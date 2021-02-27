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«Манчестер Сити» готов заплатить 115 млн евро за Холанда и Рейну

27 февраля 2021, 16:12

Сразу два игрока дортмундской «Боруссии» могут перебраться в «Манчестер Сити», пишет 90min.com.

Речь идет о форварде Эрлинге Холанде и полузащитнике Джованни Рейне. Утверждается, что «горожане» готовы заплатить 115 млн евро за данных футболистов.

Ранее ходили слухи, что Холанд хочет зарабатывать в следующем клубе 300 тыс. фунтов в неделю.

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sv_1969
sv_1969
27 февраля в 17:28
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    27 февраля в 17:20
    Новые времена, новые герои
    ДАША Д
    ДАША Д
    27 февраля в 17:14
    Абрамович чешет репу.
    shlifen
    shlifen
    27 февраля в 17:01
    За двоих маловато будет (даже по трансфермаркту в сумме это 158 млн евро), да и Дортмунд врядли отпустит и Рейну и Холланда (особенно с учётом того что ещё и Санчо уходит). А вообще летом, думаю одного только Холланда продадут лимонов за 120-130 + ещё и бонусы - уж больно много желающих его купить будет: МС, МЮ, Челси, Реал, Юве + может ещё кто-то, а конкуренция как мы знаем, приводит к росту цены... =)
    Ну а Рейне ещё рано уходить - парень спокойно может ещё год-два поиграть в Дортмунде, в отличной среде для роста молодых игроков.

    P.S. Райола конечно тот ещё "жук", но дело своё он знает, и Холланд точно получит оклад уровня топ-звезды мирового футбола. Ну и себя, Райола конечно тоже не обидит на комиссионных... =)
    dimagas2
    dimagas2
    27 февраля в 16:55
    Райола ))))Какие 115?Там одному макароннику 30-40 нужно дать)))
    LOpp
    LOpp
    27 февраля в 16:43
    Ранее ходили слухи, что Холанд хочет зарабатывать в следующем клубе 300 тыс. фунтов в неделю.

    300 тысяч фунтов стерлингов. Холанд намекнул, что хочет в АПЛ
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    27 февраля в 16:36
    Ну Рейну за 115 лямов они к бабке не ходи подпишут, но вот Холанда в придачу - вряд ли)
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    27 февраля в 16:30
    А лысый говорил, что мало тратят
    Igo0rek
    Igo0rek
    27 февраля в 16:16
    Холланда понятно, нужен форвард. А Рейну то куда?
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    27 февраля в 16:14
    Японский городовой, какие бабки
    drug01
    drug01
    27 февраля в 16:14
    Очень много это да
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