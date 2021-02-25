Менди: «Тухель сказал, что в „Челси“ ему нужны три сильных вратаря»

Голкипер «Челси» рассказал о жесткой конкуренции среди вратарей лондонского клуба за место в основе.

Я сражаюсь не только с Кепой, но и с Вилли [Кабальеро]. Тренер сказал, что ему нужны три сильных вратаря. Мы должны быть готовы, должны показать себя, чтобы выходить на поле.

Тренер [Тухель] дает уверенность всем игрокам. Мы знаем, чего он хочет, поэтому, когда мы находимся на поле, мы должны показать, почему он выбрал нас.

Он очень выразителен и показывает, когда ему что-то нравится. Когда ты хорошо играешь на поле, каждый день на тренировках и в играх, он мотивирует тебя. Он остается позитивным, но также показывает свою решимость, что хорошо для меня и команды.