Моуриньо: «Бэйл выглядит уверенным и счастливее, чем когда-либо»

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал о нынешней форме вингера команды .

Он выглядит счастливее, чем когда-либо, он выглядит уверенным. По тому, как он бьёт по воротам на тренировках, видно, что к нему вернулась уверенность.

Это было заметно по его голу в среду [в матче с «Вольфсбергом» (4:0)]. Это был уверенный удар. Игрок, испытывающий страх или негативные эмоции, никогда бы не нанёс такой удар. Думаю, что этот удар говорит о многом.

Это говорит о ясном уме. А для этого нужно быть в хороших кондициях. Сейчас Бэйл в лучших кондициях с тех пор, как приехал сюда.