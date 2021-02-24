Буффон – лучший вратарь с 1987 года, Акинфеев занял 47-е место

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) лучшим голкипером за время существования организации (то есть с 1987 года).
Топ-10 рейтинга:
1. Джанлуиджи Буффон, Италия — 357 очков
2. Икер Касильяс, Испания — 260
3. Петр Чех, Чехия — 218
4. Эдвин Ван дер Сар, Голландия — 201
5. Мануэль Нойер, Германия — 200
6. Петер Шмейхель, Дания — 179
7. Оливер Кан, Германия — 162
8. Хосе Луис Чилаверт, Парагвай — 146
9. Вальтер Дзенга, Италия — 132
10. Андони Субисаррета, Испания — 132
...
37. Ринат Дасаев, СССР – 57.
47. Игорь Акинфеев, Россия – 47.
Недавно итальянское издание La Gazzetta dello Sport провело опрос среди 18 голкиперов мира о том, кого они считают лучшим вратарём в истории футбола.
При этом нет Тольдо, который, по моему мнению, лучший за этот период времени. Нет Наваса, который выиграл на клубном уровне массу трофеев, да и Коста-Рику затащил высоко на ЧМ. Нет Таффарела, который многими признаётся одним из лучших бразильских вратарей за всю историю...
Да много кого нет. Лучше бы контора занималась своим непосредственным делом - вела статистику, а то полезла рейтинги составлять, а из них просто сквозит предвзятостью.
При этом нет Тольдо, который, по моему мнению, лучший за этот период времени. Нет Наваса, который выиграл на клубном уровне массу трофеев, да и Коста-Рику затащил высоко на ЧМ. Нет Таффарела, который многими признаётся одним из лучших бразильских вратарей за всю историю...
Да много кого нет. Лучше бы контора занималась своим непосредственным делом - вела статистику, а то полезла рейтинги составлять, а из них просто сквозит предвзятостью.