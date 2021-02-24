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Буффон – лучший вратарь с 1987 года, Акинфеев занял 47-е место

24 февраля 2021, 20:23

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) лучшим голкипером за время существования организации (то есть с 1987 года).

Топ-10 рейтинга:

1. Джанлуиджи Буффон, Италия — 357 очков

2. Икер Касильяс, Испания — 260

3. Петр Чех, Чехия — 218

4. Эдвин Ван дер Сар, Голландия — 201

5. Мануэль Нойер, Германия — 200

6. Петер Шмейхель, Дания — 179

7. Оливер Кан, Германия — 162

8. Хосе Луис Чилаверт, Парагвай — 146

9. Вальтер Дзенга, Италия — 132

10. Андони Субисаррета, Испания — 132

...

37. Ринат Дасаев, СССР – 57.

47. Игорь Акинфеев, Россия – 47.

Недавно итальянское издание La Gazzetta dello Sport провело опрос среди 18 голкиперов мира о том, кого они считают лучшим вратарём в истории футбола.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ Qatar Airways (раскрыть)
26 февраля в 18:03
я думаю этот список просто так из чьей то головы!некоторые ваще мало известны!
Ислам0926
Ислам0926
25 февраля в 13:33, ред.
Скажу как есть если считтать игроков на поле то у нас РПЛ отстой кроме вратарской линий,вообще считаю что средний уровень наших киперов выше чем у любой страны,максимум 4 вратаря хороших у Любой страны а у нас их за десяток ps еду за рулем гололед заранее извиняюсь за орфографию
Грозный Император
Грозный Император
25 февраля в 11:59
Челы которые пишут где Яшин ? , Тут говорится с 1987 года, ну рейтинг рили сомнительная , накой Буффон на 1 месте , за то что играет так долго? Почти всю жизнь играл с супер защитой ,и в сборной и в клубе... Тут однозначно на месте должен быть Икер , который тащил в ЛЧ в важных матчах , который выиграл 2 подряд ЧЕ , и ЧМ 2010 , который играл мощно...
isamsn
isamsn
25 февраля в 10:16
Очень относительный и сомнительный рейтинг. Яшина нет. Да и Дасаев с Акинфеевым по своему уровню и количеству игр вполне могли быть если не в 1 то во 2 десятке. Да ещё куча вратарей наших куда сильнее непонятных и односезонных т.с. международных голкиперов.
амурец
амурец
25 февраля в 02:28
Буффон лучший? блин так весело давно не смеялся
abrek123
abrek123
25 февраля в 01:35, ред.
Где Лев Яшин который единственный кто удостоился из вратарей золотого мяча,что он своими достижениями даже в 100 не попал лучших в истории печаль...

Недавно итальянское издание La Gazzetta dello Sport провело опрос среди 18 голкиперов мира о том, кого они считают лучшим вратарём в истории футбола.
Nazi
Nazi
25 февраля в 01:21
Чех при всем уважении на 3-м месте, а чемпион мира и чемпион Европы Бартез на 14-м :)

Какие ослы составляют эти рейтинги?
Gahi
Gahi
25 февраля в 00:25
Очень субъективный подход при выборе лучшего начиная с 1987 такой организации как Международный Федерации Футбол Истории и Статистики поставить на 57 место Рината Дасаева, когда сама организация МФФИИС провозгласила его Лучшим вратарём Мира в 1988 году,  в том же году Дасаев играл в финале чемпионата Европы против Нидерландов, включён в список 100 ФИФА.  
ЮЗИК
ЮЗИК
24 февраля в 23:51
Несправедливо немцы низко стоят, все остальные нормально
juvenale
juvenale ответ DXTK (раскрыть)
24 февраля в 23:44
Буффон в ПСЖ почти в 42 переходил)))так что сравнение неуместно)))да даже там титулы взял
DXTK
DXTK ответ juvenale (раскрыть)
24 февраля в 23:39
ну в ПСЖ Буффон тоже провалился, раз не стал первым номером, особенно в ЛЧ в ответке против МЮ Сульшера 3 отхавал после чего ПСЖ вылетел, и обратно вернулся в Юве .....
Медив
Медив
24 февраля в 23:37
В начале Акинфеева хотели поставить на 43 место, но все же нужно было поставить в список еще 4 достойных киперов
juvenale
juvenale ответ DXTK (раскрыть)
24 февраля в 23:25
вандырсар отжег в Аяксе,а потом провалился в Ювентусе,да в МЮ неплохо играл,но недолго
berda2003
berda2003
24 февраля в 23:24
ну, вот справедливая оценка "мастерства" лучшей ноги российского футбола...
DXTK
DXTK ответ juvenale (раскрыть)
24 февраля в 23:12
На высоком уровне......ты это ван дер сару расскажи....который в 38 взял ЛЧ с МЮ выиграв серию пенальти.... а потом еще дважды играл в финале ЛЧ......
DXTK
DXTK
24 февраля в 23:07
ну если так разобраться то Касильяс должен быть первым.....все же 2 кратный ЧЕ, ЧМ несколько кубков ЛЧ, ........ Как минимум в тройке должен Быть Оливер Кан и Мани Нойер.
158nactux
158nactux ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
24 февраля в 23:02
ха ха..воставший изада..
158nactux
158nactux
24 февраля в 23:00
Игггооорррььььььььььььь...
из за него угробили много вратарей!!! тащили только его в сборную и многие потеряли стимул.....а сотни ляпов и проигрыши сборной из за него...
вечно последние кони в еврокубках - не малая "заслуга" антирекордсмена...
allemz
allemz
24 февраля в 22:49
Бред, Нойер лучший из лучших. Остальные вне конкуренции, немец умеет всё, оказывая определяющее влияние на результаты команды.
juvenale
juvenale ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
24 февраля в 22:39
Вальдес как вратарь даже в 10 никогда не входил,в тех командах бы и я нормально стоял
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan28 (комментарий удален) (раскрыть)
24 февраля в 22:36
Дудек на первом
juvenale
juvenale
24 февраля в 22:35, ред.
адекватно!на топ уровне столько лет никто не играл.Да и взять лучшего вратаря мира в 38 лет не каждому дано
ermak6848
ermak6848
24 февраля в 22:33
Поди начисление баллов - очков шло от количества проданных футболок Джанлуиджи Буффона, ну как музыкальной индустрии...
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 22:17
БУФФОНИЩЕ - это не обсуждается !!! А вот за Дасаева и Акинфеева обидно . Дасаев уж точно должен быть выше многих!!!
mihaluch
mihaluch
24 февраля в 21:30
Благодаря нашим СМИ Акинфеева поставили так высоко.
Rattlehead
Rattlehead
24 февраля в 21:26, ред.
Полный список:
1. Джанлуиджи Буффон, Италия - 357
2. Икер Касильяс, Испания - 260
3. Петр Чех, Чехия - 218
4. Эдвин Ван дер Сар, Нидерланды - 201
5. Мануэль Нойер, Германия - 200
6. Питер Шмейхель, Дания - 179
7. Оливер Кан, Германия - 162
8. Хосе Луис Чилаверт, Парагвай - 146
9. Вальтер Дзенга, Италия - 132
10. Андони Субисаррета, Испания - 132
11. Тибо Куртуа, Бельгия - 130
12. Клаудио Таффарел, Бразилия - 130
13. Мишель Прюдомм, Бельгия - 124
14. Фабьен Бартез, Франция - 115
15. Дэвид Симэн,, Англия - 114
16. Виктор Вальдес, Испания - 113
17. Уго Льорис, Франция - 112
18. Нельсон Дида, Бразилия - 109
19, Витор Баия, Португалия - 94
20, Кейлор Навас, Коста-Рика - 93
21. Джанлука Пальюка, Италия - 90
22. Ян Облак, Словения - 85
23. Франческо Тольдо, Италия - 82
24. Йенс Леманн, Германия - 81
25. Марк-Андре Тер Стеген, Германия - 78
26. Жулио Сезар, Бразилия - 76
27. Давид Де Хеа, Испания - 75
28. Бодо Илльгнер, Германия - 71
29. Ханс ван Брекелен, Нидерланды - 71
30. Роберто Аббондансьери, Аргентина - 68
31. Серхио Гойкочеа, Аргентина - 66
32. Аллисон Беккер, Бразилия - 64
33. Андреас Кепке, Германия - 64
34. Хорхе Кампос, Мексика - 62
35. Питер Шилтон, Англия - 62
36. Томас Равелли, Швеция - 61
37. Ринат Дасаев, СССР/Россия - 57
38. Анджело Перуцци, Италия - 56
39. Невилл Саутолл, Уэльс - 56
40. Пепе Рейна, Испания - 54
41. Рожерио Сени, Бразилия - 53
42. Сантьяго Канисарес, Испания - 51
43. Клаудио Браво, Чили - 51
44. Жан-Мари Пфафф, Бельгия - 49
45. Самир Ханданович, Словения - 49
46. Ежи Дудек, Польша - 48
47. Игорь Акинфеев, Россия - 47
48. Оскар Кордоба, Колумбия - 38
49. Бернар Лама, Франция - 38
50. Гильермо Очоа, Мексика - 38
Трезвый повар
Трезвый повар
24 февраля в 21:19
Игорь не перешёл в зарубежный клуб и в сборной перестал играть. Поэтому зарубежные статистики про него подзабыли. Но если оценивать всю его карьеру то он вполне достоин оказаться в первой 30
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 февраля в 21:08
Игорёк ещё поднимется!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
24 февраля в 21:07
если составлять рейтинг наоборот, скажем ДО 87 г, то Ринат Дасаев войдет в пятерку лучших...а ПОСЛЕ 87 г в рейтинге те, которых помнят сорокалетние тролли, не иначе
Indian
Indian ответ Qatar Airways (раскрыть)
24 февраля в 21:06
Спасибо за высокую оценку
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