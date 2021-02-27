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Мартинес: «Благодаря Конте Лукаку стал совершенным футболистом»

27 февраля 2021, 02:43

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в интервью Gazzetta dello Sport поделился мнением о нападающем своей команды Ромелу Лукаку, выступающем за «Интер» Антонио Конте.

Мало кто забивает так, как он. Создаёт и забивает, создаёт и забивает, создаёт и забивает...

Он прибыл в Милан в идеальный момент и стал совершенным футболистом, очевидно, благодаря Конте. Сегодня нет более сильного форварда его возраста.

У Ромелу всегда был потенциал для того, что он демонстрирует в «Интере». Для меня это не сюрприз.

Впервые в истории игрок забил в пяти официальных дерби подряд. Это то, что сделал Лукаку, и это не может быть совпадением.

Недавно 27-летний форвард заявил, что не думает о возвращении в «Манчестер Юнайтед».

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Рукалицо
Рукалицо
27 февраля в 09:55
Мочитель Беневент и Кротон.
ДАША Д
ДАША Д
27 февраля в 07:06
Интер с тренером угадал.
1bear
1bear
27 февраля в 02:47
Лукаку в Интере стал реальным лидером атаки,уходить куда-либо нет смысла
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