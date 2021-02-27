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«Милан» хочет подписать Иммобиле

27 февраля 2021, 14:26

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле может сменить клубную прописку этим летом, пишет fichajes.net.

К 31-летнему футболисту проявляет интерес «Милан». В текущем сезоне на счету нападающего 21 матч в Серии А, 14 голов и 3 голевые передачи. Контракт игрока с римлянами рассчитан до лета 2025 года.

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shlifen
shlifen
27 февраля в 17:18
Такой переход не кажется логичным, сразу по нескольким причинам:

Во-первых, Иммобиле наконец нашёл "свою" команду где у него всё отлично получается, где он один из лидеров коллектива, и местная звезда.
Во-вторых, Чиро уже 31, и если у Иммобиле "не пойдёт игра" в Милане, то продавать его придётся с большими финансовыми потерями. И это при том что Трансфермаркт оценивает его в 45 млн, а Лацио отпустит (если отпустит) дай бог за 50...
В-третьих, не очень понятно как Чиро тактически впишется в модель игры Милана, он всё таки футболист который хорош на пространстве и в открывании в зонах, а Милан сейчас исповедует скорее тактику "навесов на башню" в лице Ибры и Манджукича. Получается под приход Иммобиле придётся менять тактику игры в атаке всей команды...
В-четвертых, вариант с Белотти, если президент Торино опять не "тронется умом", и не запросит 90 млн, кажется более перспективным, а сам игрок и моложе, и хочет попробовать себя на уровень выше. За скобками оставляю то, что Белотти уже заявлял ранее что хотел бы перейти в Милан... Так что пусть лучше Чиро продолжает радовать фанов Лацио, а Милану стоит побороться за другого форварда =)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 15:49
Это врятли произойдёт!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 февраля в 14:59
У него там контракт до конца карьеры
David Young
David Young
27 февраля в 14:29
Переход Иммобиле в Милан очень маловероятен.
1bear
1bear
27 февраля в 14:28
к Златану в пару - неплохо бы было
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