Буффон – лучший вратарь с 1987 года, Акинфеев занял 47-е место

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24 февраля 2021, 20:23

Вратарь «Ювентуса» признан Международной федерацией футбольной истории и статистики ( IFFHS ) лучшим голкипером за время существования организации (то есть с 1987 года).

Топ-10 рейтинга:

1. Джанлуиджи Буффон, Италия — 357 очков

2. , Испания — 260

3. , Чехия — 218

4. , Голландия — 201

5. , Германия — 200

6. , Дания — 179

7. , Германия — 162

8. , Парагвай — 146

9. , Италия — 132

10. , Испания — 132

...

37. , СССР – 57.

47. , Россия – 47.

Недавно итальянское издание La Gazzetta dello Sport провело опрос среди 18 голкиперов мира о том, кого они считают лучшим вратарём в истории футбола.