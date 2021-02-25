ГлавнаяНовости

Менди: «Тухель сказал, что в „Челси“ ему нужны три сильных вратаря»

25 февраля 2021, 16:20

Голкипер «Челси» Эдуар Менди рассказал о жесткой конкуренции среди вратарей лондонского клуба за место в основе.

Я сражаюсь не только с Кепой, но и с Вилли [Кабальеро]. Тренер сказал, что ему нужны три сильных вратаря. Мы должны быть готовы, должны показать себя, чтобы выходить на поле.

Тренер [Тухель] дает уверенность всем игрокам. Мы знаем, чего он хочет, поэтому, когда мы находимся на поле, мы должны показать, почему он выбрал нас.

Он очень выразителен и показывает, когда ему что-то нравится. Когда ты хорошо играешь на поле, каждый день на тренировках и в играх, он мотивирует тебя. Он остается позитивным, но также показывает свою решимость, что хорошо для меня и команды.

Менди провёл 5 сухих матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Это лучший результат сезона.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии10
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии9
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 16:57
Правильно сказал
dimagas2
dimagas2
25 февраля в 16:40
Нужно сразу 5))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100