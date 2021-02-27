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Бельерин может покинуть «Арсенал» летом. У игрока договорённость с Артетой

27 февраля 2021, 17:39

Эктор Бельерин может покинуть «Арсенал» этим летом из-за соглашения с Микелем Артетой, сообщает ESPN.

В прошлом году Бельерина хотели подписать «Барселона» и ПСЖ, но Артета попросил футболиста остаться еще на один год.

Источник утверждает, что Артета пообещал Бельерину, что клуб рассмотрит предложения других клубов летом 2021 года, если он останется на сезон-2020/21.

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ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 19:30
Посыпался Арсенал
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
27 февраля в 18:23
Лол, ожидания - "Арсенал" наконец-то решил продать Балерину.

Реальность - Артета с Кроенке на коленях ползали, чтобы Балерина осталась на этот сезон и продолжала ничего не делать в защите и нападении и тупо катать мяч в центре поля.

Такой клуб(((
beefs
beefs
27 февраля в 17:41
договор дороже денег...
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