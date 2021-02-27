«Манчестер Сити» готов заплатить 115 млн евро за Холанда и Рейну

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27 февраля 2021, 16:12

Сразу два игрока дортмундской «Боруссии» могут перебраться в «Манчестер Сити», пишет 90min.com.

Речь идет о форварде и полузащитнике . Утверждается, что «горожане» готовы заплатить 115 млн евро за данных футболистов.

Ранее ходили слухи, что Холанд хочет зарабатывать в следующем клубе 300 тыс. фунтов в неделю.