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Каморанези покинул пост главного тренера «Марибора»

24 февраля 2021, 07:40

Пресс-служба «Марибора» объявила об отставке Мауро Каморанези с поста главного тренера. Новым наставником словенской команды станет бывший игрок клуба Саша Гайсер.

Напомним, экс-полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии возглавил «Марибор» в сентябре 2020 года. После 22 туров чемпионата Словении команда занимает вторую строчку в таблице, отставая от лидирующей «Олимпии» на 2 очка.

В заявлении клуба на официальном сайте говорится, что решение об отставке Каморанези и спортивного директора Оливера Богатинова было принято в связи с «кризисом результатов, отсутствием энергии на поле и кризисом отношений в раздевалке».

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Все комментарии
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
24 февраля в 09:33
Вроде как не плохой результат, и увольнение
Не то что в РФ - там постоянно верят даже если клуб отправляется в пердив
ДСА
ДСА
24 февраля в 09:07
Ожидали от него явно больше.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 февраля в 08:12
    ОПС
    ОПС
    24 февраля в 07:41
    Тяжкая тренерская доля.
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