Бельерин может покинуть «Арсенал» летом. У игрока договорённость с Артетой

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27 февраля 2021, 17:39

может покинуть «Арсенал» этим летом из-за соглашения с , сообщает ESPN.

В прошлом году Бельерина хотели подписать «Барселона» и ПСЖ , но Артета попросил футболиста остаться еще на один год.

Источник утверждает, что Артета пообещал Бельерину, что клуб рассмотрит предложения других клубов летом 2021 года, если он останется на сезон-2020/21.