.

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Горожане
Горожане
24 февраля в 19:50, ред.
Уже прошли бычки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 февраля в 16:01
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