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Тилеманс: «Мне очень нравится в „Лестере“. Посмотрим, что будет дальше»

25 февраля 2021, 15:53

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс заявил, что не рассматривает вариант ухода из своего нынешнего клуба.

Это клуб, в котором есть все условия, которые только можно иметь, особенно с новой тренировочной базой. Люди вокруг просто хотят для вас самого лучшего.

Просто замечательно быть здесь. Мне здесь очень нравится. Посмотрим, что будет дальше.

Но я думаю, что все условия просто идеальны, чтобы выиграть трофеи с этой командой. Нельзя предсказать будущее, но я думаю, что все вокруг клуба и внутри клуба сделано для таких целей.

Недавно сообщалось, что «Лестер» близок к продлению контракта с Юри.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
25 февраля в 16:14
И результаты неплохие.
STVA 1
STVA 1
25 февраля в 16:07
Посмотрим что дальше будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 15:56
От добра добра не ищут...
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