Хвича попал в топ-50 лучших молодых футболистов планеты. Во главе списка Фати и Камавинга

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Будущее футбола.

Французский L'Equipe составил рейтинг 50 самых талантливых молодых футболистов, в список вошли игроки, родившиеся в 2001 году или позже. Изучаем фамилии будущих футбольных звезд и приветствуем единственного представителя РПЛ .

50. Райан Шерки («Лион»; Франция; 2003)

49. Давид Штрелец («Слован Братислава»; Словакия; 2001)

48. Лассина Траоре («Аякс»; Буркина-Фасо; 2001)

47. Арно Калимуэндо-Муинга («Ланс»; Франция; 2002)

46. Алан Веласко («Индепендьенте»; Аргентина; 2002)

45. Аарон Хики («Болонья»; Шотландия; 2002)

44. Николас Рашкин («Стандард Льеж»; Бельгия; 2001)

43. Леонидас Стергиу («Санкт-Галлен»; Швейцария; 2002)

42. Матиас Аресо («Ривер Плейт Монтевидео»; Уругвай; 2002)

41. Фабио Силва («Вулверхэмптон»; Португалия; 2002)

Кого-то из этих ребят знаем лучше и уже видели в деле, с кем-то только предстоит познакомиться, в частности, это касается заокеанских талантов — уругвайца Аресо и аргентинца Веласо, да и вряд ли среди читателей «Соккер.ру» найдется много постоянных зрителей матчей братиславского «Слована», льежского «Стандарда» и швейцарского «Санкт-Галлена», где выступают Штрелец, Рашкин и Стергиу.

Зато остальные пятеро представляют европейские топ-чемпионаты и «Аякс». О форварде амстердамцев Лассине Траоре многие узнали осенью, когда в матче с «Венло» этот ненасытный парень оформил пента-трик и отдал три результативные передачи. Арно Муинга и Райан Шерки выступают в Лиге 1, последнего называют «новым Бензема».

Фабио Силва в начале сезона перешел из «Порту» в «Вулверхэмптон» за 40 миллионов евро, португалец осваивается в АПЛ и даже успел побить рекорд Криштиану Роналду. Сменил клуб в прошлом году и защитник Аарон Хики, причем отправился он по необычному для шотландцев адресу — в Серию A, где набирается опыта в «Болонье» под руководством Синиши Михайловича.

40. Астер Вранкс («Мехелен»; Бельгия; 2002)

39. Андер Барренетчеа («Реал Сосьедад»; Испания; 2001)

38. Майкл Олисе («Рединг»; Франция/Англия; 2001)

37. Христос Цолис ( ПАОК ; Греция; 2002)

36. Мойсес Кайседо («Брайтон»; Эквадор; 2001)

35. Габриэль Верон («Палмейрас»; Бразилия; 2002)

34. Хвича Кварацхелия («Рубин Казань»; Грузия; 2001)

33. Габриэль Мартинелли («Арсенал Лондон»; Бразилия; 2001)

32. Родриго («Реал Мадрид»; Бразилия; 2001)

31. Бенуа Бадьяшиль («Монако»; Франция; 2001)

Единственный представитель РПЛ в топ-50 талантов мирового футбола занял 34-е место в рейтинге L'Equipe, Хвича расположился между двумя бразильцами — форвардом лондонского «Арсенала» Габриэлем Мартинелли и победителем Кубка Либертадорес в составе «Палмейраса» Габриэлем Вероном. Наверное, это символично, ведь говорят, что у грузинского вингера «Рубина» бразильская техника.

Обращают на себя внимание также Андер Барренетчеа, обретающий силу в «Реале Сосьедад», одноклубник Александра Головина Бенуа Бадьяшиль из «Монако» и эквадорский хавбек Мойсес Кайседо, который пару недель назад присоединился к «Брайтону», хотя подписать его хотел и «Манчестер Юнайтед». А самый известный в этой десятке — Родриго из «Реала». У бразильца уже почти два десятка результативных действий за «Королевский клуб», есть хет-трик в Лиге чемпионов и победный гол в ворота «Интера».

30. Анатолий Трубин («Шахтер»; Украина; 2001)

29. Адам Хложек («Спарта Прага»; Чехия; 2002)

28. Камаль Дин Сулемана («Нордшелланд»; Гана; 2002)

27. Джамал Мусиала («Бавария»; Англия; 2003)

26. Филип Стеванович («Партизан»; Сербия; 2002)

25. Бечир Омерагич («Цюрих»; Швейцария; 2002)

24. Кайо Жорже («Сантос»; Бразилия; 2002)

23. Илья Забарный («Динамо Киев»; Украина; 2002)

22. Жереми Доку («Ренн»; Бельгия; 2002)

21. Шарль Де Кетелар («Брюгге»; Бельгия; 2001)

В третьей десятке встречаем сразу двух представителей украинских клубов: Анатолий Трубин и Илья Забарный осенью засветились в Лиге чемпионов, а сэйвы голкипера «Шахтера» в матчах против «Реала» и «Интера» обсуждали долго и горячо. А вот два бельгийца играли в Лиге чемпионов против российских клубов, и если Жереми Доку из «Ренна» не забил ни одного гола в группе «Краснодара», то Де Кетелар оказался злым гением «Зенита»: Шарль расписался на воротах чемпионов России в обоих матчах, причем в Санкт-Петербурге забил победный гол на 90+3 минуте.

20. Нони Мадуеке ( ПСВ ; Англия/Нигерия; 2002)

19. Юнус Муса («Валенсия»; США ; 2002)

18. Тьяго Альмада («Велес Сарсфилд»; Аргентина; 2001)

17. Кертис Джонс («Ливерпуль»; Англия; 2001)

16. Йошко Гвардиол («Динамо Загреб»; Хорватия; 2002)

15. Юссуфа Мукоко («Боруссия Дортмунд»; Германия; 2004)

14. Мохаммед Ихаттарен ( ПСВ ; Нидерланды; 2002)

13. Харви Эллиотт («Ливерпуль»; Англия; 2003)

12. Нуну Мендеш («Спортинг»; Португалия; 2002)

11. Флориан Вирц («Байер»; Германия; 2003)

Во втором десятке рейтинга талантов по два представителя ПСВ и «Ливерпуля», а также две восходящих звезды немецкого футбола — Флориан Вирц из «Байера» и Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии». Мукоко вообще на особом положении, это единственный футболист 2004 года рождения в этом списке, Юссуфа всего 16 лет, он уже успел обновить рекорды Бундеслиги и Лиги чемпионов. А хорватскому защитнику Йошку Гвардиолу мы, конечно же, желаем оказаться в команде Пепа Гвардиолы, чтобы у нас всех появился повод для шуток и каламбуров.

10. Майрон Боаду (« АЗ Алкмар»; Нидерланды; 2001)

9. Бакайо Сака («Арсенал»; Англия; 2001)

8. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»; Англия; 2001)

7. Яри Вершаерен («Андерлехт»; Бельгия; 2001)

6. Джуд Беллингхэм («Боруссия Дортмунд»; Англия; 2003)

5. Джованни Рейна («Боруссия Дортмунд»; США ; 2002)

4. Педри («Барселона»; Испания; 2002)

3. Райан Гравенберг («Аякс»; Нидерланды; 2002)

2. Эдуардо Камавинга («Ренн»; Франция; 2002)

1. Ансу Фати («Барселона»; Испания; 2002)

Главным талантом мирового футбола признан нападающий «Барселоны» Ансу Фати, а на втором месте Эдуардо Камавинга, которого часто связывают с переходом в «Реал». Вдруг это следующее большое индивидуальное противостояние в рамках Эль Класико? Богат на одаренных мальчишек состав дортмундской «Боруссии»: Холден и Санчо 2000 года рождения выглядят уже битыми дядьками на фоне Мукоко, Беллингхэма и Рейны. Обратим внимание, что в топ-10 вошли сразу три англичанина. У «Трех Львов» в обозримом будущем сохранится мощнейшая конкуренция за место в составе.