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«Ювентус» работает над трансферами Милика и Депая

27 февраля 2021, 17:26

«Ювентус» нацелился на подписание Аркадиуша Милика и Мемфиса Депая в летнее трансферное окно.

В настоящее время Милик находится на правах аренды в «Марселе» из «Наполи», контракт Депая с «Лионом» действует до лета этого года.

Как сообщает Tuttosport, переход Депая более вероятен, поскольку у «Юве» хорошие отношения с «Лионом».

Недавно «Ювентус» сообщил об убытках в 113 млн евро за первую половину сезона.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
27 февраля в 19:23
Ювентус ищет замену Роналду. Умение забивать пенальти это хорошо, но без хорошего нападающего они даже чемпионат сапога не могут выиграть)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 18:58
Из аренды в Юве,круто!
juvenale
juvenale
27 февраля в 18:11
Ну Депай еще норм,а вот польское дерево не нужно
Cympak-05
Cympak-05
27 февраля в 17:51
У Юве хорошие отношения с Лионом. Они за свободного агента платить собрались ?? Иначе какое отношения это имеет
Илья85
Илья85
27 февраля в 17:39
Роналду уходит!?
shlifen
shlifen
27 февраля в 17:38
Хоть убейте но не пойму зачем Милик Юве?? Он конечно в аренде в Марселе, но там вроде какая-то хитрая схема с арендой и выкупом за 8 млн евро. Да и врядли он по игре будет сильно лучше Мораты. А просто чтобы "на лавочке" сидеть, так Милик уже полгода в Наполи сидел без футбола. Думаю он скорее останется в Марселе, да и Ювентусу он откровенно не нужен (однако от спорт. дира Юве можно ожидать любую "странность").
C Депаем сложнее, он действительно станет свободным агентом летом, но вроде как на него претендовала Барселона. И не смотря на все проблемы каталонцев с финансами, уж свободным агентом то они его точно смогут подписать... Плюс в Барселоне Депай будет "существенно ближе" к основе, если вообще не основным нападающим, в Юве же придётся бороться за место в составе РЯДОМ с Роналду (врядли найдётся хоть один оптимист верящий, что Депай "подвинет из основы" Криштиану). Поэтому и этот трансфер кажется не реалистичным.
Ювентусу сейчас, в первую очередь, нужно искать сильных хавов, а не нападающих. Но руководители Юве, далеко не всегда подписывают тех кто нужен, и вполне могут "позарится" на свободных агентов, с желанием заработать на их последующей продаже...
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