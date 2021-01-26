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«Зенит» занял 15-е место в рейтинге самых зарабатывающих клубов

26 января 2021, 12:09

Бухгалтерская фирма Deloitte представила свой ежегодный рейтинг «Football Money League—2021».

Согласно отчету компании, петербургский «Зенит» вошел в топ-20 самых зарабатывающих клубов, заняв 15-е место в рейтинге.

Доход российского клуба в сезоне-2019/20 составил 236,5 млн евро. В рейтинге прошлого года «Зенит» занимал 28-е место (180,4 млн).

Рейтинг самых зарабатывающих клубов Европы возглавляет «Барселона», ее доход — 715,1 млн.

Топ-20 по отчету Deloitte:

1. «Барселона» (Испания) — 715,1 млн евро

2. «Реал» (Испания) — 714,9

3. «Бавария» (Германия) — 634,1

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 580,4

5. «Ливерпуль» (Англия) — 558,6

6. «Манчестер Сити» (Англия) — 549,2

7. ПСЖ (Франция) — 540,6

8. «Челси» (Англия) — 469,7

9. «Тоттенхэм» (Англия) — 445,7

10. «Ювентус» (Италия) — 397,9

11. «Арсенал» (Англия) — 388

12. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 365,7

13. «Атлетико» (Испания) — 331,8

14. «Интер» (Италия) — 291,5

15. «Зенит» (Россия) — 236,5

16. «Шальке» (Германия) — 222,8

17. «Эвертон» (Англия) — 212

18. «Лион» (Франция) — 180,7

19. «Наполи» (Италия) — 176,3

20. «Айнтрахт» (Германия) — 174.

Ранее стало известно, что «Зенит» имеет задолженность перед «Барселоной» за трансфер Малкома.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 11:47
знаем мы, что это за заработки ..
mortid
mortid
26 января в 22:15
Чичваркин с одним винным магазином больше заработал за год :D Потому что зарплаты разным сарацинам не платит гигантские.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 января в 19:49
У болельщиков "Зенита" на душе полегчало после провального сезона. Чёрт с ними, с успехами на международной арене, главное - доходы клуба.
ildar_3871
ildar_3871
26 января в 18:37
Как может клуб который проигрывать всем заработать больше тех клубов которым проигрывает ???
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
26 января в 18:24
"... неужели от продажи атрибутики?..."
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А что Газпрому стоит закупить оптом на кругленькую сумму зенитовских футболок и шарфов? Да как два пальца...!
POL7173
POL7173 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 января в 17:55
Поэтому и написал, клуб заработал, а Зенит получил.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 января в 17:51
По бумагам точно занял.
УЕСКА
УЕСКА
26 января в 16:58
    санек002
    санек002 ответ dzvinka (комментарий удален) (раскрыть)
    26 января в 16:38
    точно на все 200процентов!этим бездарным ходокам деньги есть на миллионные гонорары,а мужику нет!
    oFANATo
    oFANATo
    26 января в 16:29
    Лигу чемпионов вроде не выигрывали, футболистов на 100 миллионов не продавали.

    Первое, что нужно знать о присутствии «зенита» в этом рейтинге: сравнение с европейскими клубами не было корректным. Петербуржцы подали данные за вполне благополучный 2019 год, а не за сезон-2019/20, вторая часть которого была омрачена пандемией, локаутом и отсутствием зрителей на трибунах.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    26 января в 14:44
    а сколько потратили?
    pomor45
    pomor45
    26 января в 14:38
    Deloitte («Делойт») — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников (312 тыс. человек). В 2019 году журнал Fortune включил Deloitte в рейтинг 100 самых выдающихся компаний мира в двадцатый раз.
    Владимир 77
    Владимир 77
    26 января в 14:27
    Газпром!Мечты сбываются
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
    26 января в 14:06
    Сверху и сзади))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    26 января в 14:06
    "Дворец не мой и не моих родственников ", но Лешу знаю
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    26 января в 14:04
    зенит занял последнее место в ДЧ два года подряд в слабейших группах, это факт, а выше чудеса природы, богатства природы
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Qatar Airways (раскрыть)
    26 января в 13:58
    "сомнительные спонсорские бумажки" - это трубопровод из госбюджета в кассу Зенита.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    26 января в 13:57
    А играет как стопятнадцатая
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ POL7173 (раскрыть)
    26 января в 13:57
    Опустимся на землю. Термин "заработал" и термин "получил из бюджета" - это разные вещи. Заработки - от продажи билетов, атрибутики, отчисления от ТВ, отчисления УЕФА. Все. Эти заработки в доле "дохода" Зенита не более 20-25%. Я немного знаком с "деятельностью" Delloitt". Что "закажешь", то и получишь. На этом и живут.
    POL7173
    POL7173 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    26 января в 13:44, ред.
    Немножко ошибся, Dеlloite пишет правильно.
    Доход - это то, что клуб заработал за год. И Зенит эти деньги получил. Но доход, не равно прибыли. Прибыль, доход минус расход (расход, все потраченные деньги за этот же период). По факту, у Зенита убытки за этот год. Доход меньше расхода.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    26 января в 13:31
    Три основных источника доходов клубов: доходы от билетов, от трансляций и коммерческой деятельности. Последнее почти у всех клубов - самый высокий источник доходов, но укладывается в 50% даже для самых коммерчески выгодных команд. Так, например, у Реала и Барселоны процент этого источника доходов составляет 45-47% от всех источников доходов, у Ливерпуля - 35%, у Сити - 42%, у Челси - 40%.
    Теперь внимание, у Зенита доходы от коммерческой деятельности составили...86% от всех источников доходов. Т.е. билеты никто не покупает (этот сезон на 2/3 ещё до пандемии был, если кто захочет возразить), трансляции своих матчей продать никому не могут (видимо никому не интересно), получить деньги от еврокубков - тут даже говорить не приходится, всем известны рекорды питерцев в Европе. Вот и остаётся, что продавать экипировку, участвовать в рекламных кампаниях, а то и просто за счёт сомнительных спонсорских бумажек увеличивать свои доходы.
    Бубнин
    Бубнин
    26 января в 13:16
    Опять переводы из пенсионного фонда.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    26 января в 13:16
    Подсчитать доходность клуба - дело неблагодарное, особенно в РПЛ. Российский клубы прибыльны только формально, на самом деле там слишком много спонсорских денег - что не совсем честно. Откуда доходы? Стадионы пустые, уровень телевизионных доходов проигрывает Румынии, неужели от продажи атрибутики? Инвесторы к клубам РПЛ даже близко не подходят. Наверное, шанс стать действительно прибыльным клубом в РПЛ имеет возможность "Ростов", работающей по схеме "Аякса" и активно продающий заигравших игроков, постоянно обновляющий состав.
    Сп62
    Сп62
    26 января в 13:12
    Откуда же взялся этот доход, если в ЕК прогорели. Странно.
    ТТ
    ТТ
    26 января в 13:10
    Где Зенит не сможет, Газпром поможет!!!
    ermak6848
    ermak6848
    26 января в 13:00
    мне то какое дело до их денег...
    Ислам0926
    Ислам0926
    26 января в 12:53
    По ходу в коммуналке за газ появился новый платеж на развитие Зенита)))
    Крикун
    Крикун
    26 января в 12:47
    Понятное дело, что 170-180 лямов - это спонсорские отчисления структур Газпрома. Остальное это деньги за ЛЧ, ТВ права, коммерческая деятельность. Ну и ни о какой прибыли речи не идёт. Собственно этого никто и не скрывает.
    Удивляет другое : честный олигарх Абрамович и честный олигарх Усманов держат свои клубы на приличном уровне, а честные олигархи Федун и Рыболовьев свои клубы не могут поднять до приличного уровня.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    26 января в 12:41
    Это самообман. Примерно как опросы общественного мнения. Закажи - и любой процент поддержки получишь.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    26 января в 12:39, ред.
    Все очень просто. Эта шарашкина контора Dеlloite, которую ни один серьезный бизнес в расчет не принимает , во-первых путает понятия "доход" и "заработок". Газпром из бюджета вваливает 220 млн евро - это заработок? Не смешите меня. Любой студент экономфака понимает, что это не заработок. Доход - это все, что пришло, расход-это все , что ушло (потрачено). Прибыль - это разница. Это упрощенно. Никакой прибыли этот клуб не дает. Убыточный без вариантов. То, что Зенит по убыточности входит в 20-ку я поверю.
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