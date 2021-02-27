«Ювентус» работает над трансферами Милика и Депая

«Ювентус» нацелился на подписание Аркадиуша Милика и Мемфиса Депая в летнее трансферное окно.
В настоящее время Милик находится на правах аренды в «Марселе» из «Наполи», контракт Депая с «Лионом» действует до лета этого года.
Как сообщает Tuttosport, переход Депая более вероятен, поскольку у «Юве» хорошие отношения с «Лионом».
Недавно «Ювентус» сообщил об убытках в 113 млн евро за первую половину сезона.
C Депаем сложнее, он действительно станет свободным агентом летом, но вроде как на него претендовала Барселона. И не смотря на все проблемы каталонцев с финансами, уж свободным агентом то они его точно смогут подписать... Плюс в Барселоне Депай будет "существенно ближе" к основе, если вообще не основным нападающим, в Юве же придётся бороться за место в составе РЯДОМ с Роналду (врядли найдётся хоть один оптимист верящий, что Депай "подвинет из основы" Криштиану). Поэтому и этот трансфер кажется не реалистичным.
Ювентусу сейчас, в первую очередь, нужно искать сильных хавов, а не нападающих. Но руководители Юве, далеко не всегда подписывают тех кто нужен, и вполне могут "позарится" на свободных агентов, с желанием заработать на их последующей продаже...
C Депаем сложнее, он действительно станет свободным агентом летом, но вроде как на него претендовала Барселона. И не смотря на все проблемы каталонцев с финансами, уж свободным агентом то они его точно смогут подписать... Плюс в Барселоне Депай будет "существенно ближе" к основе, если вообще не основным нападающим, в Юве же придётся бороться за место в составе РЯДОМ с Роналду (врядли найдётся хоть один оптимист верящий, что Депай "подвинет из основы" Криштиану). Поэтому и этот трансфер кажется не реалистичным.
Ювентусу сейчас, в первую очередь, нужно искать сильных хавов, а не нападающих. Но руководители Юве, далеко не всегда подписывают тех кто нужен, и вполне могут "позарится" на свободных агентов, с желанием заработать на их последующей продаже...