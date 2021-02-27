Мартинес: «Благодаря Конте Лукаку стал совершенным футболистом»

Главный тренер сборной Бельгии в интервью Gazzetta dello Sport поделился мнением о нападающем своей команды , выступающем за «Интер» .

Мало кто забивает так, как он. Создаёт и забивает, создаёт и забивает, создаёт и забивает...

Он прибыл в Милан в идеальный момент и стал совершенным футболистом, очевидно, благодаря Конте. Сегодня нет более сильного форварда его возраста.

У Ромелу всегда был потенциал для того, что он демонстрирует в «Интере». Для меня это не сюрприз.

Впервые в истории игрок забил в пяти официальных дерби подряд. Это то, что сделал Лукаку, и это не может быть совпадением.