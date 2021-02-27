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Сульшер о «Милане»: «МЮ продолжает чтить традицию сложных жребиев»

27 февраля 2021, 03:06
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан11.03.2021 в 20:55 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. После победы над «Реалом Сосьедад» в предыдущем раунде МЮ придётся разыграть путёвку в четвертьфинал с «Миланом».

Мы просто продолжаем чтить нашу традицию сложных жребиев. Этот поединок ощущается как противостояние в Лиге чемпионов, что хорошо.

Я думаю, что нашей команде важно получить такого требовательного соперника и всерьёз воспринимать эти матчи. И, конечно, это не подарок — «Милан» на подъёме, они очень хорошо выступают в этом сезоне.

В их составе есть несколько наших бывших друзей. Этот клуб обладает потрясающей историей, так что мы ждём встречи с ним.

То, что сделал Ибрагимович — это невероятно. Мы вспоминаем то, как он играл здесь, как получил травму, которая угрожала его карьере, и то, как он вернулся, как играл и как вернул «Милан» на вершину таблицы чемпионата.

И, конечно же, там играет Диогу [Далот]. Так что мы знаем, что нас ждёт хорошая битва, но до неё есть ещё несколько матчей, о которых нам надо думать.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
27 февраля в 13:46
«МЮ» на самом деле очень повезло с жеребьевкой. Вот если бы с месяца три-четыре назад этот матч состоялся, то «Милан» мог бы и разнести «МЮ» на волне того подъема и азарта. А сейчас «Милан» сбавил так, что это лучший возможный соперник из всех возможных. Надеюсь, Пиоли снова наладит игру.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 февраля в 10:25
Вывеска красивая, Сульшер прав.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
27 февраля в 08:13
Главное чтобы травмированные игроки вернулись и была глубина состава. Календарь жесткий в марте - Вест Хэм, МС, Милан 2 раза, Лестер в кубке. Будет сложный и интересный отрезок.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 03:41
Самое интересное противостояние.
Василий 50
Василий 50
27 февраля в 03:17
МЮ надо выиграть ЛЕ
Остапчук 67
Остапчук 67
27 февраля в 03:09
Надо их проходить
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