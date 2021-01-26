«Зенит» занял 15-е место в рейтинге самых зарабатывающих клубов

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26 января 2021, 12:09

Бухгалтерская фирма Deloitte представила свой ежегодный рейтинг «Football Money League—2021».

Согласно отчету компании, петербургский «Зенит» вошел в топ-20 самых зарабатывающих клубов, заняв 15-е место в рейтинге.

Доход российского клуба в сезоне-2019/20 составил 236,5 млн евро. В рейтинге прошлого года «Зенит» занимал 28-е место (180,4 млн).

Рейтинг самых зарабатывающих клубов Европы возглавляет «Барселона», ее доход — 715,1 млн.

Топ-20 по отчету Deloitte:

1. «Барселона» (Испания) — 715,1 млн евро

2. «Реал» (Испания) — 714,9

3. «Бавария» (Германия) — 634,1

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 580,4

5. «Ливерпуль» (Англия) — 558,6

6. «Манчестер Сити» (Англия) — 549,2

7. ПСЖ (Франция) — 540,6

8. «Челси» (Англия) — 469,7

9. «Тоттенхэм» (Англия) — 445,7

10. «Ювентус» (Италия) — 397,9

11. «Арсенал» (Англия) — 388

12. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 365,7

13. «Атлетико» (Испания) — 331,8

14. «Интер» (Италия) — 291,5

15. «Зенит» (Россия) — 236,5

16. «Шальке» (Германия) — 222,8

17. «Эвертон» (Англия) — 212

18. «Лион» (Франция) — 180,7

19. «Наполи» (Италия) — 176,3

20. «Айнтрахт» (Германия) — 174.

Ранее стало известно, что «Зенит» имеет задолженность перед «Барселоной» за трансфер Малкома.