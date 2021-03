Нил Леннон уволен с поста главного тренера «Селтика»

Пресс-служба «Селтика» сообщает, что главный тренер команды отправлен в отставку.

После 30-го тура «Селтик» занимает второе место в таблице. Отрыв от «Рейнджерс», который занимает первую позицию, составляет 18 очков.

Напомним, что Леннон возглавил «Селтик» в мае 2019 года.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.



We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.