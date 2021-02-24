Каморанези покинул пост главного тренера «Марибора»

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24 февраля 2021, 07:40

Пресс-служба «Марибора» объявила об отставке с поста главного тренера. Новым наставником словенской команды станет бывший игрок клуба .

Напомним, экс-полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии возглавил «Марибор» в сентябре 2020 года. После 22 туров чемпионата Словении команда занимает вторую строчку в таблице, отставая от лидирующей «Олимпии» на 2 очка.

В заявлении клуба на официальном сайте говорится, что решение об отставке Каморанези и спортивного директора Оливера Богатинова было принято в связи с «кризисом результатов, отсутствием энергии на поле и кризисом отношений в раздевалке».