«Зенит» занял 15-е место в рейтинге самых зарабатывающих клубов

Бухгалтерская фирма Deloitte представила свой ежегодный рейтинг «Football Money League—2021».
Согласно отчету компании, петербургский «Зенит» вошел в топ-20 самых зарабатывающих клубов, заняв 15-е место в рейтинге.
Доход российского клуба в сезоне-2019/20 составил 236,5 млн евро. В рейтинге прошлого года «Зенит» занимал 28-е место (180,4 млн).
Рейтинг самых зарабатывающих клубов Европы возглавляет «Барселона», ее доход — 715,1 млн.
Топ-20 по отчету Deloitte:
1. «Барселона» (Испания) — 715,1 млн евро
2. «Реал» (Испания) — 714,9
3. «Бавария» (Германия) — 634,1
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 580,4
5. «Ливерпуль» (Англия) — 558,6
6. «Манчестер Сити» (Англия) — 549,2
7. ПСЖ (Франция) — 540,6
8. «Челси» (Англия) — 469,7
9. «Тоттенхэм» (Англия) — 445,7
10. «Ювентус» (Италия) — 397,9
11. «Арсенал» (Англия) — 388
12. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 365,7
13. «Атлетико» (Испания) — 331,8
14. «Интер» (Италия) — 291,5
15. «Зенит» (Россия) — 236,5
16. «Шальке» (Германия) — 222,8
17. «Эвертон» (Англия) — 212
18. «Лион» (Франция) — 180,7
19. «Наполи» (Италия) — 176,3
20. «Айнтрахт» (Германия) — 174.
Ранее стало известно, что «Зенит» имеет задолженность перед «Барселоной» за трансфер Малкома.
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А что Газпрому стоит закупить оптом на кругленькую сумму зенитовских футболок и шарфов? Да как два пальца...!
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А что Газпрому стоит закупить оптом на кругленькую сумму зенитовских футболок и шарфов? Да как два пальца...!
Первое, что нужно знать о присутствии «зенита» в этом рейтинге: сравнение с европейскими клубами не было корректным. Петербуржцы подали данные за вполне благополучный 2019 год, а не за сезон-2019/20, вторая часть которого была омрачена пандемией, локаутом и отсутствием зрителей на трибунах.
Первое, что нужно знать о присутствии «зенита» в этом рейтинге: сравнение с европейскими клубами не было корректным. Петербуржцы подали данные за вполне благополучный 2019 год, а не за сезон-2019/20, вторая часть которого была омрачена пандемией, локаутом и отсутствием зрителей на трибунах.
Доход - это то, что клуб заработал за год. И Зенит эти деньги получил. Но доход, не равно прибыли. Прибыль, доход минус расход (расход, все потраченные деньги за этот же период). По факту, у Зенита убытки за этот год. Доход меньше расхода.
Доход - это то, что клуб заработал за год. И Зенит эти деньги получил. Но доход, не равно прибыли. Прибыль, доход минус расход (расход, все потраченные деньги за этот же период). По факту, у Зенита убытки за этот год. Доход меньше расхода.
Теперь внимание, у Зенита доходы от коммерческой деятельности составили...86% от всех источников доходов. Т.е. билеты никто не покупает (этот сезон на 2/3 ещё до пандемии был, если кто захочет возразить), трансляции своих матчей продать никому не могут (видимо никому не интересно), получить деньги от еврокубков - тут даже говорить не приходится, всем известны рекорды питерцев в Европе. Вот и остаётся, что продавать экипировку, участвовать в рекламных кампаниях, а то и просто за счёт сомнительных спонсорских бумажек увеличивать свои доходы.
Теперь внимание, у Зенита доходы от коммерческой деятельности составили...86% от всех источников доходов. Т.е. билеты никто не покупает (этот сезон на 2/3 ещё до пандемии был, если кто захочет возразить), трансляции своих матчей продать никому не могут (видимо никому не интересно), получить деньги от еврокубков - тут даже говорить не приходится, всем известны рекорды питерцев в Европе. Вот и остаётся, что продавать экипировку, участвовать в рекламных кампаниях, а то и просто за счёт сомнительных спонсорских бумажек увеличивать свои доходы.
Удивляет другое : честный олигарх Абрамович и честный олигарх Усманов держат свои клубы на приличном уровне, а честные олигархи Федун и Рыболовьев свои клубы не могут поднять до приличного уровня.
Удивляет другое : честный олигарх Абрамович и честный олигарх Усманов держат свои клубы на приличном уровне, а честные олигархи Федун и Рыболовьев свои клубы не могут поднять до приличного уровня.