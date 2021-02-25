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Алаев избран на пост президента ФНЛ

25 февраля 2021, 14:44

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев избран на пост президента Футбольной Национальной Лиги.

«В Москве прошло заседание Общего собрания ФНЛ, на котором прошли досрочные выборы руководителя организации в связи с уходом в отставку в декабре прошлого года Игоря Ефремова, возглавлявшего лигу на протяжении без малого десяти лет.

Выборы прошли в соответствии Избирательным регламентом Российского футбольного союза. За Александра Александровича высказалось 19 клубов из 22. Согласно Уставу ФНЛ, срок полномочий Александра Алаева на посту президента лиги составляет 4 года», — говорится в заявлении пресс-службы ФНЛ.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ КЭТиК (раскрыть)
25 февраля в 21:35
Здесь три клуба были не обычные в отличие от рпл)
КЭТиК
КЭТиК
25 февраля в 15:11
Прошли обычные выборы с заранее известным победителем.
particular
particular
25 февраля в 14:59
Победила кандидатура, которая устраивает все кланы и группировки...
В своё время, у партийных бонз была политика борьбы с бедностью, а в ФНЛ, видимо, все усилия будут направлены на недопущение обнищания команд 🤔
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