«Манчестер Сити» готов заплатить 115 млн евро за Холанда и Рейну

Сразу два игрока дортмундской «Боруссии» могут перебраться в «Манчестер Сити», пишет 90min.com.
Речь идет о форварде Эрлинге Холанде и полузащитнике Джованни Рейне. Утверждается, что «горожане» готовы заплатить 115 млн евро за данных футболистов.
Ранее ходили слухи, что Холанд хочет зарабатывать в следующем клубе 300 тыс. фунтов в неделю.
Ну а Рейне ещё рано уходить - парень спокойно может ещё год-два поиграть в Дортмунде, в отличной среде для роста молодых игроков.
P.S. Райола конечно тот ещё "жук", но дело своё он знает, и Холланд точно получит оклад уровня топ-звезды мирового футбола. Ну и себя, Райола конечно тоже не обидит на комиссионных... =)
Ну а Рейне ещё рано уходить - парень спокойно может ещё год-два поиграть в Дортмунде, в отличной среде для роста молодых игроков.
P.S. Райола конечно тот ещё "жук", но дело своё он знает, и Холланд точно получит оклад уровня топ-звезды мирового футбола. Ну и себя, Райола конечно тоже не обидит на комиссионных... =)