Мартинес: «Благодаря Конте Лукаку стал совершенным футболистом»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в интервью Gazzetta dello Sport поделился мнением о нападающем своей команды Ромелу Лукаку, выступающем за «Интер» Антонио Конте.
Мало кто забивает так, как он. Создаёт и забивает, создаёт и забивает, создаёт и забивает...
Он прибыл в Милан в идеальный момент и стал совершенным футболистом, очевидно, благодаря Конте. Сегодня нет более сильного форварда его возраста.
У Ромелу всегда был потенциал для того, что он демонстрирует в «Интере». Для меня это не сюрприз.
Впервые в истории игрок забил в пяти официальных дерби подряд. Это то, что сделал Лукаку, и это не может быть совпадением.
Недавно 27-летний форвард заявил, что не думает о возвращении в «Манчестер Юнайтед».