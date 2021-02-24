Каморанези покинул пост главного тренера «Марибора»

Пресс-служба «Марибора» объявила об отставке Мауро Каморанези с поста главного тренера. Новым наставником словенской команды станет бывший игрок клуба Саша Гайсер.
Напомним, экс-полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии возглавил «Марибор» в сентябре 2020 года. После 22 туров чемпионата Словении команда занимает вторую строчку в таблице, отставая от лидирующей «Олимпии» на 2 очка.
В заявлении клуба на официальном сайте говорится, что решение об отставке Каморанези и спортивного директора Оливера Богатинова было принято в связи с «кризисом результатов, отсутствием энергии на поле и кризисом отношений в раздевалке».
Odločitev vodstva kluba o spremembah v športnem delu po večerni seji upravnega odbora: Oliver Bogatinov ni več športni direktor, Mauro Camoranesi ni več trener NK Maribor.— NK Maribor (@nkmaribor) February 23, 2021
Novi športni direktor je Marko Šuler, ekipo bo v Sežani vodil Saša Gajser.https://t.co/MEEBhTLZkd#PLTS pic.twitter.com/p8PceaLu35
Не то что в РФ - там постоянно верят даже если клуб отправляется в пердив
Не то что в РФ - там постоянно верят даже если клуб отправляется в пердив