«Милан» хочет подписать Иммобиле

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле может сменить клубную прописку этим летом, пишет fichajes.net.
К 31-летнему футболисту проявляет интерес «Милан». В текущем сезоне на счету нападающего 21 матч в Серии А, 14 голов и 3 голевые передачи. Контракт игрока с римлянами рассчитан до лета 2025 года.
Во-первых, Иммобиле наконец нашёл "свою" команду где у него всё отлично получается, где он один из лидеров коллектива, и местная звезда.
Во-вторых, Чиро уже 31, и если у Иммобиле "не пойдёт игра" в Милане, то продавать его придётся с большими финансовыми потерями. И это при том что Трансфермаркт оценивает его в 45 млн, а Лацио отпустит (если отпустит) дай бог за 50...
В-третьих, не очень понятно как Чиро тактически впишется в модель игры Милана, он всё таки футболист который хорош на пространстве и в открывании в зонах, а Милан сейчас исповедует скорее тактику "навесов на башню" в лице Ибры и Манджукича. Получается под приход Иммобиле придётся менять тактику игры в атаке всей команды...
В-четвертых, вариант с Белотти, если президент Торино опять не "тронется умом", и не запросит 90 млн, кажется более перспективным, а сам игрок и моложе, и хочет попробовать себя на уровень выше. За скобками оставляю то, что Белотти уже заявлял ранее что хотел бы перейти в Милан... Так что пусть лучше Чиро продолжает радовать фанов Лацио, а Милану стоит побороться за другого форварда =)
Во-первых, Иммобиле наконец нашёл "свою" команду где у него всё отлично получается, где он один из лидеров коллектива, и местная звезда.
Во-вторых, Чиро уже 31, и если у Иммобиле "не пойдёт игра" в Милане, то продавать его придётся с большими финансовыми потерями. И это при том что Трансфермаркт оценивает его в 45 млн, а Лацио отпустит (если отпустит) дай бог за 50...
В-третьих, не очень понятно как Чиро тактически впишется в модель игры Милана, он всё таки футболист который хорош на пространстве и в открывании в зонах, а Милан сейчас исповедует скорее тактику "навесов на башню" в лице Ибры и Манджукича. Получается под приход Иммобиле придётся менять тактику игры в атаке всей команды...
В-четвертых, вариант с Белотти, если президент Торино опять не "тронется умом", и не запросит 90 млн, кажется более перспективным, а сам игрок и моложе, и хочет попробовать себя на уровень выше. За скобками оставляю то, что Белотти уже заявлял ранее что хотел бы перейти в Милан... Так что пусть лучше Чиро продолжает радовать фанов Лацио, а Милану стоит побороться за другого форварда =)