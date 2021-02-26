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Нидерланды через 2 недели могут обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

26 февраля 2021, 03:54

После вылета «Краснодара» из Лиги Европы Россия лишилась возможности добирать очки для таблицы коэффициентов УЕФА в этом сезоне.

Сейчас Россия занимает седьмое место в рейтинге с 38,382 баллами. Однако Нидерланды, у которых в копилке 38,000 баллов, могут обойти РФ в таблице, если «Аякс» одержит победу хотя бы в одном из матчей 1/8 финала ЛЕ или дважды сыграет вничью. Соперник амстердамского клуба определится в эту пятницу.

Бельгия лишилась шансов опередить Россию в таблице по итогам сезона, так как все бельгийские клубы вылетели из еврокубков.

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Все комментарии
haim
haim ответ cska1948 (раскрыть)
28 февраля в 17:18
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    27 февраля в 21:20
    Такими темпами нас обойдут скоро даже Гибралтар и Сан-Марино!
    cska1948
    cska1948 ответ haim (раскрыть)
    27 февраля в 09:46, ред.
    Вот когда Африка войдёт в состав России, как входили в состав СССР перечисленные вами республики, то пусть играют! Молодой человек, должно же быть хоть какое-то самолюбие и гордость за СВОЮ страну, за СВОИХ спортсменов, а не наёмных ландскнехтов!
    haim
    haim ответ cska1948 (раскрыть)
    27 февраля в 09:32
    В СССР за сборную играли:белорусы,украинцы, армяне,грузины и т.д. И почему африканец с российским гражданством не может играть за сборную России?Чем он хуже истинного россиянина?
    cska1948
    cska1948 ответ haim (раскрыть)
    27 февраля в 08:45
    А за сборную тоже должны играть не важно КТО?
    cska1948
    cska1948 ответ andrefino13 (раскрыть)
    27 февраля в 08:43
    В СССР играли ТОЛЬКО свои и ничего, справлялись!
    andrefino13
    andrefino13 ответ cska1948 (раскрыть)
    26 февраля в 23:13
    Лимит менять значит надо, только с паспортом, Влашича значит выгоняем их России и т. д...???
    haim
    haim ответ cska1948 (раскрыть)
    26 февраля в 22:26
    В чемпионате России должны играть футболисты и совершенно не важно какой у них паспорт!!!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    26 февраля в 21:42
    И это правильно. Негоже Аяксу через квалификацию каждый раз продираться,когда наши в группе не могут и 2-х побед одержать.
    cska1948
    cska1948 ответ neukomm (раскрыть)
    26 февраля в 21:30
    Так всё согласно поговорке: "Что посеешь, то и пожнёшь!" Если у нас не хотят работать, по настоящему, с детьми и юношами.
    neukomm
    neukomm ответ cska1948 (раскрыть)
    26 февраля в 21:23, ред.
    Ну вот и играют россияне в России. Правда только в России, а не в Европе. В Европе, как мы видим, результаты россиян с каждым годом все хуже и хуже.
    cska1948
    cska1948 ответ haim (раскрыть)
    26 февраля в 21:04
    Вообще-то в чемпионате России должны играть россияне, а не африканцы!
    liverpool-today
    liverpool-today
    26 февраля в 17:41
    На очереди Польша
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    26 февраля в 16:07
    В соперниках Янг Бойз, а не МЮ. Так что скорее всего обойдут.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    26 февраля в 15:07
    К гадалке не ходи, обойдут!
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    26 февраля в 14:38
    Дай Бог голландцам обогнать Россию.
    haim
    haim ответ cska1948 (раскрыть)
    26 февраля в 14:20
    На матчи тоже предлагаете ездить в Европу ?? Лимит , это вообще неспортивный принцип.Лимит убивает конкуренцию, играть должен сильнейший,а не из-за того что спортсмен чернокожий,гей и т.д
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Аксинья (раскрыть)
    26 февраля в 13:55
    Извиняюсь дружище случайно нажал претензи.Интернет косячит.🙏🙏.
    Dima salev
    Dima salev
    26 февраля в 13:55
    Теперь каждый год у нас будут антирекорд
    За адекватность
    За адекватность
    26 февраля в 13:53
    Российские клубы совместными усилиями в этом сезоне набрали коэффициент 4.333, что является 19-тым результатом среди 55 стран, принимавших участие. Ну а дальше как в песне:
    "Значит нам туда дорога,
    A Значит нам туда дорога.
    Облака в небо спрятались,
    Звёзды пьяные смотрят вниз
    И в дебри сказочной тайги
    Падают они."
    DXTK
    DXTK
    26 февраля в 13:50
    на классе!!!))))
    Oplot
    Oplot
    26 февраля в 13:46
    Из всех российских клубов несмотря на фарт и отскок соперников только Зенит показал самую атакующую и цельную игру,достойно представив российский футбол!!!
    ren888888
    ren888888
    26 февраля в 13:05
    Хорошая новость)
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    26 февраля в 12:40
    Да хоть бы обошли . Наши клубы точно отражают общую ситуацию в стране .
    Valeron112
    Valeron112
    26 февраля в 11:55
    Да это и к лучшему , худшее уже позади.Интереснее чемпионат будет среди ведущих клубов РПЛ. С позором в 💶 Европе разобраться попроще будет. Кубок России мож исправят (формат). 🙋
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    26 февраля в 11:31, ред.
    И они это сделают в любом случае! Все очень и очень плохо для наших клубов....
    cska1948
    cska1948 ответ haim (раскрыть)
    26 февраля в 11:16
    Так и смотрите на них в европейских чемпионатах! Там и качество их повыше.
    Ironigor
    Ironigor
    26 февраля в 11:13
    Всё идёт с головы , если она болит то и ноги не идут. Ничего хорошего нас не ждёт в Европе и Мире, если не наведём порядок в своём доме.
    makkie
    makkie
    26 февраля в 11:08
    Интересно, это худшее из того, что будет с Россией при Дюкове и вливаниях Газпрома?
    haim
    haim ответ cska1948 (раскрыть)
    26 февраля в 10:52
    Без лимита , наши клубы выигрывали еврокубки! Да я лучше буду смотреть на третьесортных негров, чем на это жалкое подобие футболистов!!Лимит убивает наших игроков, а не помогает!!
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