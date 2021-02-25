Тилеманс: «Мне очень нравится в „Лестере“. Посмотрим, что будет дальше»

Полузащитник «Лестера» заявил, что не рассматривает вариант ухода из своего нынешнего клуба.

Это клуб, в котором есть все условия, которые только можно иметь, особенно с новой тренировочной базой. Люди вокруг просто хотят для вас самого лучшего.

Просто замечательно быть здесь. Мне здесь очень нравится. Посмотрим, что будет дальше.

Но я думаю, что все условия просто идеальны, чтобы выиграть трофеи с этой командой. Нельзя предсказать будущее, но я думаю, что все вокруг клуба и внутри клуба сделано для таких целей.