Нидерланды через 2 недели могут обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

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26 февраля 2021, 03:54

После вылета «Краснодара» из Лиги Европы Россия лишилась возможности добирать очки для таблицы коэффициентов УЕФА в этом сезоне.

Сейчас Россия занимает седьмое место в рейтинге с 38,382 баллами. Однако Нидерланды, у которых в копилке 38,000 баллов, могут обойти РФ в таблице, если «Аякс» одержит победу хотя бы в одном из матчей 1/8 финала ЛЕ или дважды сыграет вничью. Соперник амстердамского клуба определится в эту пятницу.

Бельгия лишилась шансов опередить Россию в таблице по итогам сезона, так как все бельгийские клубы вылетели из еврокубков.