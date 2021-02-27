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Моуриньо: «Бэйл выглядит уверенным и счастливее, чем когда-либо»

27 февраля 2021, 03:41

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал о нынешней форме вингера команды Гарета Бэйла.

Он выглядит счастливее, чем когда-либо, он выглядит уверенным. По тому, как он бьёт по воротам на тренировках, видно, что к нему вернулась уверенность.

Это было заметно по его голу в среду [в матче с «Вольфсбергом» (4:0)]. Это был уверенный удар. Игрок, испытывающий страх или негативные эмоции, никогда бы не нанёс такой удар. Думаю, что этот удар говорит о многом.

Это говорит о ясном уме. А для этого нужно быть в хороших кондициях. Сейчас Бэйл в лучших кондициях с тех пор, как приехал сюда.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 07:33
Они оба чем то похожи, и счастливы
ДСА
ДСА
27 февраля в 07:04
Гол забил, конечно счастлив.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 февраля в 04:51
Это не надолго
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 03:42
Чего ж не радоваться, деньги капают и немалые.
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