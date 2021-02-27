Сульшер о «Милане»: «МЮ продолжает чтить традицию сложных жребиев»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. После победы над «Реалом Сосьедад» в предыдущем раунде МЮ придётся разыграть путёвку в четвертьфинал с «Миланом».

Мы просто продолжаем чтить нашу традицию сложных жребиев. Этот поединок ощущается как противостояние в Лиге чемпионов, что хорошо.

Я думаю, что нашей команде важно получить такого требовательного соперника и всерьёз воспринимать эти матчи. И, конечно, это не подарок — «Милан» на подъёме, они очень хорошо выступают в этом сезоне.

В их составе есть несколько наших бывших друзей. Этот клуб обладает потрясающей историей, так что мы ждём встречи с ним.

То, что сделал Ибрагимович — это невероятно. Мы вспоминаем то, как он играл здесь, как получил травму, которая угрожала его карьере, и то, как он вернулся, как играл и как вернул «Милан» на вершину таблицы чемпионата.

И, конечно же, там играет Диогу [Далот]. Так что мы знаем, что нас ждёт хорошая битва, но до неё есть ещё несколько матчей, о которых нам надо думать.