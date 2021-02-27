Эктор Бельерин может покинуть «Арсенал» этим летом из-за соглашения с Микелем Артетой, сообщает ESPN.
В прошлом году Бельерина хотели подписать «Барселона» и ПСЖ, но Артета попросил футболиста остаться еще на один год.
Источник утверждает, что Артета пообещал Бельерину, что клуб рассмотрит предложения других клубов летом 2021 года, если он останется на сезон-2020/21.
Реальность - Артета с Кроенке на коленях ползали, чтобы Балерина осталась на этот сезон и продолжала ничего не делать в защите и нападении и тупо катать мяч в центре поля.
Такой клуб(((
Реальность - Артета с Кроенке на коленях ползали, чтобы Балерина осталась на этот сезон и продолжала ничего не делать в защите и нападении и тупо катать мяч в центре поля.
Такой клуб(((