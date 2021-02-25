Алаев избран на пост президента ФНЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев избран на пост президента Футбольной Национальной Лиги.
«В Москве прошло заседание Общего собрания ФНЛ, на котором прошли досрочные выборы руководителя организации в связи с уходом в отставку в декабре прошлого года Игоря Ефремова, возглавлявшего лигу на протяжении без малого десяти лет.
Выборы прошли в соответствии Избирательным регламентом Российского футбольного союза. За Александра Александровича высказалось 19 клубов из 22. Согласно Уставу ФНЛ, срок полномочий Александра Алаева на посту президента лиги составляет 4 года», — говорится в заявлении пресс-службы ФНЛ.
В своё время, у партийных бонз была политика борьбы с бедностью, а в ФНЛ, видимо, все усилия будут направлены на недопущение обнищания команд 🤔
В своё время, у партийных бонз была политика борьбы с бедностью, а в ФНЛ, видимо, все усилия будут направлены на недопущение обнищания команд 🤔