«Ювентус» работает над трансферами Милика и Депая

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27 февраля 2021, 17:26

«Ювентус» нацелился на подписание и в летнее трансферное окно.

В настоящее время Милик находится на правах аренды в «Марселе» из «Наполи», контракт Депая с «Лионом» действует до лета этого года.

Как сообщает Tuttosport, переход Депая более вероятен, поскольку у «Юве» хорошие отношения с «Лионом».

Недавно «Ювентус» сообщил об убытках в 113 млн евро за первую половину сезона.