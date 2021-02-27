«Милан» хочет подписать Иммобиле

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27 февраля 2021, 14:26

Форвард «Лацио» может сменить клубную прописку этим летом, пишет fichajes.net.

К 31-летнему футболисту проявляет интерес «Милан». В текущем сезоне на счету нападающего 21 матч в Серии А, 14 голов и 3 голевые передачи. Контракт игрока с римлянами рассчитан до лета 2025 года.