Алаев избран на пост президента ФНЛ

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25 февраля 2021, 14:44

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев избран на пост президента Футбольной Национальной Лиги.

«В Москве прошло заседание Общего собрания ФНЛ , на котором прошли досрочные выборы руководителя организации в связи с уходом в отставку в декабре прошлого года Игоря Ефремова, возглавлявшего лигу на протяжении без малого десяти лет.